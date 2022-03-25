Что нужно знать о медицинской помощи при инфаркте и инсульте

Что нужно знать о медицинской помощи при инфаркте и инсульте

Если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, врачи рекомендуют следующее...

Своевременное пособие человеку с инсультом или инфарктом увеличивает шансы на выздоровление. При первых симптомах заболеваний необходимо звонить по телефону 103.

Что нужно знать о медицинской помощи при инфарктах?

Сердечный приступ, который длится более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда, сообщает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Поэтому нужно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из таких симптомов инфаркта :

боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;

боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;

боль распространяется в левое плечо, левую руку, нижнюю челюсть;

возникает резкая слабость, чувство ужаса;

учащается пульс;

резко колеблется АД.

До прибытия скорой, если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, рекомендуют:

сесть или лечь, приподняв верхнюю часть тела;

принять таблетку аспирина и нитроглицерина, если давление повышено и нет противопоказаний;

освободить грудную клетку, чтобы ничто не сжимало и не мешало дыханию;

открыть окна для проветривания помещения;

не оставлять человека без присмотра.

Что нужно знать о медицинской помощи при инсультах?

Среди симптомов инсульта – нарушение речи, асимметрия лица, неожиданное головокружение, интенсивная головная боль, невозможность поднять обе руки вверх.

При первых симптомах инсульта вызывайте экстренную помощь по номеру 103. До приезда экстренной необходимо:

помочь человеку лечь на ровную поверхность, голова должна быть приподнята;

обеспечить свободное дыхание – расстегнуть воротник, ослабить галстук и ремень;

открыть окно для потока свежего воздуха;

если человек блюет, следует повернуть его голову набок и следить за тем, чтобы он не захлебнулся;

если человек перестает дышать, следует приступить к косвенному массажу сердца.

Национальная служба здоровья Украины работает в штатном режиме и платит ежемесячно фиксированную сумму средств учреждениям, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование медицинских учреждений в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, что лечение инфаркта и инсульта безвозмездно.

В рамках Программы медицинских гарантий в бесплатную услугу включены:

Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования). Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте). Круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации. Медицинская реабилитация в остром периоде. Лекарственные средства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы. Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно на средства бюджета (например, стенты). Питание в стационарных условиях.

Напомним, в аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».