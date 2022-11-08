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Что нужно есть, чтобы похудеть в два раза быстрее: рекомендации экспертов

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
100к
Время на прочтение
2 мин
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Что нужно есть, чтобы похудеть в два раза быстрее: рекомендации экспертов

Что нужно есть, чтобы худеть в два раза быстрее

Какие продукты нужно добавить в ежедневный рацион, а какие заменить — в материале ТСН.ua

Специалисты по питанию составили ряд рекомендаций относительно полезных низкокалорийных продуктов, которые следует добавить в рацион вместо привычных:

  • Вместо изюма лучше есть свежий виноград, гранолу заменить на цельноозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки.
  • В бутербродах и сэндвичах в качестве соуса использовать горчицу или кетчуп с низким содержанием сахара.
  • От верхнего куска хлеба в бутербродах специалисты призывают отказаться или совсем заменить хлеб листьями салата.
  • Яйца на завтрак лучше варить, а не жарить. Если вы решили сделать омлет, посыпьте его свежайшей зеленью, а не сыром.
  • Сметану следует заменить йогуртом.
  • Вместо сыра из коровьего молока потреблять козий.
  • Сладкую газировку можно заменить на минеральную.
  • В кафе покупать не большую латте, а американо с молоком пониженной жирности.
  • Во время приготовления пасты использовать томатный соус, а не сливочный.
  • Чаще готовить куриную грудку вместо бедер и тунец в собственном соке.
  • Предпочитать пиццу на тонком тесте.
  • Из алкогольных напитков отдавать предпочтение сухому вину.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно снизить суточную калорийность пищи и похудеть в 2 раза быстрее.

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Дата публикации
Просмотры
100к
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