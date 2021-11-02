Что нужно знать, если у вас нет прививки от полиомиелита

Что нужно знать, если у вас нет прививки от полиомиелита

На Закарпатье у школьницы парализовало ногу из-за полиомиелита.

В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит. У нее парализована нога, сейчас ребенок находится в больнице, о чем сообщил ZAXID.NET.

По данным медиков, ребенок не был вакцинирован, как еще двое детей из этой семьи.

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«Началось все с кишечных расстройств, при чем кишечные расстройства были у всех детей в семье. Позже у ребенка развились паралич, общая слабость, диагностирован острый дряблый паралич. Были взяты пробы, через три недели мы получили положительный результат на полиовирус в двух пробах. Предварительно результат, что это полиовирус из вакцинных штаммов», — рассказала заведующая инфекционным отделением Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева.

Главная эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик подтвердила информацию о полиомиелите у ребенка, но отметила, что этот инцидент не связан с недавно выявленными четырьмя случаями полиовируса во время эпидрасследования в Закарпатье.

Медики ради безопасности не разглашают район, где проводили исследования, а также данные о семьях больных детей.

В пресс-службе Закарпатской ОГА изданию уточнили, что в области от полиомиелита привито только 49,7% детей — это один из самых плохих показателей в Украине.

Что может произойти, если у ребенка нет прививки против полиомиелита.

Полиомиелит победили благодаря вакцинам еще в 50-60-х годах ХХ века. Но из заразившихся тогда выживших единицы.

"Разговоры о том, что вакцинация может стать причиной аутизма у ребенка, чушь! Разнообразные исследования не выявили никакой взаимосвязи между вакцинами и аутизмом. Вопрос закрыт", — пишет Евгений Комаровский.

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Необратимый паралич, чаще всего – ног

Вирус полиомиелита поражает преимущественно детей младше 5 лет. В одном из 200 случаев у больного ребенка может возникнуть необратимый паралич, чаще всего ног. Такой малыш больше никогда не сможет передвигаться самостоятельно. 5-10% парализованных детей умирают из-за паралича дыхательных мышц. Вылечить полиомиелит невозможно. До тех пор, пока в мире остается хоть один инфицированный ребенок, риск заражения полиомиелитом подвергаются дети во всех странах.

Возможна смерть через несколько часов

Лекарств от полиомиелита нет. Полиомиелит можно предотвратить только с помощью иммунизации.

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