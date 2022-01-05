Что мы знаем о штаммах коронавируса: список и характеристики

Что мы знаем о штаммах коронавируса: список и характеристики

Коронавирусы являются большой семьей вирусов, которыми могут заражаться как люди, так и животные. Вирусы мутируют и эволюционируют, чтобы стать более заразными.

Уже известны случаи повторного заражения, когда выздоровевший болел снова, встретившись с другой версией той же инфекции. Более того, недуг протекал в более тяжелой форме.

Этот вывод представлен в исследовании ученых из больницы Хьюстона Чикагского университета, Аргоннской национальной лаборатории и Техасского университета в Остине. Он был опубликован еще в разгар пандемии – в сентябре 2020 года.

А 4 января 2022 года зафиксировано 12 инфицированных людей новым штаммом коронавируса, который получил название IHU. О нем заявили на юге Франции.

Теперь ожидается появление штамма IHUSNIM.

Итак, сколько вариантов коронавируса уже известно и будет ли конец этому перечню?

Что такое коронавирус SARS-CoV-2

Каждый вирус имеет свой геном – уникальную специфическую последовательность ДНК или РНК.

Геном SARS-CoV-2 – это длинная последовательность РНК. Порядок может изменяться: при составлении каждой новой копии вируса в любом из этих звеньев может произойти ошибка – замена одного нуклеотида другим – и в результате немного изменится код всей цепочки.

В каждом новом "хозяине" геном вируса несколько меняется. Эти изменения могут быть совсем незначительными, но они позволяют установить связь между инфицированными или проследить путь, прошедший вирус.

Используя слово "штамм", ученые говорят о генетически отличной ветви вируса, отличающейся одной или несколькими мутациями от своего "отца". Разница может составлять только долю процента от всего генома, но любая новая последовательность РНК начинает новую ветвь вируса — то есть новому штамму.

Коронавирус SARS-CoV-2 вызывает болезнь COVID-19 и имеет несколько примечательных вариантов, которые особенно важны.

Какие штаммы коронавируса известны

Основных штаммов нового коронавируса восемь. Летом 2021 г. во Всемирной организации здравоохранения решили обозначать штаммы коронавируса буквами греческого алфавита, а не использовать названия стран, где штаммы было обнаружено. Все началось со штамма L – именно его обнаружили в китайском Ухане в декабре 2019 года. Однако теперь он постепенно исчезает.

Другие штаммы распределены в мире неоднородно: на каждом континенте наиболее распространено, как правило, не более двух основных вариаций. Их распространение можно наблюдать на составленной интерактивной карте Nextstrain, на которой можно отследить мутации вируса.

Какие штаммы коронавируса известны и распространяются

Штамм "Альфа" – B.1.1.7 ("кентский" или "британский" штамм)

Впервые вариант коронавируса был обнаружен в Британии в октябре 2020 года. Он распространился уже более чем на 50 стран.

Среди наиболее распространенных симптомов британского штамма выделяют:

кашель,

сильная усталость,

боль в горле и мышцах,

потеря обоняния и вкуса встречается редко

Кроме того, штамм "Альфа" по сравнению с "китайским" вариантом быстрее распространяется.

Штамм "Бета" – B.1.351

Коронавиус впервые был обнаружен в Южно-Африканской Республике в мае 2020 года.

Среди всех известных штаммов, вариант "Бета" считают менее заразным, впрочем он все равно распространяется быстрее обычного коронавируса. Трансмиссивность этого штамма оценивается в среднем 25%. По состоянию на 14 декабря 2021 года этот вариант коронавируса был обнаружен в не менее 146 странах.

Этот вариант коронавируса более опасен для жизни, чем другие штаммы.

Штамм "Гамма" – B.1.1.28 (P.1)

Вариант впервые был обнаружен в Бразилии в ноябре 2020 года.

Штамм Гамма считается более заразным, чем варианты "Альфа" и "Бета". Трансмиссивность этого штамма оценивается в среднем в 38% по сравнению с оригинальным SARS-CoV-2. По состоянию на 14 декабря 2021 года он распространен в 103 странах.

Выделяется среди других штаммов повышенным риском повторного заболевания.

В среднем Гамма-штамм приводит к смерти на 50% чаще, чем обычный коронавирус.

Штамп "Дельта" – B.1.617.2

Вариант "Дельта" был впервые обнаружен в октябре 2020 г. в Индии, поэтому его первоначально называли индийским штаммом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицировала его как "тревожную мутацию", наряду с "Альфой", "Бетой" и "Гаммой".

Самые распространенные симптомы COVID-19, вызванные штаммом – головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка. Инфицированные люди могут ошибочно принять симптомы за сильную простуду и не отдавать себе отчет в том, что им нужно самоизолироваться.

О более «традиционных» симптомах COVID-19, таких как кашель и потеря обоняния, сообщается гораздо реже. По данным врачей Индии, пациенты, инфицированные штаммом Дельта, чаще страдают от потери слуха, сильной боли в животе и тошноты.

Люди, у которых было подтверждено инфицирование штаммом "Дельта", также сообщили о других симптомах, таких как:

сухость во рту

потеря аппетита

боли в суставах.

В большинстве случаев пациенты чаще госпитализируются, нуждаются в лечении кислородом и страдают от развития осложнений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает полностью вакцинированных людей продолжать носить защитные маски и соблюдать другие меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19.

Разновидность штамма "Дельта" – AY.4.2

В октябре 2021 года в России обнаружили первые случаи заражения разновидностью штамма "Дельта" – AY.4.2.

Медики заявили, что новый вариант может быть на 10% более заразным, но при этом не будет вызывать более тяжелого заболевания, а вакцины против него останутся эффективными.

