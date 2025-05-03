Что лучше — горчица или кетчуп / © Pixabay

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Многие потребители задают себе вопрос: какие из повседневных приправ действительно способствуют хорошему самочувствию? Специалисты исследовали ингредиенты наиболее употребляемых соусов и предоставили практические советы, как выбирать их сознательно для сохранения пищевого баланса и соблюдения принципов здорового образа жизни.

В своем сообщении в Instagram доктор Карла Хабиб Мурад проанализировала состав горчицы и кетчупа, чтобы выяснить, какая из приправ является более здоровым выбором.

По ее словам, в кетчупе присутствует сахар, в то время как горчица его не содержит. Оба продукта имеют соль или натрий, однако горчица отличается меньшим количеством искусственных добавок, в частности красителей и ароматизаторов.

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Специалист также обратила внимание на значительную разницу в калорийности: если столовая ложка горчицы содержит только 3-4 килокалории, то такая же порция кетчупа имеет более 20, что делает горчицу заметно легче для рациона.

По убеждению специалиста, горчица значительно превосходит кетчуп по своим оздоровительным свойствам.

Карла Хабиб Мурад заметила, что добавление куркумы — мощного природного антиоксиданта — еще больше повышает ценность горчицы для организма. А тем, кто предпочитает кетчуп, врач рекомендует употреблять его умеренно — не более одной столовой ложки за раз.

Как отмечают аналитики издания Mashed, в западной культуре кетчуп и горчица превратились в незаменимые кухонные приправы наравне с солью и перцем.

«Эти соусы всегда под рукой, чтобы придать блюдам более яркий вкус», — говорится в публикации.

Впрочем, специалисты подчеркивают: несмотря на широкую популярность эти продукты обычно служат дополнением к фаст-фуду и не считаются полноценным источником питательных веществ.

Согласно исследованию Upstate Nutrition, хотя кетчуп и содержит антиоксидант ликопин, основными его составляющими остаются сахар и натрий в больших количествах. Горчица отличается натуральным происхождением, почти полным отсутствием калорий (до 5 на порцию), ни одного сахара и жиров.

Специалисты единодушны: для тех, кто хочет соблюдать здоровое питание, горчица — безусловный лидер среди приправ. Ее природный состав, выразительный вкус и низкая калорийность делают ее разумной и полезной альтернативой кетчупу.