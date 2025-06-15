Какое давление считается лучше: пониженное или повышенное / © Unsplash

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Обо всех рисках рассказали специалисты из Samitivej Hospital в Таиланде.

Что такое артериальное давление

Артериальное давление — это давление, оказывающее кровь, давящая на стенки артерий. Он генерируется работой сердца, когда оно перекачивает кровь по всему телу. Аномальное кровяное давление может быть высоким или низким. Артериальное давление измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.) и подается в двух значениях:

систолическое АД, которое является наивысшим артериальным давлением, вызванным полным сокращением сердца;

диастолическое артериальное давление, являющееся минимальным артериальным давлением при расслаблении сердечной мышцы.

Чем опасно высокое артериальное давление (гипертония)

Нормальный уровень АД в среднем составляет примерно 120/80 мм рт.ст.. Повышенное артериальное давление или гипертония означает состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает норму. Показатель 140/90 мм или выше считается гипертонией. Однако АД зависит от возраста.

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Следует отметить, что высокое кровяное давление не всегда означает, что у вас гипертония, поскольку оно может быть вызвано другими факторами, такими как стресс, волнение или употребление чая или кофе.

У большинства людей гипертония протекает бессимптомно, поэтому причину ее невозможно выявить. Однако, когда ее все же обнаруживают, она часто вызвана осложнениями таких заболеваний, как хроническая болезнь почек, инсульт, болезни сердца и т.д. Без надлежащей диагностики и лечения повышенное АД может привести к инвалидности или даже смерти.

Кроме того, гипертензия может быть вызвана поведенческими или другими факторами, в частности:

Возраст – риск высокого кровяного давления возрастает с возрастом;

Пол – высокое кровяное давление чаще встречается у мужчин. Женщины чаще развивают высокое артериальное давление после 65 лет;

Питание – слишком много соли в вашем рационе;

Курение и употребление алкоголя;

Отсутствие физических упражнений.

Большинство пациентов с высоким АД протекает бессимптомно, даже в случае, когда показатели переевают на опасно высоких уровнях. Иногда возможно головокружение и скованность шеи, обычно возникающих утром после пробуждения. Пациенты также могут ощущать учащенное сердцебиение, слабость или усталость, размытость зрения или носовое кровотечение. Однако эти симптомы обычно не возникают, пока артериальное давление не достигнет серьезного или опасного для жизни уровня.

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Чем опасно низкое артериальное давление (гипотония)

С точки зрения медицины, если среднестатистическое АД взрослого человека составляет менее 90/60 миллиметров ртутного столбика (мм рт. ст.), это классифицируется как гипотония.

Если ваше АД стабильно низкое, но вы чувствуете себя хорошо, возможно, вашему понадобится лишь проводить дальнейшее наблюдение и мониторинг во время ежегодных осмотров. Однако, хотя гипотония может показаться настолько нормальной, что не считается проблемой для здоровья, у многих людей она может повлечь за собой головокружение и обморок, а иногда также может быть опасной для жизни.

Причины низкого АД варьируются от обезвоживания до серьезных заболеваний. Поэтому важно выяснить истинную причину низкого АД, чтобы на ранних стадиях было назначено правильное лечение.

Артериальное давление может снизиться во время:

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Беременность — поскольку во время беременности кровеносная система быстро расширяется, артериальное давление, вероятно, снизится. Однако это нормально, и после родов АД обычно возвращается к уровню, который был до беременности.

заболеваний сердца (заболевания сердечного клапана, сердечный приступ и сердечная недостаточность);

Других заболеваний, таких как эндокринные расстройства, паращитовидные заболевания, надпочечниковая недостаточность, диабетическая гипогликемия. обезвоживание. Это может вызвать слабость, головокружение и усталость;

Кровопотери — большая кровопотеря, например вследствие серьезной травмы или внутреннего кровотечения, приводит к резкому падению артериального давления;

тяжелой инфекции;

Дефицитов питания – например, нехватка витамина B12, фолиевой кислоты или железа может мешать вашему организму производить достаточное количество эритроцитов;

Приема некоторых лекарств, диуретиков, лекарств от болезни Паркинсона и некоторых видов антидепрессантов.

Для некоторых людей низкое АД может быть признаком основной проблемы. Особенно когда он внезапно падает или сопровождается такими признаками, как головокружение, затуманенное зрение, тошнота, сильная усталость, отсутствие концентрации, шок.

Большинство из нас знают, что высокое АД опасно для нашего здоровья, и поэтому обращают на это внимание. Однако низкое АД часто не рассматривается как проблема или не воспринимается столь серьезно. Однако даже умеренный уровень низкого артериального давления может вызвать головокружение, слабость, обморок и повышенный риск получения травм за падение, а также риск инсульта.

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