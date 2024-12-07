Что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом во время отопительного сезона

Угарный газ представляет собой невидимую угрозу, которая может даже в небольших концентрациях быть смертельной.

Угарный газ: что это

Угарный газ или оксид углерода (CO) является токсичным газом, который образуется в процессе горения, когда существует нехватка кислорода. Он не имеет запаха, вкуса или цвета, что делает его очень опасным, ведь угарный газ невозможно идентифицировать. Даже в небольших концентрациях он может оказывать смертельно воздействие на организм человека.

Образуется угарный газ при горении углеродных соединений. Он может быстро скопиться в помещении, где недостаточна вентиляция или неисправная техника. Чаще всего он выделяется от работы:

портативных бензиновых генераторов;

двигателей внутреннего сгорания авто;

моющих машин;

угольных, дровяных или газовых печей;

угольных грилей;

каминов;

керосиновых обогревателей;

газовых водонагревателей.

Как угарный газ действует на организм человека

Как объясняют в Министерстве здравоохранения Украины, угарный газ сочетается в кровеносной системе человека с гемоглобином. Этот белок активно участвует в транспортировке кислорода. Следовательно кровь теряет свою способность переносить и доставлять кислород в ткани, а потому организм начинает очень быстро ощущать его недостаток.

Степень отравления и последствия во многом зависят от объема и времени, в течение которого человек вдыхал угарный газ. Даже если его концентрация в воздухе невелика, но человек вдыхает оксид углерода в течение длительного периода, это может иметь серьезные последствия для здоровья.

Отравление угарным газом: симптомы

Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются:

тошнота;

головные боли;

слабость;

учащенное дыхание;

головокружение;

чувство усталости;

спутанность сознания.

Сильный дефицит кислорода (гипоксия) от отравления угарным газом может стать причиной необратимых повреждений сердца или мозга. В первую очередь, говорят в Министерстве, если вы почувствовали схожие симптомы, сразу выключите все электроприборы, откройте окна, вызовите аварийную газовую службу (номер 104).

Как помочь себе и близким за отравление угарным газом

Если вы подозреваете у себя или своих близких отравление угарным газом, нужно:

вызвать скорую помощь (номер 103);

выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух;

расстегнуть воротник и ремень;

положить голову на подушку.

Как можно защитить себя от угарного газа

Очень важно помнить о нескольких важных правилах:

не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;

используйте для обогрева помещения только приборы, которые для этого предназначены;

регулярно проверяйте оборудование на исправность;

открывайте заслонку в дымоходе или печке, если используете печное отопление;

не устанавливайте в одном помещении газовую колонку и электровытяжку;

по возможности установите специальный прибор для определения концентрации угарного газа;

почаще проветривайте комнаты, где установлены газовые приборы;

не используйте бензиновые двигатели или генераторы ближе чем в 6 метрах от окон, вентиляционных проемов, дверей;

не сжигайте ничего в камине или печке, если к ним не подключена вентиляция.

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