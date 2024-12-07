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Что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом во время отопительного сезона

Что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом во время отопительного сезона

Что нужно сделать, чтобы не отравиться угарным газом / Фото: pixabay.com

Угарный газ представляет собой невидимую угрозу, которая может даже в небольших концентрациях быть смертельной.

Угарный газ: что это

Угарный газ или оксид углерода (CO) является токсичным газом, который образуется в процессе горения, когда существует нехватка кислорода. Он не имеет запаха, вкуса или цвета, что делает его очень опасным, ведь угарный газ невозможно идентифицировать. Даже в небольших концентрациях он может оказывать смертельно воздействие на организм человека.

Образуется угарный газ при горении углеродных соединений. Он может быстро скопиться в помещении, где недостаточна вентиляция или неисправная техника. Чаще всего он выделяется от работы:

  • портативных бензиновых генераторов;
  • двигателей внутреннего сгорания авто;
  • моющих машин;
  • угольных, дровяных или газовых печей;
  • угольных грилей;
  • каминов;
  • керосиновых обогревателей;
  • газовых водонагревателей.

Как угарный газ действует на организм человека

Как объясняют в Министерстве здравоохранения Украины, угарный газ сочетается в кровеносной системе человека с гемоглобином. Этот белок активно участвует в транспортировке кислорода. Следовательно кровь теряет свою способность переносить и доставлять кислород в ткани, а потому организм начинает очень быстро ощущать его недостаток.

Степень отравления и последствия во многом зависят от объема и времени, в течение которого человек вдыхал угарный газ. Даже если его концентрация в воздухе невелика, но человек вдыхает оксид углерода в течение длительного периода, это может иметь серьезные последствия для здоровья.

Отравление угарным газом: симптомы

Наиболее распространенными симптомами отравления угарным газом являются:

  • тошнота;
  • головные боли;
  • слабость;
  • учащенное дыхание;
  • головокружение;
  • чувство усталости;
  • спутанность сознания.

Сильный дефицит кислорода (гипоксия) от отравления угарным газом может стать причиной необратимых повреждений сердца или мозга. В первую очередь, говорят в Министерстве, если вы почувствовали схожие симптомы, сразу выключите все электроприборы, откройте окна, вызовите аварийную газовую службу (номер 104).

Как помочь себе и близким за отравление угарным газом

Если вы подозреваете у себя или своих близких отравление угарным газом, нужно:

  • вызвать скорую помощь (номер 103);
  • выйти или вынести потерпевшего на свежий воздух;
  • расстегнуть воротник и ремень;
  • положить голову на подушку.

Как можно защитить себя от угарного газа

Очень важно помнить о нескольких важных правилах:

  • не оставляйте газовые приборы включенными без присмотра;
  • используйте для обогрева помещения только приборы, которые для этого предназначены;
  • регулярно проверяйте оборудование на исправность;
  • открывайте заслонку в дымоходе или печке, если используете печное отопление;
  • не устанавливайте в одном помещении газовую колонку и электровытяжку;
  • по возможности установите специальный прибор для определения концентрации угарного газа;
  • почаще проветривайте комнаты, где установлены газовые приборы;
  • не используйте бензиновые двигатели или генераторы ближе чем в 6 метрах от окон, вентиляционных проемов, дверей;
  • не сжигайте ничего в камине или печке, если к ним не подключена вентиляция.

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