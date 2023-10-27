Категория
Полезные статьи
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Что нужно съесть, чтобы успокоиться: какие продукты снимают стресс и напряжение

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1894
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Что нужно съесть, чтобы успокоиться: какие продукты снимают стресс и напряжение

Что нужно съесть, чтобы успокоиться / Фото: pixabay.com

Какие продукты помогут успокоиться и снять стресс: список от невролога.

Что делать, когда накрывает тревогой или напряжением? Ведь быстро успокоиться и уйти от стрессовых ситуаций не всегда удается. Решение проблемы есть и достаточно легкое. Чтобы помочь своему организму прийти в норму, можно применить некоторые простые методы и немного поесть вкусной и полезной пищи. Рассказываем со ссылкой на публикацию неврологини и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram: какие продукты помогают преодолеть стресс.

Как снять стресс и напряжение: что нужно есть

Медикиня предупредила, что не стоит сразу ждать вау-эффекта от еды. Поскольку для психического и эмоционального здоровья быстрых рецептов нет. Но есть методы, которые помогут быстро успокоиться и прийти в норму.

  • Следует соблюдать четкий режим питания: вовремя завтракать, обедать и ужинать.
  • Необходимо пить достаточное количество воды.
  • Добавить в рацион сложные углеводы, например цельнозерновые каши, для синтеза серотонина – гормона счастья.
  • Во время стресса организм нуждается в белке. Для этого следует есть мясо индейки, соевые продукты и сыры. Они содержат успокаивающее соединение – триптофан.
  • Необходимы витамины группы В, С, Е, А и D, содержащиеся в сырах, капусте, шпинате, цитрусовых и моркови. Можно по назначению врача пить аптечные варианты витаминов.
  • В период стресса наш организм нуждается в минералах: цинке, меди, магнии, железе, кальции и йоде. Для этого необходимо есть фасоль, семена льна, тыквы, морскую капусту и грецкие орехи.
  • Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 также оказывают успокаивающий эффект. Поэтому следует включить в свой рацион морскую рыбу – скумбрию, лосось, форель, сельдь.

Какие продукты нельзя употреблять во время стресса

  • Все, что имеет быстрые углеводы: сладости, фруктовые соки, сладкие напитки. Они увеличивают шансы на депрессию на 50%.
  • Во время стресса не следует употреблять алкоголь.
  • Сахарозаменитель аспартам содержится в напитках, не имеющих сахара. Поскольку это соединение способно вызвать панические атаки.
  • Фастфуд, картофель фри и вся жареная во фритюре еда. Поскольку она увеличивает риск депрессивных состояний на 12%, в особенности у мужчин.

Читайте также:

Топ-11 мощных натуральных энергетиков: чем заменить кофе

Женщина сбросила 50 килограммов: она отказалась только от одной привычки

15 продуктов, защищающих от глубоких морщин: еда для омоложения, здоровья и красоты

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1894
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация