Что нельзя есть при сахарном диабете: советы врача

Что нельзя есть людям с сахарным диабетом, какие продукты желательно исключить из своего рациона, а какие употреблять

Часть продуктов резко повышает уровень глюкозы в крови, а есть продукты, повышающие сахар не так быстро. И при выборе продуктов для питания диабетиков, это нужно учитывать, считает врач-эндокринолог Анастасия Галецкая.

В общем, как утверждает врач, диета при диабете предполагает употребление белков, жиров, углеводов, но с определенными ограничениями. Эти ограничения касаются как выбора продуктов, так и способа их приготовления и количества приемов пищи.

Питаться нужно три раза в день систематически, очень трудно достичь нужного уровня глюкозы крови, если питание будет хаотичным. Это касается людей как людей с диабетом первого типа, так и больных диабетом второго типа.

Какие белки нельзя употреблять при сахарном диабете

Не рекомендуется употреблять:

жирное, жареное мясо,

бекон,

кожуру от птицы,

сыры с высокой жирностью,

жареную рыбу.

американская диабетическая ассоциация рекомендует к употреблению такие пищевые источники белка, как:

мясо индюка, курятину, другое нежирное мясо,

яйца и молочные продукты,

рыбу, кальмары, креветки и другие морепродукты,

растительные белки, содержащиеся в бобовых, тофу, орехах.

Какие углеводы нельзя при сахарном диабете

При сахарном диабете не рекомендуется:

белуая мука и продукты из нее,

белый рис,

манная крупа, манные каши.

картофель фри, жареный картофель.

Углеводы необходимы для людей с сахарным диабетом 1 и 2 типов содержатся в:

цельнозерновых изделиях,

гречневой каше,

пшенной каше,

киноа, овсяной каше,

в буром рисе,

печеном картофеле и батате.

Какие жиры нельзя употреблять при сахарном диабете

Не рекомендуется употреблять продукты, содержащие трансжиры животного и растительного происхождения, как, например, смалец, кокосовое масло, пальмовое масло. Вместо них рекомендованы:

масла (рапсовое, оливковое),

натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),

красная рыба, скумбрия, сельдь – продукты с высоким содержанием омега жирных кислот.

Советы эндокринолога по питанию при сахарном диабете

В первую очередь нужно избегать быстрых углеводов. К продуктам с быстрыми углеводами, высоким содержанием сахара и фруктозы относятся сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия, некоторые фрукты, манная крупа, белый рис, соусы, колбасы, сосиски. фастфуды.

Следите за режимом, не пропускайте прием пищи. Есть нужно трижды в день, иначе уровень глюкозы будет повышаться.

Напитки нужно пить без добавленного сахара. Нельзя употреблять сладкие компоты, компоты, пакетированные, фреши с сахаром.

Врач советует отказаться от фруктозы и продуктов для диабетиков, ведь они так же повышают уровень глюкозы в крови, просто делают это медленнее.

Сладости замените натуральными подсластителями, такими как стевия, эритрит.

Консервированные овощи и фрукты лучше заменить свежими или морожеными овощами и фруктами.

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