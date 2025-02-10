Что лечит авокадо, а при каких условиях его нельзя есть

Авокадо, или американская персея, принадлежит к роду Персея семейства Лавровых, что делает его родственником корицы и лаврового листа. Родиной авокадо является Мексика, где до сих пор растут старейшие деревья этого фрукта, возраст которых превышает 400 лет. Авокадо состоит из 73% воды, 15% жира, 8,5% углеводов (преимущественно клетчатки) и 2% белка.

Интересно, что слово "авокадо" происходит от ацтекского слова "ahuacatl", которое якобы переводится как "мужские яички".

Что лечит авокадо

Фрукт богат жирорастворимыми витаминами (A, E, K, D) и водорастворимыми витаминами группы B (тиамин, ниацин, никотиновая кислота, рибофлавин, фолиевая кислота и другие), а также витамин C. Эти витамины важны для поддержания здоровья и иммунитета.

Авокадо содержит витамины Е, С и группы В, обладающие антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, замедляют процессы старения и поддерживают здоровье кожи.

Вещества, содержащиеся в авокадо, оказывают противовоспалительное действие, что важно при заболеваниях суставов (артриты, артрозы).

Авокадо почти на треть состоит из важных жирных кислот, в частности олеиновой, линолевой и пальмитиновой. Эти кислоты защищают сосуды от атеросклероза. Ненасыщенные жиры, в частности олеиновая кислота, содержащиеся в авокадо, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению уровня "хорошего" холестерина (ЛПВП) в крови. Это помогает снизить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Каротиноиды, присутствующие в авокадо, помогают сохранить зрение и снижают риск катаракты.

Витамины группы В, присутствующие в авокадо, способствуют нормальному функционированию нервной системы , уменьшают чувство усталости и сонливости, улучшают общее состояние организма.

Высокое содержание клетчатки в авокадо способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника и предотвращает запоры.

Не все так однозначно

Авокадо богат полезными жирами, витаминами и минералами. В 100 г плода содержится около 160 ккал, 15 г жиров, 9 г углеводов (из которых 7 г — клетчатка) и 2 г белков. Такой состав делает авокадо ценным источником энергии и питательных веществ. Авокадо может быть полезно для контроля веса. Полезные жиры и клетчатка обеспечивают длительное ощущение сытости, что помогает избежать переедания. Добавление авокадо в рацион может способствовать снижению веса и поддержанию здоровой массы тела.

Но одновременно чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса, особенно если сочетать его с другими высококалорийными продуктами. В 1998 году авокадо было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самый калорийный фрукт из-за высокого содержания жира: в 100 граммах авокадо содержится 20 граммов жира и около 160 ккал. Для сравнения, такая же калорийность у жареной курицы или куска мяса. Авокадо иногда называют "лесным маслом" и рекомендуют заменять им сливочное масло, калорийность которого составляет более 700 ккал на 100 грамм. Однако следует помнить, что авокадо – высококалорийный продукт, и его чрезмерное потребление может привести к набору веса, особенно при сочетании с углеводами.

Возможен вред и противопоказание употребления авокадо

Важно знать, что кожица и косточка авокадо содержат персин — фунгицидный токсин, который смертельно опасен для человека и животных. Поэтому употреблять в пищу следует только мякоть плода.

Некоторые люди могут иметь аллергию на авокадо. Симптомы могут включать зуд, сыпь, отеки или расстройства желудочно-кишечного тракта. Если после применения авокадо вы замечаете подобные симптомы, следует воздержаться от его потребления и обратиться к врачу.

Авокадо может взаимодействовать с некоторыми медикаментами, в частности, антикоагулянтами. Высокое содержание витамина К в авокадо может снижать эффективность разжижающих кровь препаратов. Если вы принимаете такое лекарство, следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления авокадо.

Не стоит злоупотреблять авокадо при различных диетах – вместо ожидаемого похудения можно наоборот набрать вес.

Как потреблять авокадо

Существует около 400 разновидностей авокадо, и их вкус или качество не зависят от цвета или размера плода. Определить спелость можно по текстуре: идеально созревший фрукт будет мягким, но упругим, а после легкого нажатия будет быстро восстанавливать форму. Если авокадо слишком жесткое – оно еще не созрело, а слишком мягкое свидетельствует о перезрелости и, вероятно, темной мякоть внутри. Оптимальная консистенция спелого плода напоминает сливочное масло.

Лучше всего употреблять авокадо в сыром виде, добавляя в салаты, готовя гуакамоле или разминая в пюре. Часто его используют вместо сливочного масла для бутербродов, но сочетание авокадо с большим количеством углеводов может сделать блюдо слишком калорийным и способствовать отложению жиров.

Если вы приобрели незрелое, твердое авокадо, его можно оставить в темном месте вместе с яблоком или бананом – эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание. А если ждать не хочется, можно обжарить авокадо на гриле и подавать с гарниром или добавить в салат.

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