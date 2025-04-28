Что нужно есть каждый день обязательно: добавьте эти пять суперфудов в свой рацион

Самые полезные продукты: добавьте их к своему рациону / © unsplash.com

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Некоторые продукты являются настоящим сокровищем для организма: они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и другими ценными соединениями, которые заряжают энергией, уменьшают воспаление и способствуют естественному сиянию кожи.

Кресс-салат

В перечень необходимых суперпродуктов входит кресс-салат. Его следует добавлять в салаты или сэндвичи. Эта зелень содержит важные для здоровья костей минералы (кальций, калий, магний, фосфор) и витамины A, C и K. Кресс также насыщен антиоксидантами и фитохимическими веществами, в частности глюкозинолатами, обладающими противораковым действием.

Сардины

Это продукт с исключительными свойствами для здоровья, хоть и не всем по вкусу. Сардины содержат высокую концентрацию белка, что поддерживает рост мышц и обеспечивает длительное чувство сытости, а также богаты витаминами, минералами и омега-3 жирными кислотами, которые улучшают работу мозга, память и могут снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

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Чечевица

Незаменимый ингредиент во многих кухнях мира. Она является отличным источником растительного белка, клетчатки, железа, магния, калия и витаминов группы B, необходимых для энергии и поддержания здоровья.

Чечевица богата клетчаткой и фолиевой кислотой, поэтому играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, способствуя нормализации кровообращения. Она также облегчает пищеварение и обеспечивает регулярный стул, что является основой для нормального функционирования организма.

Гранат

Это продукт, имеющий многочисленные преимущества как в виде сока, так и семян. Сок снижает воспаление и улучшает эффективность тренировок, в то время как семена богаты клетчаткой, что поддерживает пищеварение. Оба компонента способствуют здоровью сердца, улучшают память и снижают уровень "плохого" холестерина. Гранат также поддерживает иммунитет благодаря витаминам и минералам, а его антивоспалительные свойства помогают при артритах и заболеваниях десен.

Кефир

Кисломолочный напиток богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и укрепляют иммунитет. Он содержит кальций, магний и фолиевую кислоту, а также может способствовать снижению артериального давления. Благодаря ферментации лактоза в нем частично расщепляется, поэтому он легче усваивается. Это низкокалорийный напиток, идеально подходящий для тех, кто хочет контролировать свой вес.