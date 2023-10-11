Что нужно есть всем людям после 50-ти: продукты, укрепляющие кости

Врачи предоставили перечень продуктов, которые нужно есть после 50 лет, чтобы были крепкие кости.

С наступлением холодов, плохих погодных условий – дождя, снега и льда повышается риск получения травм, растяжений или переломов. Чтобы избежать таких неприятных последствий для своего здоровья, нужно заранее позаботиться о своей опорно-двигательной системе. Врачи объяснили, какие продукты нужно употреблять всем людям после 50 лет, чтобы укрепить свои кости.

Что нужно есть после 50-ти лет, чтобы были крепкие кости

Соя. Это растение имеет большое количество белка и кальция, которые являются строительным материалом для костной ткани. Также это растение содержит витамины С, А, Е – это природные антиоксиданты. Большое количество калия, фосфора, магния, кремния, марганца, железа и алюминия в сое оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья и предупреждает развитие онкологии. Если употреблять сою ежедневно, это снизит уровень «плохого» холестерина на 20%. Также сою рекомендуют употреблять во время менопаузы, тогда организм быстрее восстановится и войдет в надлежащий режим функционирования.

Это растение имеет большое количество белка и кальция, которые являются строительным материалом для костной ткани. Также это растение содержит витамины С, А, Е – это природные антиоксиданты. Большое количество калия, фосфора, магния, кремния, марганца, железа и алюминия в сое оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья и предупреждает развитие онкологии. Если употреблять сою ежедневно, это снизит уровень «плохого» холестерина на 20%. Также сою рекомендуют употреблять во время менопаузы, тогда организм быстрее восстановится и войдет в надлежащий режим функционирования. Зеленые листовые овощи. Врачи рекомендуют включить в свой ежедневный рацион капусту, брокколи и шпинат. Овощи, богатые полезными элементами, способствуют укреплению костей и повышению иммунитета. Зеленые листовые овощи благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными качествами, антибактериальным действием, предотвращают рост патогенных бактерий в кишечнике. Также укрепляют клеточные мембраны, способствуя формированию соединительных тканей и регулируют артериальное давление.

Врачи рекомендуют включить в свой ежедневный рацион капусту, брокколи и шпинат. Овощи, богатые полезными элементами, способствуют укреплению костей и повышению иммунитета. Зеленые листовые овощи благодаря хлорофиллу обладают противовоспалительными качествами, антибактериальным действием, предотвращают рост патогенных бактерий в кишечнике. Также укрепляют клеточные мембраны, способствуя формированию соединительных тканей и регулируют артериальное давление. Семена тыквы. В этом продукте содержится магний, играющий очень большую роль в формировании костной ткани. Благодаря магнию увеличивается плотность костей, поэтому снижается риск остеопороза. Также семена тыквы содержат витамины А и Е, которые полезны для здоровья волос и ногтей. Семена еще обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами, снижают риск развития диабета. Имеющиеся в его составе микроэлементы улучшают сон, укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердца.

В этом продукте содержится магний, играющий очень большую роль в формировании костной ткани. Благодаря магнию увеличивается плотность костей, поэтому снижается риск остеопороза. Также семена тыквы содержат витамины А и Е, которые полезны для здоровья волос и ногтей. Семена еще обладают противогрибковыми и противовирусными свойствами, снижают риск развития диабета. Имеющиеся в его составе микроэлементы улучшают сон, укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердца. Сардина. Эта рыба является источником витаминов группы B и D, а также кальция. Эти микроэлементы увеличивают крепкость костей и эластичность межпозвонковых хрящей. Также сардина богата минералами – фосфором и цинком, которые улучшают здоровье костной ткани. Рыба содержит нежирные кислоты омега-3, которые снижают риск различных воспалений в организме и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

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