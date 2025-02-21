Что нужно знать о лихорадке: сбивать или не сбивать высокую температуру

Врачи рассказали чем опасна лихорадка и в каких случаях нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

В Украине свирепствуют грипп, ОРВИ и COVID-19, что стало причиной введения противоэпидемических мероприятий, вплоть до "локального карантина", в 16 областях Украины. Один из основных симптомов этих инфекционных заболеваний – лихорадка, окруженная множеством мифов, которые хотели бы развеять врачи.

Об этом пишет Yahoo Life.

Какой должна быть нормальная температура тела

Семейный врач Дэвид Катлер из медицинского центра Providence Saint John's в Калифорнии отмечает, что нормальная температура тела у здоровых людей может быть разной.

"До сих пор идет сложная дискуссия, что такое нормальная температура тела", – говорит Катлер.

Хотя большинство людей считают 37 градусов базовой температурой для всех, это число было установлено десятилетия назад немецким врачом, который измерил температуру миллионы раз, чтобы вывести среднее значение. Но более поздние исследования показывают, что 36,6 – это более точное среднее значение.

Доцент кафедры неотложной медицины из университета Огайо доктор Генри Янг отмечает, что в общепринятой медицинской практике лихорадкой называют температуру тела человека, которая равна или превышает 38 градусов.

"Корми простуду, мори голодом лихорадку"

По мнению врачей, если у вас жар, но вы хотите есть, важно продолжать подпитывать свое тело.

"Голодание при жаре может быть опасным, поскольку, когда вы больны, вашему организму требуются калории, чтобы продолжать функционировать и бороться с инфекцией", — пояснил доктор Янг.

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Тем не менее, если вы не испытываете чувство голода при лихорадке, это тоже нормально, отмечает инфекционист профессор Уильям Шаффнер из университета Вандербильта в Теннесси.

"Главное — поддерживать водный баланс. Когда у вас лихорадка, организм теряет жидкость с потом, и вы можете даже не осознавать этого", – отмечает Шаффнер.

Профессор рекомендует много пить – воду, спортивные напитки и фруктовые соки. При этом лучше избегать напитков с алкоголем и кофеином, которые могут наоборот привести к обезвоживанию организма.

Насколько опасна лихорадка

С одной стороны лихорадка — это совсем не весело. Но с другой стороны, это показывает, что ваш организм борется с инфекцией, утверждают врачи.

"Высокая температура – это хороший признак того, что ваша иммунная система работает. Лихорадка может замедлить размножение вирусов и бактерий в нашем организме", – говорит доктор Янг.

По мнению Шаффнера небольшое повышение температуры неопасно. Исключение составляют случаи, когда температура тела повышается до экстремально высоких значений – выше 40,5 градусов.

"Тогда, действительно, у вас могут быть проблемы, и обращение за медицинской помощью необходимо", – отмечает профессор.

Нужно ли сбивать температуру

Прием безрецептурных лекарств, которые снижают температуру тела, может помочь вам почувствовать себя лучше, но это только устранение симптомов, а не самой болезни.

"На самом деле жаропонижающие препараты не убьют вирус или бактерии, которые вызывали инфекцию", – подчеркнул доктор Янг.

Эти лекарства применяют, чтобы уменьшить болезненные ощущения в теле, озноб, потливость и слабость.

"Жаропонижающие помогут вам чувствовать себя более комфортно, пока вы переживаете болезнь. Но если лихорадка вызвана чем-то вроде вируса гриппа, эти лекарства не помогут против самой инфекции", – объясняет Шаффнер.

Кроме того, доктор Янг отмечает, что если температуру не сбивать, она необязательно будет расти. То есть, применение жаропонижающих лекарств обязательно только при экстремально высокой температуре, которая может быть опасна для жизни, и в случае очень плохого самочувствия.

Когда нужно вызывать врача

Каждый человек сам вправе решать, когда ему обращаться за медицинской помощью. Но врачи предупреждают, что в некоторых случаях повышение температуры должно стать сигналом для немедленного вызова врача.

"Если лихорадка держится несколько дней, вызывает у вас слабость и спутанность сознания, или вы понятия не имеете, что может быть причиной высокой температуры, пришло время обратиться к врачу", – подчеркивает Шаффнер.

Это правило также касается уязвимых групп пациентов.

"Для некоторых людей лихорадка может быть более опасной, чем для других — особенно для маленьких детей, пожилых людей или тех, чья иммунная система ослаблена", — говорит доктор Янг.

Напомним, настойку прополиса считают средством от всех болезней. Оказывается, кроме лечения легочных и простудных заболеваний она успокаивает нервы, улучшает сон и общее самочувствие.

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