Что мешает похудению, предубеждения и ошибки, которые мешают сбросить лишние килограммы

Бывает так, что человек вовсю пытается похудеть, прикладывает для этого титанические усилия, а желаемого результата не имеет. Причиной могут быть как факторы физиологического характера, так и ошибки, допускаемые при попытке похудеть.

Какие ошибки мешают похудеть

Гормональная система обычно адаптируется под избыточный вес, и когда человек начинает худеть, организм пытается удержать вес на привычном ему уровне. Именно поэтому в первые месяцы гормоны упорно сопротивляются похудению.

Перекус

Самой распространенной причиной неудач при похудении, как указывают диетологи, является перекус. Многие диеты даже рекомендуют, если уж очень хочется есть, перекусить бананом, яблоком, горсткой орехов, чашкой-другой-третьей кофе с молоком. Но каждый из этих перекусов – это 200–500–600 калорий. Так что желательно не добавлять себе лишних калорий, а если добавлять, то осознанно.

Уменьшив количество потребления калорий, можно заметить эффект, но этот эффект быстро стабилизируется. Дело в том, что голодание замедляет метаболизм, а значит и процесс похудения. Поэтому, если ограничение в потреблении пищи в начале сделает свое дело, то без подключения физических нагрузок, похудение может замедлиться, а то и остановиться.

Редкие приемы пищи

Мешает похудению однообразный рацион и, по мнению многих диетологов, редкие приемы пищи. Что касается сколько раз нужно в день есть, существует много экспертных и не экспертных мнений.

Наши предки питались один, два раза в день. Существует мнение, что работа несовместима с полным желудком, поэтому чтобы поддержать запас энергии и сил во время работы можно употреблять только очень легкую пищу. Известен афоризм великого Сократа, считавшего, что более двух раз в день «питаются только варвары». Как в таком случае быть?

На этот вопрос могут ответить учёные. Исследования показали, что у 41% людей, хотя бы раз в неделю отказывающихся от завтрака, существенно повышается риск переедания и ожирения.

Дело в том, что когда наши предки ели, они утоляли голод, а когда едим мы – мы получаем удовольствие. Поэтому у нас пристрастие к вкусной калорийной пище, гастрономическим изобретениям и деликатесам. Для современного здорового человека опасен не сам факт редких приемов пищи, а как он питается, добравшись до еды.

При переходе на одно-, двухразовое питание в день резко увеличивается вероятность съесть большой объем пищи за один раз.

Растет риск через короткое время после еды перекусить «чем-нибудь вкусным», что не всегда низкокалорийно.

Основные приемы пищи у вас смещаются на вторую половину дня. Люди отказываются от завтрака, потому что просыпаются еще сытыми, и причиной тому – очень сытный ужин. Все эти причины вместе ускоряют набор веса.

Еще одним следствием одно-, двукратных приемов пищи является обеднение кровотока мозга и сердца. При поглощении больших объемов пищи за одну прием резко увеличивается кровоток вокруг желудка, кишечника и других органов пищеварения. А значит, уменьшается приток крови к другим органам, в частности к мозгу и сердцу. Вот почему после обильной еды нас тянет в сон. А у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, есть риск ухудшения общего состояния.

Прием пищи по часам

Есть нужно, когда голоден. Чувство голода различается у разных людей в зависимости от комплекции тела, состояния здоровья и физической перегрузки. Поэтому количество приемов пищи может быть разным – один, два, три, пять и более раз в день. Главное, чтобы прием пищи был связан с чувством голода.

Если вы едите по часам, это означает, что вы будете принимать пищу, даже когда голода нет, и не будете принимать пищу, когда чувствуете голод. И в том и в другом случае вредно.

Когда вы едите без чувства голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она излишня и будет откладываться в виде жира. Если же вы игнорируете голод, и ждете конкретного часа приема пищи, то велика вероятность, что в следующий прием пищи вы съедите больше, чем необходимо потому, что не добавили организму в предыдущий раз.

Нужно понимать, что чувство голода есть стрессом для организма, и чтобы приготовиться к подобным «атакам», он будет пытаться запастись на будущее. Поэтому разгрузочный день, когда чувство голода вас не оставляет, по мнению врачей диетологов, может только усугубить ситуацию.

Для здорового человека одно- или дворазовое питание без каких-либо перекусов или перехватов пищи на лету, и без кофе или чая с молоком не страшно. А вот у людей с проблемами здоровья это может вызвать появление болезней органов пищеварения, неравномерной выработке ферментов и желудочного сока, настаивают врачи.

Есть спорное мнение по поводу дробного питания. Дело в том, что у кого-то 5-6 разовое питание увеличивает чувство постоянного голода, а у кого-то уменьшает и помогает контролировать свой рацион. Поэтому нужно, в первую очередь, слушать себя, попробывать несколько способов питания.

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