По информации ВОЗ, "Дельта" окончательно вытеснил остальные штаммы и стал доминирующим в мире. Полученные мутации дали этому варианту преимущества – он заразнее предшественников, а антителам вакцинированных и переболели сложнее его нейтрализовать.

Эволюция коронавируса, в том числе и самого штамма "Дельта", продолжается.

В конце июня 2021 появился "Дельта Plus", отличающаяся от "Дельты" мутацией S-белка K417N, которая была также у бета-варианта коронавируса (югоафриканского). Последний находится под наблюдением медиков ВОЗ как вариант, вызывающий беспокойство.

В апреле в Великобритании был обнаружен еще один генетический вариант коронавируса AY.4.2, а к концу сентября на него приходилось уже около 6% образцов.

15 октября Департамент здравоохранения Великобритании включил AY.4.2 в список мониторинга. AY.4.2 несет две мутации в гене S-белка – Y145H и A222V. Пока нельзя точно сказать, насколько заразнее и летальнее новый вариант, в этой области сейчас проводятся исследования. При этом обе мутации уже встречались и раньше в разных линиях вируса, но широкое распространение эти линии не получили.

Штамм "Омикрон" из Южной Африки

В конце ноября 2021 года появляется новый штамм коронавируса, сильно отличающийся от предыдущих.

Только через несколько недель график ежедневных заражений коронавируса в ЮАР успел сначала резко подскочить, спровоцировав очередное усиление ограничительных мер и испугав мировые рынки, а затем резко и неожиданно пошел на спад.

Предварительные данные ученых о высокой заразности "Омикрона" подтвердились, как и информация о том, что вызванная этим вариантом инфекция большей частью протекает легче, чем в случае с "Дельтой", и пациентам гораздо реже нужна профессиональная помощь медиков.

Всемирная организация здравоохранения узнала новый вариант коронавируса 24 ноября от властей Южной Африки, где к тому времени уже в течение двух с лишним недель наблюдался уверенный рост заболеваемости Covid-19.

В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529 (именно под таким названием "Омикрон" был известен до того, как получил собственное имя), а через два дня, 26 ноября, официально классифицировала его как опасения.

Расшифровка генома вируса помогла установить, что первые случаи заболевания, вызванные новым вариантом, были диагностированы в ЮАР еще 9 ноября. То есть примерно тогда, когда в стране началась новая четвертая по счету волна инфекции.

Было известно лишь то, что "Омикрон" значительно отличается от предыдущих вариантов: в его геноме ученые насчитали пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков, а следовательно, и на свойства вируса.

Между тем количество зараженных Омикроном стремительно растет, и во многих странах он быстро стал доминирующим вариантом. Поэтому данных для анализа недостатка не было.

Вскоре исследования (проведенные в основном на базе южноафриканских пациентов) подтвердили, что "Омикрон" распространяется с невиданной для "Дельты" скоростью, удваивая количество инфицированных каждые три-четыре дня — несмотря на все ограничительные меры.

Параллельно ученым из Гонконга удалось найти и причину повышенной заразности – или скорее одну из причин. Оказалось, что в верхних дыхательных путях (именно туда вирус попадает сначала) "Омикрон" размножается в 70 раз быстрее "Дельты" — и, соответственно, гораздо проще заражает окружающих.

Основных отличий три. Во-первых, известно, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а средний возраст жителей ЮАР – около 27 лет (для сравнения, в Европе – 44 года).

Новый вариант B.1.640.2 – IHU

Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на медицинском портале MedRxiv.

Скорее всего, новый штамм, получивший название B.1.640.2, появился в Камеруне. Впервые его обнаружили в ноябре 2021 года. По информации исследователей, новый вариант COVID-19 включает в себя более 40 мутаций. Данных о его уровне угрозы или заразности пока нет.

В новом штамме коронавируса B.1.640.2 обнаружено 46 мутаций.

В общей сложности нетипичную комбинацию тесты на определение мутаций коронавируса показали у 12 жителей города на юго-востоке Франции. Отмечается, что полученная информация свидетельствует о том, что возникновение новых штаммов коронавируса предусмотреть невозможно.

Новые штаммы инфекции будут появляться и дальше. На данный момент COVID-19 показывает сезонность. Как пояснил профессор эпидемиологии Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд, со временем штаммы коронавируса приобретают все больше мутаций, поскольку вирус стремится стать более заразным, обходить иммунную систему и размножаться в течение более продолжительного времени.

Associated Press

Прогнозы на будущее

По прогнозу биолога, профессора Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анчи Барановой, в 2022 году вероятнее всего, установится так называемое динамическое равновесие, и оба варианта вируса будут вместе «уживаться». Она также предположила, что для усиления защиты существующими вакцинами, судя по всему, нужно будет прививаться каждые три, а то и каждые два месяца.

При этом будет иметь значение доля людей с перекрестным иммунитетом. Это остаточный иммунитет, который уже есть у некоторых людей, кто раньше болел одним подвидом коронавируса, и поэтому немножко устойчив к другому.

Профессор Университета Аристотеля в Салониках Демосфен Сариянис заявил, что штамм коронавируса омикрон, вероятно, является последней мутацией COVID-19. По его мнению, волна заражений может спать уже к 20 февраля. Несмотря на это, ученый предупредил, что среди людей нет «преобладать логику самодовольства».

Есть мнение, что в 2022 году пандемия коронавируса не закончится, а весь мир ждут еще как минимум две волны, связанные с омикрон-штаммом. Сценарий, согласно которому омикрон и дельта будут взаимодействовать друг с другом в человеческой популяции, является важнейшим вопросом, на который пока нет ответа.

Читайте также: Какие факторы приводят к осложнениям от COVID