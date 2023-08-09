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Что нельзя есть при сахарном диабете: советы врача

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
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Что нельзя есть при сахарном диабете: советы врача

Диета при сахарном диабете

Что нельзя есть людям с сахарным диабетом, какие продукты желательно исключить из своего рациона, а какие употреблять

Часть продуктов резко повышает уровень глюкозы в крови, а есть продукты, повышающие сахар не так быстро. И при выборе продуктов для питания диабетиков, это нужно учитывать, считает врач-эндокринолог Анастасия Галецкая.

В общем, как утверждает врач, диета при диабете предполагает употребление белков, жиров, углеводов, но с определенными ограничениями. Эти ограничения касаются как выбора продуктов, так и способа их приготовления и количества приемов пищи.

Питаться нужно три раза в день систематически, очень трудно достичь нужного уровня глюкозы крови, если питание будет хаотичным. Это касается людей как людей с диабетом первого типа, так и больных диабетом второго типа.

Какие белки нельзя употреблять при сахарном диабете

Не рекомендуется употреблять:

  • жирное, жареное мясо,
  • бекон,
  • кожуру от птицы,
  • сыры с высокой жирностью,
  • жареную рыбу.

американская диабетическая ассоциация рекомендует к употреблению такие пищевые источники белка, как:

  • мясо индюка, курятину, другое нежирное мясо,
  • яйца и молочные продукты,
  • рыбу, кальмары, креветки и другие морепродукты,
  • растительные белки, содержащиеся в бобовых, тофу, орехах.

Какие углеводы нельзя при сахарном диабете

При сахарном диабете не рекомендуется:

  • белуая мука и продукты из нее,
  • белый рис,
  • манная крупа, манные каши.
  • картофель фри, жареный картофель.

Углеводы необходимы для людей с сахарным диабетом 1 и 2 типов содержатся в:

  • цельнозерновых изделиях,
  • гречневой каше,
  • пшенной каше,
  • киноа, овсяной каше,
  • в буром рисе,
  • печеном картофеле и батате.

Какие жиры нельзя употреблять при сахарном диабете

Не рекомендуется употреблять продукты, содержащие трансжиры животного и растительного происхождения, как, например, смалец, кокосовое масло, пальмовое масло. Вместо них рекомендованы:

  • масла (рапсовое, оливковое),
  • натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),
  • красная рыба, скумбрия, сельдь – продукты с высоким содержанием омега жирных кислот.

Советы эндокринолога по питанию при сахарном диабете

  • В первую очередь нужно избегать быстрых углеводов. К продуктам с быстрыми углеводами, высоким содержанием сахара и фруктозы относятся сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия, некоторые фрукты, манная крупа, белый рис, соусы, колбасы, сосиски. фастфуды.
  • Следите за режимом, не пропускайте прием пищи. Есть нужно трижды в день, иначе уровень глюкозы будет повышаться.
  • Напитки нужно пить без добавленного сахара. Нельзя употреблять сладкие компоты, компоты, пакетированные, фреши с сахаром.
  • Врач советует отказаться от фруктозы и продуктов для диабетиков, ведь они так же повышают уровень глюкозы в крови, просто делают это медленнее.
  • Сладости замените натуральными подсластителями, такими как стевия, эритрит.
  • Консервированные овощи и фрукты лучше заменить свежими или морожеными овощами и фруктами.

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Дата публикации
Просмотры
1408
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