Что нужно, чтобы лицо похудело: косметологи рассказали, почему у вас не получается сбросить лишние килограммы

Как сделать лицо худшим на вид / © unsplash.com

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Как рассказали специалисты по ON Клиник, похудение является сложным биохимическим процессом, а потому невозможно уменьшить количество жира только в какой-либо конкретной части тела (например, лице). Мы теряем лишние килограммы умеренно по всему телу и избирательно воздействовать на определенные участки не можем.

Как сделать лицо похуже и забрать лишний жир

Для того чтобы ваше лицо было худее с виду, нужно снизить общий процент жира в организме. Сделать это можно из-за дефицита калорий, то есть потреблять меньше энергии, чем ваше тело тратит. Оптимальным считается дефицит в 10–20% от суточной нормы. Если ограничение будет более жестким, то обмен веществ замедлится, что приведет к потере мышечной массы тела.

Общие рекомендации по уменьшению жира на лице:

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Пить больше воды — из-за недостаточной гидратации может происходить задержка жидкости в теле (организм пытается оставить ее “про запас”), а это сразу проявляется отеками на лице. Врачи рекомендуют выпивать 2-3 л воды в день (точный объем зависит от физической активности, возраста, пола и т.п.). Ограничить потребление алкоголя и натрия — попробуйте потреблять меньше обработанных продуктов и соленых блюд, поскольку из-за избытка натрия вода из организма выводится медленнее, что также провоцирует появление отеков (а они делают лицо более гладким с виду). Обезвоживает организм также и алкоголь, особенно скапливается жир на подбородке и щеках. Добавить в рацион клетчатку и белки — благодаря белку сохраняется мышечная масса, а растворимая клетчатка способствует нормализации пищеварения, снижению уровня сахара в крови и придает длительное ощущение сытости. Добавить кардионагрузку — езда на велосипеде, плавание, бег помогают сжигать калории и уменьшать общий процент жира в организме. Выполнять упражнения для лица — фэйсфитнес помогает в укреплении мышц лица, улучшает лимфодренаж и кровообращение, поэтому контуры лица становятся более четкими. Высыпаться — за неимением сна появляются гормональные изменения, способствующие накоплению жира в теле и лице.

Обратите внимание, если есть трудности с похудением даже тогда, когда вы соблюдаете дефицит калорий и занимаетесь спортом, нужно обратиться к врачу.