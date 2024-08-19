Что нельзя есть утром натощак: диетологи поделились своим "черным" списком

Завтрак – важный прием пищи, ведь он помогает значительно снизить риск сердечного приступа и развитие диабета, а еще улучшает концентрацию. Однако, чтобы извлечь максимум пользы, нужно есть правильные продукты.

Сосиски или другое обработанное мясо

Диетология Роксана Эхсани утверждает, что такие продукты – это не самый лучший выбор для завтрака. В частности, в колбасных изделиях слишком много натрия, которое может повысить АД. Более того, в них содержатся еще и насыщенные жиры, которые оказывают вредное влияние на здоровье сердца и сосудов. Эксперт подчеркивает, что употребление обработанного мяса связано с риском развития рака и хронических заболеваний.

Сладкие хлопья

По словам еще одной диетологии Келли Макгрейн, если вы начнете свое утро с тарелки сладких хлопьев, то слишком быстро снова почувствуете голод. Объясняется это достаточно просто – такие продукты изготавливают из рафинированной муки, в которой очень небольшое количество клетчатки. А еще в хлопьях много сахара и практически нет белков.

Соки и ароматизированные кофейные напитки

В них обычно содержится большое количество сахара, а вот другие питательные вещества практически отсутствуют. Диетология Мэгги Михальчик утверждает, что их лучше заменить натуральным кофе, в который можно добавить немного меда и миндальное молоко. Также специалисты рекомендуют отказаться от магазинных соков, а употреблять на завтрак только свежевыжатые. Во первых очень много сахара, а это может быть опасно для вашего здоровья.

Пшеничный хлеб

Диетолог Дон Джексон Блатнер утверждает, что пшеничный хлеб, в отличие от цельнозернового, оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Его потребление сначала резко повышает энергию, а затем так же быстро снижает. Если вы делаете на завтрак тост из авокадо, обязательно используйте цельнозерновой хлеб. И не забывайте добавить белок.

Кексы

В такой выпечке содержится много калорий, а еще сахара и насыщенных жиров. Кроме этого, в кексах практически нет белка, а потому они не способны обеспечить длительное чувство сытости.

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