Что можно есть с гречкой, чтобы худеть на 5 кг в месяц: диетологи рекомендуют

Оказывается, существует максимально простое и вкусное блюдо из гречки, которое, по словам диетологов, способно помочь вам похудеть до 5 кг в месяц.

И блюдо это – гречка с кефиром. При этом вам даже не придется варить крупу. Такое блюдо не только помогает похудеть, но и оказывает лечебный эффект и оздоровляет организм.

Почему гречка с кефиром так полезна

Издавна гречку считали полезным продуктом. Все благодаря высокому содержанию растительных белков и медленных углеводов, дающих длительное насыщение и много энергии.

Полезные свойства гречихи распространяются на весь организм. Она помогает стабилизировать АД, очищает сосуды, снимает отеки, замедляет процессы старения, снижает уровень глюкозы в крови. Также эта крупа способна очистить организм от шлаков, ускорить обменные процессы и улучшить пищеварение.

Чаще гречку варят, заправляя сливочным маслом, подают с грибами или мясом. Однако когда речь идет именно о похудении, лучше ее есть с кефиром. Этот продукт также нормализует пищеварение, выводит токсины и препятствует процессам гниения в кишечнике.

Как готовить мощную гречку с кефиром

Чтобы получить максимум пользы, нужно знать, как правильно употреблять эти два продукта вместе. Гречневую крупу нужно тщательно промыть, обдать кипятком для нейтрализации микроорганизмов, слить воду и залить кефиром. На 2 ст. ложки гречихи требуется 200 мл молочного продукта. Соли и сахара не добавляем.

Поставьте гречку с кефиром на ночь в холодильник, а утром блюдо будет готово. Она станет вашим полноценным завтраком.

Для более быстрого результата похудения диетологи рекомендуют употреблять такое же блюдо дополнительно на ужин. Эту порцию следует готовить с утра.

Приблизительно за 14 дней (здесь все зависит от особенностей вашего организма) вы сможете почувствовать положительные изменения. Прежде всего, произойдет отладка работы кишечно-желудочного тракта, начнет уменьшаться вес, а цвет лица станет лучше.

За один месяц такого употребления вам удастся похудеть на 4-5 кг. И это при том, что другие приемы пищи могут быть не диетическими. Конечно, чем здоровее питание в целом, тем более ощутим будет сам результат.

Кому нельзя есть гречку с кефиром

Следует отметить, что блюдо подходит не всем. Врачи ее не рекомендуют употреблять беременным во время кормления грудным молоком, а также детям до 18 лет. Воздержитесь от такой диеты, если у вас есть диабет, гипертония или заболевания ЖКТ.

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