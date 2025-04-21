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Что ест Роналду, чтобы оставаться в прекрасной форме в свои 40 лет: любимое блюдо футболиста
Криштиану Роналду продолжает поражать мир невероятной физической подготовкой, несмотря на свой возраст — ему уже 40. Футбольная икона из Португалии, которая сейчас играет за клуб “Аль-Наср”, не собирается останавливаться: он серьезно настроен сыграть на чемпионате мира 2026 года.
Нападающий всегда отличался фанатичным отношением к своему физическому состоянию — его подтянутое тело не раз становилось объектом восхищения как на футбольном поле, так и в соцсетях.
По информации Daily Mail, одним из источников его энергии является любимое блюдо — бакаляу-а-браш. Это традиционная португальская вкусность, в состав которой входят соленая щепа, лук, картофель и яйца. Она не только питательна и проста в приготовлении, но и имеет Роналду особую ценность — это блюдо с детства ему готовила мама.
В собственном ресторане Криштиану в Лиссабоне это блюдо готовят именно так, как когда-то его готовила его мама. Сам Роналду не раз говорил, что бакаляу-а-браш возвращает его в безмятежные времена детства и придает ему силы и энергию — как физическую, так и душевную.
Напомним, что Роналду строго контролирует свое питание, употребляя много белка, почти не употребляя сахар и алкоголь. Когда речь идет о напитках, его выбор всегда падает на простую воду.