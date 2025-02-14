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Что нужно есть, чтобы не было депрессии

Что нужно есть, чтобы не было депрессии

Лучшей диетой для снижения проявлений депрессии считают средиземноморскую / Фото: pixabay.com

В рационе людей, склонных к депрессии, не должно быть недостатка в мясе, рыбе и морепродуктах.

Депрессия может возникать в разные периоды жизни, но чаще всего она появляется в мгновение сильной нервной напряженности и стресса или после драматических переживаний.

Диета при борьбе с депрессией основывается на определенных продуктах, содержащих компоненты, положительно влияющие на самочувствие и психическое здоровье.

Теперь ученые подтверждают, что бактерии в нашем кишечнике являются важным звеном между тем, что мы едим, и тем, как мы чувствуем себя. А это значит, что мы сможем лечить наш мозг через живот.

Исследования показывают, что различные кишечные микрофлоры соответствуют разным психическим расстройствам, в частности, депрессии и тревожным состояниям. Теория связи между кишечником и мозгом, по крайней мере, является еще одним доказательством того, что здоровое, сбалансированное питание снижает риск развития многих болезней и в частности депрессии.

Многие исследования были посвящены так называемой средиземноморской диете — общее название для рациона, богатого овощами, фруктами, орехами, морепродуктами, ненасыщенными жирами и растительными маслами, а также низким содержанием рафинированного сахара, красного и обработанного мяса.

Ученые доказали, что средиземноморская диета увеличивает разнообразие кишечных бактерий и уменьшает другие физиологические изменения, такие как хронические воспаления, также сопровождающие депрессию.

Также было обнаружено, что увеличение случаев депрессии тесно связано с употреблением малого количества жирных кислот Омега-3. Поэтому следует добавить в свой рацион жирную морскую рыбу (лосось, тунец, сельдь, скумбрию, сардины), льняное семя, льняное масло, грецкие орехи и авокадо.

У людей, страдающих депрессией, нередко отмечается дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты. Эти компоненты, хотя и косвенно, но участвуют в производстве важных нейромедиаторов, а их добавление в рацион питания усиливает эффект фармакологического лечения депрессивного состояния.

Кроме витаминов группы В, рекомендуется разнообразить питание продуктами, содержащими железо, селен и цинк. Доказано, что их недостаток провоцирует апатию, быструю утомляемость, сонливость или бессонницу.

Селен снижает чувство тревоги и улучшает настроение, а цинк повышает эффективность антидепрессантов.

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