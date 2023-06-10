Что нельзя есть утром: худшие варианты завтрака

Многие отказываются от завтрака в надежде избавиться от лишних килограммов, однако такой подход только усугубляет проблему с избыточным весом.

Утро задает настроение на весь день, поэтому так важно начинать его со здорового сытного завтрака. Большинство из нас не знают, какие продукты идеальны для завтрака, а какие являются наихудшим вариантом.

Об этом пишет Lifestyle Asia.

Крупы из высокоочищенных злаков

Злаки содержат очень много сахара и практически не имеют питательных веществ. Так, например, каша быстрого приготовления быстро повысит уровень сахара в крови, не принося никакой реальной пользы организму.

Смузи

Начинать завтрак со смузи, не совмещая его с какими-либо другими питательными продуктами – не лучшая идея. Стакан смузи, особенно если в нем много фруктов, будет способствовать резкому скачку сахара в крови, а затем – его резкому падению. То есть сначала может показаться, что вы наелись, но через некоторое время у вас проснется зверский аппетит, что побуждает вас съесть много "лишних" калорий еще до обеда.

Протеиновые батончики

Еще один бесполезный завтрак, который упакован и продается как здоровый вариант – это протеиновые батончики. Эти зерновые протеиновые батончики содержат большое количество сахара и мало белка. В основном это добавленные сахара, что делает этот продукт одним из худших в этом списке.

Фруктовый сок

Как и смузи, фруктовые соки также содержат большое количество сахара. Можно подумать, что соки лучше кофе утром, но, к сожалению, это не так. Соки богаты питательными веществами и антиоксидантами, но в них также значительно меньше клетчатки, чем в цельных фруктах. Итак, лучше не стоит делать фруктовые соки обычным вариантом завтрака.

Раньше мы писали о том, как быстро можно похудеть без диет. Простые советы можно прочитать в новости.

Кроме того, эксперты назвали топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин.

Читайте также: