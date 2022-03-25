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Что нужно знать о медицинской помощи при инфаркте и инсульте

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Что нужно знать о медицинской помощи при инфаркте и инсульте

Если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, врачи рекомендуют следующее...

Своевременное пособие человеку с инсультом или инфарктом увеличивает шансы на выздоровление. При первых симптомах заболеваний необходимо звонить по телефону 103.

Что нужно знать о медицинской помощи при инфарктах?

Сердечный приступ, который длится более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда, сообщает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Поэтому нужно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из таких симптомов инфаркта :

  • боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;
  • боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
  • боль распространяется в левое плечо, левую руку, нижнюю челюсть;
  • возникает резкая слабость, чувство ужаса;
  • учащается пульс;
  • резко колеблется АД.

До прибытия скорой, если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, рекомендуют:

  • сесть или лечь, приподняв верхнюю часть тела;
  • принять таблетку аспирина и нитроглицерина, если давление повышено и нет противопоказаний;
  • освободить грудную клетку, чтобы ничто не сжимало и не мешало дыханию;
  • открыть окна для проветривания помещения;
  • не оставлять человека без присмотра.

Что нужно знать о медицинской помощи при инсультах?

Среди симптомов инсульта – нарушение речи, асимметрия лица, неожиданное головокружение, интенсивная головная боль, невозможность поднять обе руки вверх.

При первых симптомах инсульта вызывайте экстренную помощь по номеру 103. До приезда экстренной необходимо:

  • помочь человеку лечь на ровную поверхность, голова должна быть приподнята;
  • обеспечить свободное дыхание – расстегнуть воротник, ослабить галстук и ремень;
  • открыть окно для потока свежего воздуха;
  • если человек блюет, следует повернуть его голову набок и следить за тем, чтобы он не захлебнулся;
  • если человек перестает дышать, следует приступить к косвенному массажу сердца.

Национальная служба здоровья Украины работает в штатном режиме и платит ежемесячно фиксированную сумму средств учреждениям, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование медицинских учреждений в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, что лечение инфаркта и инсульта безвозмездно.

В рамках Программы медицинских гарантий в бесплатную услугу включены:

  1. Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования).
  2. Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте).
  3. Круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации.
  4. Медицинская реабилитация в остром периоде.
  5. Лекарственные средства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.
  6. Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно на средства бюджета (например, стенты).
  7. Питание в стационарных условиях.

Напомним, в аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».

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