Что нельзя есть при сахарном диабете: советы врача

Что нельзя есть людям с сахарным диабетом, какие продукты желательно исключить из своего рациона, а какие употреблять
Часть продуктов резко повышает уровень глюкозы в крови, а есть продукты, повышающие сахар не так быстро. И при выборе продуктов для питания диабетиков, это нужно учитывать, считает врач-эндокринолог Анастасия Галецкая.
В общем, как утверждает врач, диета при диабете предполагает употребление белков, жиров, углеводов, но с определенными ограничениями. Эти ограничения касаются как выбора продуктов, так и способа их приготовления и количества приемов пищи.
Питаться нужно три раза в день систематически, очень трудно достичь нужного уровня глюкозы крови, если питание будет хаотичным. Это касается людей как людей с диабетом первого типа, так и больных диабетом второго типа.
Какие белки нельзя употреблять при сахарном диабете
Не рекомендуется употреблять:
- жирное, жареное мясо,
- бекон,
- кожуру от птицы,
- сыры с высокой жирностью,
- жареную рыбу.
американская диабетическая ассоциация рекомендует к употреблению такие пищевые источники белка, как:
- мясо индюка, курятину, другое нежирное мясо,
- яйца и молочные продукты,
- рыбу, кальмары, креветки и другие морепродукты,
- растительные белки, содержащиеся в бобовых, тофу, орехах.
Какие углеводы нельзя при сахарном диабете
При сахарном диабете не рекомендуется:
- белуая мука и продукты из нее,
- белый рис,
- манная крупа, манные каши.
- картофель фри, жареный картофель.
Углеводы необходимы для людей с сахарным диабетом 1 и 2 типов содержатся в:
- цельнозерновых изделиях,
- гречневой каше,
- пшенной каше,
- киноа, овсяной каше,
- в буром рисе,
- печеном картофеле и батате.
Какие жиры нельзя употреблять при сахарном диабете
Не рекомендуется употреблять продукты, содержащие трансжиры животного и растительного происхождения, как, например, смалец, кокосовое масло, пальмовое масло. Вместо них рекомендованы:
- масла (рапсовое, оливковое),
- натуральные жиры растительного происхождения (авокадо, орехи, семена),
- красная рыба, скумбрия, сельдь – продукты с высоким содержанием омега жирных кислот.
Советы эндокринолога по питанию при сахарном диабете
- В первую очередь нужно избегать быстрых углеводов. К продуктам с быстрыми углеводами, высоким содержанием сахара и фруктозы относятся сладости, пирожные, выпечка, хлебобулочные изделия, некоторые фрукты, манная крупа, белый рис, соусы, колбасы, сосиски. фастфуды.
- Следите за режимом, не пропускайте прием пищи. Есть нужно трижды в день, иначе уровень глюкозы будет повышаться.
- Напитки нужно пить без добавленного сахара. Нельзя употреблять сладкие компоты, компоты, пакетированные, фреши с сахаром.
- Врач советует отказаться от фруктозы и продуктов для диабетиков, ведь они так же повышают уровень глюкозы в крови, просто делают это медленнее.
- Сладости замените натуральными подсластителями, такими как стевия, эритрит.
- Консервированные овощи и фрукты лучше заменить свежими или морожеными овощами и фруктами.
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