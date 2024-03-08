Что нужно обязательно исключить из рациона после 40-50 лет: фото

Какие продукты полезны для организма в 40/50 лет, что нельзя есть после 40 и как получить полезные углеводы – разбирался ТСН.ua.

Наши годы – это знание, опыт и покой, но с возрастом наша физическая форма и здоровье приносят нам некоторые разочарования и проблемы, с которыми в молодости мы не сталкивались.

Давайте узнаем больше о том, каких пищевых привычек следует избегать после 40-50 лет, чтобы как можно дольше оставаться в хорошей форме. К слову, большинству этих привычек можно начинать избегать смолоду, за что организм будет вам благодарен.

Полезные продукты для организма после 40-50 лет

Не следует отказываться от овощей и фруктов

Употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей ежедневно обеспечивает организм полезными питательными веществами и антиоксидантами. Также, эти продукты важны из-за высокого содержания клетчатки.

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Достаточное количество пищевых волокон в рационе помогает поддерживать стабильное пищеварение, что может являться проблемой для людей преклонного возраста. Именно поэтому следует позаботиться о достаточном потреблении овощей и фруктов, особенно после 50.

Недостаточное количество клетчатки может иметь и другие, более серьезные последствия для здоровья в долгосрочной перспективе. Диета с низким содержанием пищевых волокон является триггером многих возрастных расстройств.

Клетчатка помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, артериального давления и сахара в крови. Также известно, что диета с достаточным количеством пищевых волокон является одним из условий профилактики и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Овощи

Важный момент: поскольку фрукты обеспечивают быстрое насыщение организма из-за содержания в них сахара, диетологи советуют употреблять их в первой половине дня.

Фрукты лучше есть до обеда / Фото: Freepik

Правильные белки – долгая жизнь

Потребление достаточного количества белка каждый день имеет решающее значение для любого человека, особенно для тех, кому за 50. В основном это связано с естественным прогрессированием потери мышечной массы с возрастом.

В процессе старения люди естественно теряют мышечную массу, и, не потребляя достаточное количество протеина из пищи, этот процесс только усиливается. Если в рационе достаточно продуктов, богатых белоком, то это способствует замедлению потери мышечной массы и старению мышц.

Несмотря на то, что многие исследования указывают на пользу диеты с высоким содержанием белка для общего здоровья, в частности для мышц, многие взрослые все еще едят его недостаточно или выбирают некачественные источники этого макроэлемента. Например, в одном отчете в журнале Nutrients указано, что многие люди используют рекомендованную суточную норму протеина как ориентир относительно того, сколько его нужно получать, хотя на самом деле этот показатель следует рассматривать как минимальное количество, необходимое для оптимального здоровья. А еще лучше рассчитывать потребность в белке индивидуально, исходя из особенностей организма и уровня физической активности.

Не следует отказываться от желтков в блюдах из яиц

Возможно, вы слышали, что яичные желтки якобы вредны, поскольку имеют высокий уровень холестерина. Однако новые исследования продолжают подвергать сомнению это утверждение. Если у вас высокий уровень холестерина, то, конечно, лучше проконсультироваться с врачом относительно безопасного количества яиц в рационе, но полностью отказываться от них вряд ли стоит, поскольку они являются источником многих важных питательных веществ.

Яйцо желток

Желток содержит полезные для здоровья мозга соединения, например холин. Людям почтенного возраста полезно добавлять яичные желтки в свой рацион, чтобы обеспечить организм основными питательными веществами, которые помогут поддержать здоровье.

Полезные жиры – крепкое здоровье

Без жира в организме не синтезируются гормоны, не усваиваются жирорастворимые витамины, не работает нервная система, клеточки беззащитны перед вирусами.

Поэтому потребляемые жиры требуют качественного выбора: особенно важно содержание омега-3 жирных кислот (семена льна, рыбий жир, селедка, скумбрия), мононенасыщенных (оливкове нерафинированное масло, авокадо), фосфолипиды (домашняя сметана – одна ложка в день, мягкий творог, вареные всмятку яйца).

Однако следует отметить, что жир жареных блюд создает условия для развития атеросклероза, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера, Паркинсона и рака. Старайтесь снизить до минимума употребление жареных продуктов, поскольку каждая порция жареного – шаг к смерти. Звучит жестко, но пора уже называть вещи своими именами.

В чем польза кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты – это крепкий иммунитет и свежий вид.

Наш кишечник – это поле битвы полезных и болезнетворных бактерий: кто над кем возобладает, в том направлении и будет двигаться наше здоровье. Дружественные микроорганизмы помогают переваривать и усваивать пищу, обезвреживают кишечные токсины, производят некоторые витамины.

Кефир / Фото: pixabay.com

Сладкая пища, лекарства, в частности антибиотики и сульфаниламиды, в прямом смысле убивают полезную микрофлору. В общей сложности более 500 видов микроорганизмов выживают и борются в нашем кишечнике. Для победы полезных микроорганизмов требуется регулярное "подспорье" в виде стакана кисломолочного напитка перед сном.

Без воды все усилия напрасны

Если мы не будем выпивать 1 л жидкости в день, можем не надеяться на хорошее здоровье.

Питьевая вода

Начинать день со стакана теплой воды (подкисленного соком лимона), не забывать выпить стакан-другой зеленого чая днем и заканчивая травяным чаем незадолго до сна – таким должен быть питьевой режим.

Полезные напитки: вода, зеленый чай, натуральный кофе с молоком, свежие соки, разбавленные водой, напиток из цикория, настой шиповника, несладкие компоты и имбирный чай.

Вкусно натурально кофе

Но нужно вычеркнуть из своей жизни промышленные напитки и алкоголь.

