Что нужно знать о медицинской помощи при инфаркте и инсульте

Если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, врачи рекомендуют следующее...
Своевременное пособие человеку с инсультом или инфарктом увеличивает шансы на выздоровление. При первых симптомах заболеваний необходимо звонить по телефону 103.
Что нужно знать о медицинской помощи при инфарктах?
Сердечный приступ, который длится более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда, сообщает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.
Поэтому нужно сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 при наличии хотя бы одного из таких симптомов инфаркта :
- боль за грудиной постоянная и становится более интенсивной;
- боль волнообразно повторяется в состоянии покоя;
- боль распространяется в левое плечо, левую руку, нижнюю челюсть;
- возникает резкая слабость, чувство ужаса;
- учащается пульс;
- резко колеблется АД.
До прибытия скорой, если произошла остановка сердца, необходимо проводить внешний массаж сердца. Если человек в сознании, рекомендуют:
- сесть или лечь, приподняв верхнюю часть тела;
- принять таблетку аспирина и нитроглицерина, если давление повышено и нет противопоказаний;
- освободить грудную клетку, чтобы ничто не сжимало и не мешало дыханию;
- открыть окна для проветривания помещения;
- не оставлять человека без присмотра.
Что нужно знать о медицинской помощи при инсультах?
Среди симптомов инсульта – нарушение речи, асимметрия лица, неожиданное головокружение, интенсивная головная боль, невозможность поднять обе руки вверх.
При первых симптомах инсульта вызывайте экстренную помощь по номеру 103. До приезда экстренной необходимо:
- помочь человеку лечь на ровную поверхность, голова должна быть приподнята;
- обеспечить свободное дыхание – расстегнуть воротник, ослабить галстук и ремень;
- открыть окно для потока свежего воздуха;
- если человек блюет, следует повернуть его голову набок и следить за тем, чтобы он не захлебнулся;
- если человек перестает дышать, следует приступить к косвенному массажу сердца.
Национальная служба здоровья Украины работает в штатном режиме и платит ежемесячно фиксированную сумму средств учреждениям, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование медицинских учреждений в условиях чрезвычайного положения.
Напомним, что лечение инфаркта и инсульта безвозмездно.
В рамках Программы медицинских гарантий в бесплатную услугу включены:
- Диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования).
- Проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте).
- Круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации.
- Медицинская реабилитация в остром периоде.
- Лекарственные средства Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы.
- Лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно на средства бюджета (например, стенты).
- Питание в стационарных условиях.
Напомним, в аптечные заведения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.
В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».