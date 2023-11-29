Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите на это внимание

Почему опасно ложиться спать с низким давлением и как поднять АД в домашних условиях.
Знали ли вы, что низкое АД, гипотензия, может стать причиной проблемы со сном? Хотя для многих людей низкое давление – это норма, поэтому не вызывает проблем со здоровьем или нарушениями сна. Однако врачи не рекомендуют ложиться спать при низком давлении. Рассказываем, почему нельзя спать при гипотензии и к чему это может привести.
Какие симптомы низкого АД
- Головная боль. Гипотензия вызывает головные боли, которые могут приводить к проблемам с засыпанием или стать причиной бессонницы.
- Уменьшение кровоснабжения в мозге. Низкое давление становится причиной изменений в кровоснабжении мозга, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Человек может плохо сконцентрироваться, ухудшается память и способность решения повседневных задач. Эта проблема также влияет на качество сна.
- Слабость. Низкое давление вызывает симптомы слабости и бессилия, что прямо влияет на ухудшение сна.
- Проблемы с сердцем. Гипотензия может привести к аритмии или понижению ритмов сердца. Такая проблема может вызвать недосыпание.
- Тревожность и стресс. Сама проблема с давлением может вызвать тревожные состояния и являться причиной плохого засыпания.
Можно ли спать при низком давлении
Врачи говорят, что во время сна у человека снижается давление на 10-20%, что считается нормой. Но если у человека нетипично низкое давление, то в таком состоянии не следует спать, поскольку это может привести к:
- коллапсу;
- инсульту;
- инфаркту.
Что нужно делать для нормализации давления перед сном
Чтобы нормализовать давление перед сном, нужно принять следующие меры:
- съесть что-то соленое перед сном;
- попить чистую воду;
- выпить крепкого чая или кофе.
Если после этого состояние с давлением не пришло в норму, нужно обращаться к врачам.
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