Что нужно есть, чтобы похудеть в два раза быстрее: рекомендации экспертов

Какие продукты нужно добавить в ежедневный рацион, а какие заменить — в материале ТСН.ua

Специалисты по питанию составили ряд рекомендаций относительно полезных низкокалорийных продуктов, которые следует добавить в рацион вместо привычных:

Вместо изюма лучше есть свежий виноград, гранолу заменить на цельноозерновые хлопья с высоким содержанием клетчатки.

В бутербродах и сэндвичах в качестве соуса использовать горчицу или кетчуп с низким содержанием сахара.

От верхнего куска хлеба в бутербродах специалисты призывают отказаться или совсем заменить хлеб листьями салата.

Яйца на завтрак лучше варить, а не жарить. Если вы решили сделать омлет, посыпьте его свежайшей зеленью, а не сыром.

Сметану следует заменить йогуртом.

Вместо сыра из коровьего молока потреблять козий.

Сладкую газировку можно заменить на минеральную.

В кафе покупать не большую латте, а американо с молоком пониженной жирности.

Во время приготовления пасты использовать томатный соус, а не сливочный.

Чаще готовить куриную грудку вместо бедер и тунец в собственном соке.

Предпочитать пиццу на тонком тесте.

Из алкогольных напитков отдавать предпочтение сухому вину.

Следуя этим простым рекомендациям, можно значительно снизить суточную калорийность пищи и похудеть в 2 раза быстрее.

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