Что нельзя есть после 40

Уменьшите потребление соли

Натрий – жизненно важный микроэлемент, но в нашем привычном рационе его слишком много. Это перегружает почки, вызывает отеки и повышение артериальное давление. Не всем известно, что основное количество лишнего натрия люди получают не из солонки, когда подсаливают собственноручно приготовленную пищу, а из готовых продуктов. Мясные полуфабрикаты, такие как колбасы, ветчина, бекон, снеки (чипсы, сухарики, попкорн), консервы, соленые соусы и сыры, соленая и копченая рыба содержат колоссальное количество хлорида натрия! В целом, суточную норму можно получить, съев несколько кусочков соленой сельди и пару сосисок.

Самый простой способ внимательно следить за употреблением натрия – готовить домашние блюда из свежих ингредиентов. Попытайтесь применять вместо соли такие приправы, как лимонный сок, луковый и чесночный порошок, перец, сухие и свежие травы.

Уменьшите потребление сахара

Сладкие газированные напитки, пакетированные соки, кондитерские изделия – источники сахара, которые можно исключить из рациона. Дополнительный сахар может оказаться там, где его совершенно не ждали – в хлопьях для завтрака, батончиках из мюсли, соусах, заправках для салата. Поэтому важно внимательно читать этикетки.

Не стоит заменять сахар сахарозаменителями – последние исследования показывают, что употребление аспартама, сахарина и сукралозы ведет к тем же заболеваниям, что и избыток сахара.

Избегайте насыщенных жиров

Некоторое количество насыщенных жиров полезно, но их избыток может повысить риск развития атеросклероза. Они содержатся в жирном мясе, сале, жареных продуктах, маргарине и спредах, кондитерских изделиях, готовых полуфабрикатах и фастфуде.

Ограничьте употребление алкоголя

С возрастом негативное влияние алкоголя на организм усиливается! Из-за снижения функции печени замедляется процесс переработки алкоголя и ярче проявляется эффект похмелья. Кроме того, спиртные напитки содержат большое количество калорий и сахара и нарушают процесс полноценного сна за счет своего депрессивного и мочегонного действия.

Уменьшите потребление кофе

Дневная норма кофеина должна составлять не более 400 мг/сут или 3-4 чашки в день. Избыток кофеина приводит к обострению имеющихся заболеваний сердца.

Как получить полезные углеводы после 40

Общий принцип заключается в том, что чем меньше обработки претерпел продукт с углеводами, тем больше пользы он несет для организма.

Плохая репутация вокруг углеводов основывается на распространенном стереотипе, что любые углеводы вызывают избыточный вес и диабет. Однако эту гипотезу уже давно опровергли.

Различные виды углеводов неодинаковы по своему воздействию на организм. Углеводы, подвергшиеся значительной обработке, можно назвать условно "нездоровыми", а необработанные — условно "здоровыми".

К "нездоровым" углеводам относят продукты с обработанным рисом и мукой, сладкие напитки (соки и газированные напитки) и выпечку, включая печенье и хлеб.

Необработанные углеводы, наоборот, связывают с положительным эффектам на наш организм. К "здоровым" углеводам относят:

фрукты (особенно бананы и яблоки);

ягоды;

овощи без высокого содержания крахмала: морковь, томаты, шпинат;

злаковые крупы;

бобовые (особенно чечевица);

молочные продукты (молоко с низким содержанием жира, творог, йогурт).

В первую очередь, потребление подобных продуктов связывают с более низким риском появления сердечно-сосудистых заболеваний. Также из-за полезных свойств клетчатки эти продукты способствуют здоровой массе тела и функционированию органов желудочно-кишечного тракта.

Здоровое питание

Для поддержания баланса "полезных" углеводов в вашем питании следует:

есть много фруктов и овощей, содержащих клетчатку;

отдавать предпочтение злаковым крупам вместо зерновых;

потреблять молочные продукты с низким содержанием жира;

потреблять больше бобовых;

уменьшить количество искусственно производимого сахара в ваших продуктах.

Полностью избегать углеводов не стоит. Они составляют важную часть нашего природного и здорового ежедневного питания.

Избегайте однообразной пищи

Всем людям нужно разнообразие в рационе, чтобы обеспечить организм широким спектром питательных веществ. Поэтому есть "радугу" важно, поскольку разноцветные продукты содержат много разных витаминов и минералов.

Если вы раньше не слышали о "радуге", то все просто: нужно позаботиться, чтобы на вашей тарелке были фрукты, овощи и другие растительные продукты, имеющие широкий спектр цветов.

Разнообразьте свой рацион

Если вы едите одно и то же каждый день, то рискуете потерять основе питательные вещества: железо, кальций, витамины группы B, которые особенно важны для людей после 40-50 лет.

Урежьте порции

Еще один момент, о котором не следует забывать, это то, что метаболизм будет изменяться с возрастом. Недавние исследования показали, что обмен веществ замедляется в более старшем возрасте, чем считалось ранее. Причем одно из исследований, опубликованное в Science, показало, что метаболизм остается относительно стабилен в возрасте 20-60 лет, а затем начинает снижаться.

Уменьшите порции

Несмотря на то, что ваш обмен веществ может оставаться стабильным в возрасте 50 лет (опять же все индивидуально и зависит от образа жизни, питания и особенностей организма), можно уже начинать готовить свое тело к изменениям.

Один из способов – контролировать размер порции. Это лучший способ предотвратить потребление большого количества калорий в любом возрасте.

И в завершение хочется напомнить слова Шекспира: "Здоровье гораздо больше зависит от наших привычек питания, чем от врачебного искусства".

Раньше мы писали о том, какую пищу нужно исключить из рациона после 40, чтобы не спровоцировать ожирение.

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