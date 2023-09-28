Что нужно есть женщинам в 40+, чтобы иметь стройную фигуру и крепкое здоровье: рекомендации диетолога

Что нужно есть женщинам 40+ и от каких продуктов отказаться, чтобы не прибавить в весе и быть здоровыми: рекомендации врача.

Чтобы оставаться в отличной форме, женщинам в сорок лет нужно следить за своим полноценным питанием и придерживаться некоторых простых рекомендаций. В этом возрасте у человека замедляются процессы обмена веществ, это приводит к постепенному увеличению веса. Также от некоторых продуктов уже повышается уровень холестерина, поэтому могут возникнуть проблемы с сердцем и сосудами. Диетология Наталья Самойленко рассказывает, какие продукты должны быть в ежедневном рационе женщины, которой 40+, чтобы она могла оставаться стройной и здоровой на протяжении всей жизни.

Что нужно есть женщинам после 40-ка, чтобы не набрать вес и быть здоровыми

Кисломолочные продукты, содержащие необходимый кальций для укрепления костей и глицин для улучшения сна, не провоцируют рост жировой ткани.

содержащие необходимый кальций для укрепления костей и глицин для улучшения сна, не провоцируют рост жировой ткани. Растительные продукты, богатые клетчаткой. Это семена кунжута, мак, орехи – миндаль и бразильский орех, фасоль, капуста, шпинат, ревень, руккола.

богатые клетчаткой. Это семена кунжута, мак, орехи – миндаль и бразильский орех, фасоль, капуста, шпинат, ревень, руккола. Цельные злаки богаты углеводами, пищевыми волокнами и витаминами группы В. Это разнообразные каши из риса, гречки, овсянка и другие.

богаты углеводами, пищевыми волокнами и витаминами группы В. Это разнообразные каши из риса, гречки, овсянка и другие. Качественный белок. Нужно регулярно употреблять в пищу рыбу, мясо птицы, яйца, бобовые и вышеупомянутые молочные продукты. Поскольку все они содержат аминокислоты, поддерживающие оптимальную работу внутренних органов, мышц и упругость кожи, и ускоряют обмен веществ.

Нужно регулярно употреблять в пищу рыбу, мясо птицы, яйца, бобовые и вышеупомянутые молочные продукты. Поскольку все они содержат аминокислоты, поддерживающие оптимальную работу внутренних органов, мышц и упругость кожи, и ускоряют обмен веществ. Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, не производимые организмом, а попадающие с продуктами питания. Нужно регулярно употреблять хотя бы 2 раза в неделю морскую рыбу: лосось, форель и семгу.

полиненасыщенные жирные кислоты, не производимые организмом, а попадающие с продуктами питания. Нужно регулярно употреблять хотя бы 2 раза в неделю морскую рыбу: лосось, форель и семгу. Сельдерей. Это волшебный продукт, помогающий похудеть. Поскольку на 95% состоит из воды и содержит много клетчатки, что улучшает процессы метаболизма.

Это волшебный продукт, помогающий похудеть. Поскольку на 95% состоит из воды и содержит много клетчатки, что улучшает процессы метаболизма. Продукты с фитоэстрогенами, которые не только способствуют похудению, но помогают облегчить симптомы менопаузы. Эти молекулы содержатся в соевых бобах, нуте, арахисе, ячмене, винограде, ягодах, зеленом и черном чаях.

В период менопаузы диетология рекомендует соблюдать трехразовое питание. Порция завтрака и ужина должна составлять 300-350 г, обед – 550 граммов. Половину каждой порции должны составлять овощи.

Что нужно исключить из меню женщинам в 40+, чтобы не набрать лишний вес

Рафинированный сахар и переработанные углеводы. С такими продуктами о похудении можно забыть. Это каши быстрого приготовления, сладости, сладкая газировка, макаронные изделия, выпечка и сдоба на основе белой муки.

Острая еда. Следует ограничить употребление острого фастфуда и снеков, колбасных изделий.

Соленая еда. Продукты с избытком соли могут привести к дефициту эстрогенов, что спровоцирует высокое АД и ухудшение состояния костей.

Ограничить употребление алкогольных напитков, поскольку они содержат много сахара.

Трансжиры, содержащиеся в колбасе, сардельках, маргарине и мороженом.

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