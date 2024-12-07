Что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом во время отопительного сезона

Угарный газ представляет собой невидимую угрозу, которая может даже в небольших концентрациях быть смертельной.
Угарный газ: что это
Угарный газ или оксид углерода (CO) является токсичным газом, который образуется в процессе горения, когда существует нехватка кислорода. Он не имеет запаха, вкуса или цвета, что делает его очень опасным, ведь угарный газ невозможно идентифицировать. Даже в небольших концентрациях он может оказывать смертельно воздействие на организм человека.
Образуется угарный газ при горении углеродных соединений. Он может быстро скопиться в помещении, где недостаточна вентиляция или неисправная техника. Чаще всего он выделяется от работы:
- портативных бензиновых генераторов;
- двигателей внутреннего сгорания авто;
- моющих машин;
- угольных, дровяных или газовых печей;
- угольных грилей;
- каминов;
- керосиновых обогревателей;
- газовых водонагревателей.
Как угарный газ действует на организм человека
Как объясняют в Министерстве здравоохранения Украины, угарный газ сочетается в кровеносной системе человека с гемоглобином. Этот белок активно участвует в транспортировке кислорода. Следовательно кровь теряет свою способность переносить и доставлять кислород в ткани, а потому организм начинает очень быстро ощущать его недостаток.
Степень отравления и последствия во многом зависят от объема и времени, в течение которого человек вдыхал угарный газ. Даже если его концентрация в воздухе невелика, но человек вдыхает оксид углерода в течение длительного периода, это может иметь серьезные последствия для здоровья.
Отравление угарным газом: симптомы
Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются:
- тошнота;
- головные боли;
- слабость;
- учащенное дыхание;
- головокружение;
- чувство усталости;
- спутанность сознания.
Сильный дефицит кислорода (гипоксия) от отравления угарным газом может стать причиной необратимых повреждений сердца или мозга. В первую очередь, говорят в Министерстве, если вы почувствовали схожие симптомы, сразу выключите все электроприборы, откройте окна, вызовите аварийную газовую службу (номер 104).
Как помочь себе и близким за отравление угарным газом
Если вы подозреваете у себя или своих близких отравление угарным газом, нужно:
- вызвать скорую помощь (номер 103);
- выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух;
- расстегнуть воротник и ремень;
- положить голову на подушку.
Как можно защитить себя от угарного газа
Очень важно помнить о нескольких важных правилах:
- не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;
- используйте для обогрева помещения только приборы, которые для этого предназначены;
- регулярно проверяйте оборудование на исправность;
- открывайте заслонку в дымоходе или печке, если используете печное отопление;
- не устанавливайте в одном помещении газовую колонку и электровытяжку;
- по возможности установите специальный прибор для определения концентрации угарного газа;
- почаще проветривайте комнаты, где установлены газовые приборы;
- не используйте бензиновые двигатели или генераторы ближе чем в 6 метрах от окон, вентиляционных проемов, дверей;
- не сжигайте ничего в камине или печке, если к ним не подключена вентиляция.
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