Что нельзя делать после имплантации зубов: советы стоматологов

Имплантация зубов

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Установка зубного импланта — это хирургическая процедура, после которой тканям требуется время для заживления. Даже если операция прошла успешно и человек чувствует себя хорошо, в первые дни и недели важно соблюдать рекомендации стоматолога. От этого зависит нормальное заживление раны и последующая интеграция импланта с костью.

Имплант и естественный зуб устроены по-разному. Корень природного зуба соединен с костью из-за периодонтальной связи, в которой содержатся механорецепторы. Они принимают участие в восприятии нагрузки на зуб. Имплант такой связки не имеет: после приживления его поверхность напрямую контактирует с костной тканью — этот процесс называется остеоинтеграцией.

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Поэтому отличается и восприятие нагрузки. Систематические осмотры показывают, что тактильная чувствительность имплантов ниже естественных зубов. В то же время, она не исчезает полностью, после имплантации может формироваться так называемая осеоперцепция, благодаря которой человек все равно испытывает механическую нагрузку.

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Что нельзя делать после имплантации зубов

1. Интенсивно полоскать рот сразу после операции

После хирургического вмешательства важно не травмировать операционный участок. Поэтому в ранний послеоперационный период не следует самостоятельно активно полоскать рот или механически очищать свежую рану.

Если хирург назначил антисептический раствор, использовать его нужно именно так, как советовал врач. Конкретный режим ухода зависит от проводимой операции.

2. Создавать избыточное давление после синус-лифтинга

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Особые ограничения могут действовать, если вместе с имплантацией проводили синус-лифтинг — процедуру увеличения объема костной ткани в области верхней челюсти у гайморовой пазухи.

После такого вмешательства следует избегать действий, резко изменяющих давление в носу и околоносовых пазухах. В частности, обычно рекомендуют не сморкаться с усилием, а при чихании не зажимать нос — лучше чихать с открытым ртом.

После синус-лифтинга следует избегать резких перепадов давления. Это касается авиаперелетов, дайвинга, игры на духовых инструментах и других занятий, которые могут повышать давление околоносовых пазух. Продолжительность таких ограничений определяет хирург индивидуально, поскольку зависит от объема проведенного вмешательства, состояния пазухи и течения заживления.

3. Нагружать участок импланта жесткой пищей

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Сразу после операции лучше предпочесть мягкую пищу и не жевать непосредственно в зоне хирургического вмешательства. Орехи, сухарики, очень твердое мясо и другие продукты, требующие значительного жевательного усилия, могут создавать нежелательную нагрузку и механически раздражать послеоперационный участок.

Но правило «три месяца есть только супы-пюре, омлеты и паровую рыбу» не универсально. Сроки возврата в обычный рацион зависят от первичной стабильности импланта, способа его нагрузки, проведения костной пластики и других особенностей лечения.

Поэтому длительность диеты определяет стоматолог-хирург. По мере заживления рациона обычно постепенно возвращают привычную консистенцию.

Важно также помнить об особенностях чувствительности имплантов. Исследования показывают, что порог тактильного восприятия у них выше, чем у естественных зубов. То есть имплантируемая конструкция испытывает механическую нагрузку иначе, хотя говорить о полном отсутствии чувствительности неправильно.

4. Пренебрегать гигиеной или, наоборот, травмировать десну чрезмерной чисткой

Имплант нуждается в тщательной гигиене, но это не означает, что после операции участок нужно активно тереть щеткой.

В первые дни необходимо соблюдать послеоперационную схему, которую назначил стоматолог. После заживления особенно важным становится регулярное удаление бактериального налета вокруг импланта и протезной конструкции.

Для этого могут использоваться зубная щетка, межзубные ерши, специальная нить и другие средства. Какой способ подойдет конкретной конструкции, лучше уточнить у стоматолога или стоматологического гигиениста.

Ирригатор также не следует направлять под сильным давлением непосредственно на свежую послеоперационную рану.

5. Курить после установки импланта

Курение — один из наиболее изученных факторов риска в дентальной имплантологии. Согласно современным рекомендациям специалистов в области имплантологии и пародонтологии курение повышает риск развития заболеваний тканей вокруг импланта и может негативно влиять на результаты лечения.

Поэтому рекомендацию воздерживаться от курения после установки импланта не следует воспринимать как формальность. Курение связано с неблагоприятным влиянием на заживление тканей и более высоким риском проблем с имплантами.

Относительно алкоголя рекомендации зависят от послеоперационного периода, проведенного вмешательства и лекарства, которое принимает пациент. После операции алкоголь лучше исключить как минимум на срок, определенный врачом. Особенно важно не совмещать его с препаратами, для которых такое взаимодействие противопоказано.

Сколько времени нужно соблюдать ограничения

Единого срока для всех пациентов нет. Восстановление зависит от количества имплантов, состояния костной ткани, проведения костной пластики или синус-лифтинга, первичной стабильности импланта и способа дальнейшего протезирования.

Особенно важно обратиться к стоматологу, если после операции боль или отек не уменьшаются, а усиливаются, появилось значительное кровотечение, выделение из раны, повышенная температура или ощущение подвижности импланта или установленной на нем конструкции.

Главное правило после имплантации простое, в период заживления не создавать лишнюю механическую нагрузку на прооперированный участок, поддерживать гигиену в соответствии с рекомендациями врача и не пропускать контрольные осмотры.

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