Что нельзя есть на завтрак: популярные продукты, от которых чаще всего толстеют

Для завтрака не подходят раздражающие слизистую продукты, а также провоцирующие скачки уровня сахара в крови и слишком жирные блюда.

Топ продуктов, которые не следует есть на завтрак

Сладкие хлопья

Хрустящие сладкие хлопья являются популярным выбором для завтрака, но часто перегружены рафинированными углеводами и добавленным сахаром. Весь этот сахар может сказаться на вашем здоровье.

Быстрые колебания уровня сахара в крови могут осложнить поддержание мозга стабильной энергии, что приводит к нарушению когнитивных функций. Со временем употребление завтраков с высоким содержанием сахара может привести к резистентности к инсулину, что еще больше усугубляет проблемы со здоровьем мозга. Поэтому казалось бы, "полезные" мюсли не стоит есть на завтрак, чтобы не толстеть.

Выпечка

Выпечка и пончики являются основными продуктами завтрака, содержащими много сахара и вредных жиров. Сочетание сахара и трансжиров в этих продуктах может привести к воспалению и окислительному стрессу, что может негативно повлиять на здоровье мозга и привести к проблемам с памятью и концентрацией внимания. Кроме того, высокая калорийность при низкой пищевой ценности означает, что эти продукты могут способствовать увеличению веса и связанным с этим метаболическим нарушениям, что еще больше влияет на работу мозга.

Обработанное мясо

Сосиски, бекон, колбаса и другие виды обработанного мяса часто содержат много насыщенных жиров и натрия.

Йогурт с наполнителем

Йогурт содержит добавленный сахар, который при чрезмерном употреблении способствует увеличению веса и негативно влияет на обмен веществ. Это, в частности, может привести к резистентности к инсулину, препятствуя способности организма эффективно регулировать уровень сахара в крови.

Для завтрака хорошо подходят разные каши, блюда из яиц, цельнозерновой хлеб, немного сыра, творог. В качестве добавки для каши можно использовать орехи, сухофрукты, мед, ягоды.

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