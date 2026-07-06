Что полезнее: арбуз или дыня / © pexels.com

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Однако есть ли среди них безоговорочный победитель? Ответ зависит от того, какую пользу вы хотите получить. О пользе арбуза и дыни рассказали в VeryWellHealth.

Арбуз — чемпион по увлажнению организма

Арбуз почти на 92% состоит из воды, поэтому считается одним из лучших продуктов для поддержания водного баланса в жаркие дни. Вместе с жидкостью организм получает калий и магний — минералы, помогающие поддерживать нормальную работу сердца, мышц и нервной системы.

Кроме того, арбуз содержит ликопин — мощный антиоксидант, который придает мякоти насыщенный красный цвет. Исследования показывают, что это вещество помогает защищать клетки от окислительного стресса и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Дыня — источник витаминов и клетчатки

Дыня также содержит много воды, хотя чуть меньше арбуза. Ее главным преимуществом является высокое содержание витамина А в форме бета-каротина, необходимое для здоровья глаз, кожи и иммунной системы.

Кроме того, дыня богата витамином С, который поддерживает защитные силы организма и участвует в выработке коллагена. Благодаря большему количеству клетчатки она дольше обеспечивает ощущение сытости и способствует нормальному пищеварению.

Что лучше для пищеварения

Если говорить о здоровье кишечника, преимущество несколько склоняется в пользу дыни. Пищевые волокна стимулируют работу пищеварительной системы и помогают поддерживать здоровый микробиом.

Впрочем, арбуз также оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря большому количеству воды, которая способствует нормальному прохождению пищи через пищеварительный тракт.

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Какой фрукт лучше во время жары

Когда температура воздуха стремительно растет, организм теряет больше жидкости из-за потоотделения. Именно поэтому арбуз становится отличным выбором для быстрого пополнения запасов воды.

Дыня также хорошо утоляет жажду, но одновременно обеспечивает организм большим количеством некоторых витаминов и микроэлементов.

Что выбрать следящим за фигурой

И арбуз, и дыня относятся к низкокалорийным продуктам, поэтому могут являться частью сбалансированного рациона.

Арбуз содержит немного меньше калорий, тогда как дыня имеет больше клетчатки, благодаря чему ощущение сытости после нее может длиться дольше. Именно поэтому выбор зависит от ваших привычек и потребностей.

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Можно ли есть арбуз и дыню каждый день

Для большинства здоровых людей сезонные фрукты являются отличным дополнением к ежедневному меню. Однако важно помнить об умеренностях, ведь они содержат природные сахара.

Людям с сахарным диабетом или другими заболеваниями, требующими контроля уровня глюкозы, следует согласовать количество фруктов в рационе со своим врачом или диетологом.

Назвать одного абсолютного победителя невозможно, ведь у каждого фрукта есть свои сильные стороны.

Арбуз следует выбирать, если вы хотите:

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быстро пополнить запасы жидкости;

освежиться в жару;

получить ликопин и другие антиоксиданты.

Дыня станет лучшим выбором, если вы хотите:

увеличить потребление витамина А и витамина С;

поддержать здоровье глаз и иммунитет;

получить больше клетчатки для нормального пищеварения.

Лучшее решение — не выбирать между ними, а наслаждаться обоими плодами в сезон. Так организм получит максимум пользы от всевозможного питания.

FAQ

Что полезнее — арбуз или дыня?

Оба фрукта полезны, но имеют разный состав. Арбуз лучше помогает поддерживать водный баланс и содержит ликопин, тогда как дыня богаче витамина А, витамина С и клетчатки, что способствует здоровому пищеварению.

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Что лучше есть в жару — арбуз или дыню?

Если главная цель — быстро утолить жажду и предотвратить обезвоживание, предпочтение следует отдать арбузу из-за высокого содержания воды. Если же вы хотите получить больше витаминов и дольше ощущать сытость, отличным выбором станет дыня.

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