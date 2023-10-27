Что нужно съесть, чтобы успокоиться: какие продукты снимают стресс и напряжение

Что делать, когда накрывает тревогой или напряжением? Ведь быстро успокоиться и уйти от стрессовых ситуаций не всегда удается. Решение проблемы есть и достаточно легкое. Чтобы помочь своему организму прийти в норму, можно применить некоторые простые методы и немного поесть вкусной и полезной пищи. Рассказываем со ссылкой на публикацию неврологини и психотерапевта Анны Чередниченко в Instagram: какие продукты помогают преодолеть стресс.

Как снять стресс и напряжение: что нужно есть

Медикиня предупредила, что не стоит сразу ждать вау-эффекта от еды. Поскольку для психического и эмоционального здоровья быстрых рецептов нет. Но есть методы, которые помогут быстро успокоиться и прийти в норму.

Следует соблюдать четкий режим питания: вовремя завтракать, обедать и ужинать.

Необходимо пить достаточное количество воды.

Добавить в рацион сложные углеводы, например цельнозерновые каши, для синтеза серотонина – гормона счастья.

Во время стресса организм нуждается в белке. Для этого следует есть мясо индейки, соевые продукты и сыры. Они содержат успокаивающее соединение – триптофан.

Необходимы витамины группы В, С, Е, А и D, содержащиеся в сырах, капусте, шпинате, цитрусовых и моркови. Можно по назначению врача пить аптечные варианты витаминов.

В период стресса наш организм нуждается в минералах: цинке, меди, магнии, железе, кальции и йоде. Для этого необходимо есть фасоль, семена льна, тыквы, морскую капусту и грецкие орехи.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 также оказывают успокаивающий эффект. Поэтому следует включить в свой рацион морскую рыбу – скумбрию, лосось, форель, сельдь.

Какие продукты нельзя употреблять во время стресса

Все, что имеет быстрые углеводы: сладости, фруктовые соки, сладкие напитки. Они увеличивают шансы на депрессию на 50%.

Во время стресса не следует употреблять алкоголь.

Сахарозаменитель аспартам содержится в напитках, не имеющих сахара. Поскольку это соединение способно вызвать панические атаки.

Фастфуд, картофель фри и вся жареная во фритюре еда. Поскольку она увеличивает риск депрессивных состояний на 12%, в особенности у мужчин.

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