Рис или картошка

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Рис и картофель – одни из самых распространенных гарниров, которые регулярно появляются на нашем столе. Оба продукта содержат углеводы, снабжают организм энергией и хорошо сочетаются с другими блюдами. Однако для людей, которые следят за уровнем сахара в крови, важно учитывать, как эти продукты оказывают влияние на организм.

Считается, что картофель быстро повышает уровень глюкозы, в то время как рис нередко воспринимают как более диетический гарнир. На самом деле, их влияние зависит от сорта, способа приготовления и размера порции.

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Как пишет Health , оба продукта могут быть частью сбалансированного питания. Однако между ними есть отличия, которые следует учитывать, особенно людям с диабетом или нарушением обмена глюкозы.

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Как картофель влияет на уровень сахара в крови

Картофель содержит много крахмала, который во время пищеварения расщепляется до глюкозы. Поэтому после употребления картофельных блюд уровень сахара в крови повышается.

Скорость этого процесса зависит от гликемического индекса (ГИ) — показателя, характеризующего, как быстро продукт с углеводами повышает уровень глюкозы. Обычно картофель имеет достаточно высокий гликемический индекс, но его значение меняется в зависимости от сорта и способа приготовления.

Например, картофельное пюре быстрого приготовления может вызвать скорее повышение сахара, чем обычный отварной картофель. Это связано с тем, что при обработке изменяется структура крахмала, и он становится более доступным для пищеварения.

При этом картофель содержит калий, витамин С и витамин В6. Поэтому полностью исключать ее из рациона только из-за содержания крахмала необязательно.

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Как рис влияет на уровень сахара

Рис также богат крахмалом, однако различные его сорта могут по-разному влиять на уровень глюкозы.

Белый рис проходит обработку, во время которой удаляют наружные оболочки зерна. Вместе с ними теряется часть клетчатки, поэтому углеводы по такому черту могут усваиваться довольно быстро.

Бурый рис сохраняет отрубную оболочку, а значит, содержит больше клетчатки. Она замедляет пищеварение и способствует более постепенному поступлению глюкозы в кровь.

По данным, приведенным в Health , средний гликемический индекс риса несколько ниже, чем картофеля. Высокий ГИ зафиксировали около 38% исследованных рисовых продуктов и 58% картофельных.

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Однако это не означает, что любой рис полезен картофелем. Значения имеют конкретный сорт, способ приготовления и количество съеденного.

Что лучше для контроля сахара - рис или картофель

Если сравнивать только гликемический индекс, то рис в среднем имеет небольшое преимущество. Особенно это касается бурого риса, содержащего больше клетчатки, чем белый.

Однако гликемический индекс не учитывает сколько именно углеводов человек получает из обычной порции блюда. Для этого используют другой показатель – гликемическую нагрузку. Он учитывает не только скорость усвоения углеводов, но и их количество.

Поэтому большая порция риса может сильнее влиять на уровень сахара, чем небольшая порция картофеля, даже если его гликемический индекс ниже.

Следовательно, для контроля уровня глюкозы важнее учитывать общее количество углеводов в блюде, чем просто заменять картофель рисом.

Почему охлажденные рис и картофель могут быть более полезными

Интересно, что на усвоение углеводов влияет даже температура готового блюда.

После варки риса или картофеля крахмал изменяет свою структуру. Если готовый продукт охладить, часть крахмала превращается в так называемый резистентный или стойкий крахмал. Он медленнее переваривается в тонком кишечнике, а частично попадает в толстый кишечник, где может служить пищей для полезных бактерий.

Благодаря этому охлажденные рис и картофель в некоторых случаях могут вызвать меньшее повышение уровня глюкозы после еды, чем только что приготовленные горячие блюда.

Например, отварной картофель можно охладить в холодильнике и использовать для салата. Рис также можно приготовить заранее и охладить.

Как правильно есть рис и картофель, чтобы избегать резких колебаний сахара

Воздействие риса и картофеля на уровень глюкозы зависит не только от самого гарнира, но и от других продуктов в тарелке.

Например, если есть только большую порцию белого риса, углеводы могут усваиваться быстрее, чем в полноценном обеде с овощами и белковыми продуктами.

Клетчатка, белки и жиры могут замедлять пищеварение и поступление глюкозы в кровь.

Поэтому рис и картофель лучше сочетать с:

овощами - капустой, брокколи, огурцами, зеленью;

нежирным мясом, рыбой или яйцами;

фасолью, чечевицей и другими бобовыми;

небольшим количеством оливкового масла или других источников ненасыщенных жиров.

Важно также контролировать размер порции.

Американская диабетическая ассоциация рекомендует использовать принцип сбалансированной тарелки, половину заполнять некрахмалистыми овощами, четверть – белковыми продуктами, а остальные – источниками углеводов, к которым относятся рис и картофель. Такой подход помогает контролировать количество углеводов, без необходимости полностью отказываться от привычных гарниров.

Нужно ли отказываться от картофеля и риса при диабете

Людям с диабетом не обязательно исключать эти продукты из питания. Однако необходимо учитывать количество углеводов и то, как организм реагирует на конкретные блюда.

Для ежедневного меню можно чаще выбирать бурый рис, а картофель готовить отварным или запеченным без большого количества масла и жирных соусов.

Картофель фри, чипсы и другие сильно обработанные продукты следует ограничивать не только из-за их влияния на уровень глюкозы, но и из-за высокой калорийности и содержания жира или соли.

Таким образом, однозначного победителя между рисом и картофелем нет. Бурый рис может быть более удачным выбором благодаря клетчатке, а картофель обеспечивает организм важными витаминами и минералами.

Для поддержания стабильного уровня сахара важно следить за порциями, способом приготовления и сочетанием продуктов в ежедневном рационе. Людям с диабетом, особенно принимающим инсулин, количество углеводов следует согласовывать с индивидуальным планом питания.

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