Что ест Роналду, чтобы оставаться в прекрасной форме в свои 40 лет: любимое блюдо футболиста

Что ест Роналду / © unsplash.com

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Нападающий всегда отличался фанатичным отношением к своему физическому состоянию — его подтянутое тело не раз становилось объектом восхищения как на футбольном поле, так и в соцсетях.

По информации Daily Mail, одним из источников его энергии является любимое блюдо — бакаляу-а-браш. Это традиционная португальская вкусность, в состав которой входят соленая щепа, лук, картофель и яйца. Она не только питательна и проста в приготовлении, но и имеет Роналду особую ценность — это блюдо с детства ему готовила мама.

В собственном ресторане Криштиану в Лиссабоне это блюдо готовят именно так, как когда-то его готовила его мама. Сам Роналду не раз говорил, что бакаляу-а-браш возвращает его в безмятежные времена детства и придает ему силы и энергию — как физическую, так и душевную.

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Напомним, что Роналду строго контролирует свое питание, употребляя много белка, почти не употребляя сахар и алкоголь. Когда речь идет о напитках, его выбор всегда падает на простую воду.