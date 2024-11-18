Что нельзя есть на завтрак по мнению диетологов: 8 продуктов, которые мы привыкли употреблять утром

8 продуктов, которые ни в коем случае нельзя есть на голодный желудок

Искушение схватить первое, что вы увидите когда вы голодны, присуща всем. Часто мы забываем, а иногда и не знаем, что некоторые обычные продукты, напитки могут негативно повлиять на желудочно-кишечный тракт, особенно если он чувствителен.

Доктор медицины, FASGE Робин Чуткан, гастроэнтерологиня Джоанна Салазар, магистр наук, дипломированная диетология Джоанна Салазар, доктор медицины, гастроэнтерологиня Майкл Шопис, рассказали, каких продуктов не нужно потреблять натощак.

Что нельзя есть на завтрак

Кофе

Кофе, особенно крепкий черный, может довольно негативно подействовать на желудок натощак. Кофеин в кофе способствует высвобождению гастрина — гормона, выделяющего желудочную кислоту. Этот эффект может привести к симптомам рефлюкса, таким как вздутие живота, тошнота и регургитация.

Стоит отметить, что кофеин может иметь такие эффекты независимо от того, пуст ваш желудок или нет, по словам доктора Чуткана. Но если вы ничего не ели, побочные эффекты могут быть раздражительнее.

Чтобы избежать проблем с желудком, Джоанна Салазар рекомендует перед употреблением кофе съесть продукты с высоким содержанием белка или жира. Например, сваренные вкрутую яйца, несколько столовых ложек орехового масла или даже ложку обезжиренного кокосового молока в кофе. Это «уменьшит неприятные побочные эффекты», – говорит Салазар.

Чаи с кофеином

Также негативно влияют на пустой желудок чаи с кофеином. Кофеин может раздражать слизистую желудка и увеличивать выработку желудочной кислоты, что приводит к симптомам рефлюкса, отмечает доктор Шопис. Как следствие, чаи с кофеином могут вызвать проблемы с пищеварением, поэтому стоит перекусить перед тем, как заварить чашку.

Больше всего содержится кофеин в черном чае, зеленый чай, который содержит чуть меньше кофеина, также может спровоцировать желудочно-кишечные симптомы, хотя и в меньшей степени, считает доктор Чуткан. Что касается травяных чаев? Пока в нем нет кофеина, он, скорее всего, не повредит пустому желудку.

Острая пища

«Острая пища может раздражать слизистую желудка, зависит от того, привыкли ли вы есть эту пищу», — говорит доктор Чуткан. Если вы обычно не употребляете острую пищу, употребление ее натощак может спровоцировать желудочно-кишечный дистресс.

Попадание острой пищи заставляет ваш организм думать, что в него попало что-то вредное, заставляя его увеличивать выработку слизи и ускорять пищеварение, чтобы удалить вещество. Это может спровоцировать нарушения работы желудка, такие как жидкий стул, диарея и т.д., отмечает Шопис.

Чтобы избежать этого диетологи советуют постепенно вводить острую пищу в свой рацион. И не есть ее натощак или пока ваш желудочно-кишечный тракт не привыкнет к остроте.

Сладкие продукты

«Употребление сладкой пищи натощак может привести к более быстрому подъему уровня инсулина и сахара в крови, что часто приводит к сбою», — объясняет доктор Чуткан. Чтобы предотвратить это, сначала употребляйте продукты с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка замедляет усвоение сахара, тем самым способствуя медленному росту сахара в крови.

По мнению доктора Чуткан, сладкие продукты также могут вызвать диарею, если их есть натощак». Это происходит, когда электролиты и жидкости выводятся из кровотока в кишечник, что является попыткой вашего пищеварительного тракта сбалансировать высокую концентрацию сахара.

Йогурт

Благодаря высокому содержанию пробиотиков и молочной кислоты, йогурт отлично подходит для кишечника. Но, по словам доктора Шописа, некоторые люди чувствительны к молочной кислоте. В этом случае употребление йогурта натощак может увеличить выработку желудочной кислоты, вызывая раздражительные симптомы ЖКТ, что также может уничтожить некоторые полезные пробиотики, содержащиеся в самом йогурте, делится доктор Шопис. Лучше есть йогурт на полный желудок, чтобы молочная кислота не уничтожила полезные компоненты, рекомендует Шопис.

Газированные напитки

Напитки с пузырьками известны тем, что вызывают неприятные симптомы желудочно-кишечного тракта, такие как отрыжка и вздутие живота, особенно когда в желудке нет пищи. «Пузыри углекислого газа могут создавать сильное давление в желудке, приводя к дискомфорту и отрыжке», — объясняет доктор Чуткан.

«Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это содержание сахара в подслащенных газированных напитках, которое может привести к прыжкам сахара», — добавляет Салазар. Как и в случае со сладкими продуктами, употребление сладких напитков натощак может быстро повысить уровень сахара в крови.

Жирная жареная пища

Очень высокое содержание жира в жирной жареной пище может создавать немалые проблемы для пустого желудка. Во-первых, продукты с высоким содержанием жира перевариваются дольше. «Это означает, что они сидят в желудке дольше, что приводит к большей выработке кислоты», — объясняет доктор Шопис. Это может привести к болям в желудке, дискомфорту и общему расстройству желудочно-кишечного тракта.

Чтобы уменьшить эти эффекты, вы можете сочетать жирную пищу с любыми углеводами, такими как рис, хлеб, картофель и другие крахмалистые овощи, которые действуют как буфер, — добавляет доктор Шопис. Эти продукты впитывают избыточную кислотность, потенциально предотвращая побочные эффекты, связанные с желудочно-кишечным трактом, которые могут возникнуть вследствие потребления жирной жареной пищи.

Цитрусовые и цитрусовые соки

Цитрусовые и цитрусовые соки являются классическими блюдами для завтрака. Но если у вас раньше были проблемы с пищеварением или очень чувствительный живот, вы должны избегать этих продуктов, когда ваш желудок пуст. «Цитрусовые содержат лимонную кислоту, которая может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта», — говорит доктор Шопис. Кислотность цитрусовых может также ослабить LES, прокладывая путь для кислотного рефлюкса.

К счастью, при правильном подходе любимые цитрусовые можно употреблять. По словам доктора Шописа, фокус состоит в потреблении цитрусовых и напитков с углеводами. Углеводы помогут впитать избыток кислоты в желудке, потенциально облегчив неприятные симптомы.

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