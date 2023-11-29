Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите на это внимание

Почему опасно ложиться спать с низким давлением и как поднять АД в домашних условиях.

Знали ли вы, что низкое АД, гипотензия, может стать причиной проблемы со сном? Хотя для многих людей низкое давление – это норма, поэтому не вызывает проблем со здоровьем или нарушениями сна. Однако врачи не рекомендуют ложиться спать при низком давлении. Рассказываем, почему нельзя спать при гипотензии и к чему это может привести.

Какие симптомы низкого АД

Головная боль. Гипотензия вызывает головные боли, которые могут приводить к проблемам с засыпанием или стать причиной бессонницы.

Гипотензия вызывает головные боли, которые могут приводить к проблемам с засыпанием или стать причиной бессонницы. Уменьшение кровоснабжения в мозге. Низкое давление становится причиной изменений в кровоснабжении мозга, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Человек может плохо сконцентрироваться, ухудшается память и способность решения повседневных задач. Эта проблема также влияет на качество сна.

Низкое давление становится причиной изменений в кровоснабжении мозга, что приводит к ухудшению когнитивных функций. Человек может плохо сконцентрироваться, ухудшается память и способность решения повседневных задач. Эта проблема также влияет на качество сна. Слабость. Низкое давление вызывает симптомы слабости и бессилия, что прямо влияет на ухудшение сна.

Низкое давление вызывает симптомы слабости и бессилия, что прямо влияет на ухудшение сна. Проблемы с сердцем. Гипотензия может привести к аритмии или понижению ритмов сердца. Такая проблема может вызвать недосыпание.

Гипотензия может привести к аритмии или понижению ритмов сердца. Такая проблема может вызвать недосыпание. Тревожность и стресс. Сама проблема с давлением может вызвать тревожные состояния и являться причиной плохого засыпания.

Можно ли спать при низком давлении

Врачи говорят, что во время сна у человека снижается давление на 10-20%, что считается нормой. Но если у человека нетипично низкое давление, то в таком состоянии не следует спать, поскольку это может привести к:

коллапсу;

инсульту;

инфаркту.

Что нужно делать для нормализации давления перед сном

Чтобы нормализовать давление перед сном, нужно принять следующие меры:

съесть что-то соленое перед сном;

попить чистую воду;

выпить крепкого чая или кофе.

Если после этого состояние с давлением не пришло в норму, нужно обращаться к врачам.

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