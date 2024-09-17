Что лечат помидоры: чего вы не знали о любимом овоще

Почему хочется помидоров, что они лечат

Наверное, нет такого человека, который не любит помидоров — что может быть вкуснее спелого овоща из грядки, разрезанного пополам и присыпанного солью. А сколько пользы в этом плоде.

Помидоры от рака

Главная польза помидоров – наличие мощного антиоксиданта ликопина, снижающего риск заболевания раком.

Эдвард Джовануччи, профессор питания и эпидемиологии из Гарвардской школы общественного здравоохранения, доказал эффективность помидоров в борьбе с раком простаты. Другие исследования утверждают, что помимо рака предстательной железы помидоры, точнее содержащийся в них ликопин, может быть эффективным для профилактики и предотвращения роста раковых клеток в молочной железе. Тестирование на крысах выявило способность ликопина противостоять почечно-клеточному раку и служить его профилактикой.

Повышенное содержание ликопина наблюдается в более красных помидорах, а больше его в обработанных, проваренных помидорах в виде кетчупа или томатной пасты.

Помидоры против сердечно-сосудистых заболеваний

Но это еще не все ликопин — каротиноид, антиоксидант и краситель, придающий помидорам красный цвет, защищает сердце и сосуды от холестерина, триглицеридов и других плохих жиров, снижая их содержание в крови, предотвращает развитие атеросклероза. Чрезмерное количество холестерина способствует сердечно-сосудистым заболеваниям и гипертонии, а простое употребление томатов снижает холестерин естественным путем.

Калий, содержащийся в большом количестве в томатах, является сосудорасширяющим средством, расслабляющим стенки артерий и других кровеносных сосудов, улучшая кровообращение и снижая давление крови при гипертонии. Поэтому помидоры полезны людям, склонным к образованию тромбов.

Антидепрессантные свойства помидоров

В результате содержания серотонина и тимина, которые производят "гормон счастья", помидор является естественным антидепрессантом.

Помидоры для зрения

Проблемы со зрением, которые случаются с возрастом, как дегенерация желтого пятна и ночная слепота трудно вылечить медикаментозно, но их можно предотвратить, если употреблять полезные продукты, помидоры в том числе. Содержащийся в помидорах витамин A является мощным антиоксидантом, защищающим глаза от вредного воздействия свободных радикалов, особенно это важно в зрелом и пожилом возрасте.

Помидоры для пищеварения

Томаты предотвращают запоры и лечат диарею благодаря наличию клетчатки. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника, улучшают перистальтику и способствуют выделению желудочного и кишечного соков. Помимо клетчатки улучшают работу пищеварительного тракта витамины группы B (B1, B2, B6).

Помидоры для курильщиков

Витамин А, которого много в помидорах, способствует нейтрализации хлорогеновой и комаровой кислоты, являющихся крупнейшими канцерогенами в сигаретном дыме. Поэтому регулярное употребление в пищу томатов требуется курильщикам и пассивным курильщикам.

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