Что нужно есть, чтобы похудеть в два раза быстрее: рекомендации экспертов

Какие продукты нужно добавить в ежедневный рацион, а какие заменить — в материале ТСН.ua
Специалисты по питанию составили ряд рекомендаций относительно полезных низкокалорийных продуктов, которые следует добавить в рацион вместо привычных:
- Вместо изюма лучше есть свежий виноград, гранолу заменить на цельноозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки.
- В бутербродах и сэндвичах в качестве соуса использовать горчицу или кетчуп с низким содержанием сахара.
- От верхнего куска хлеба в бутербродах специалисты призывают отказаться или совсем заменить хлеб листьями салата.
- Яйца на завтрак лучше варить, а не жарить. Если вы решили сделать омлет, посыпьте его свежайшей зеленью, а не сыром.
- Сметану следует заменить йогуртом.
- Вместо сыра из коровьего молока потреблять козий.
- Сладкую газировку можно заменить на минеральную.
- В кафе покупать не большую латте, а американо с молоком пониженной жирности.
- Во время приготовления пасты использовать томатный соус, а не сливочный.
- Чаще готовить куриную грудку вместо бедер и тунец в собственном соке.
- Предпочитать пиццу на тонком тесте.
- Из алкогольных напитков отдавать предпочтение сухому вину.
Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно снизить суточную калорийность пищи и похудеть в 2 раза быстрее.
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