Лосось или курица: что полезнее / © unsplash.com

Больше об этом рассказали в издании Today.

Что касается белка, лосось и курица почти одинаковы. За порцию (примерно 85 г) вы получите около 20–25 г белка, независимо от того, это лосось, куриная грудка или бедра.

“Основная разница — в жирах”, — объясняет диетолог Натали Риццо. Лосось содержит больше жира, но это преимущественно полезные ненасыщенные жиры, включая омега-3, которые встречаются только в морепродуктах и положительно влияют на работу мозга и сердца.

Пищевая ценность лосося

Порция свежего дикого лосося (85 г) содержит:

133 калории;

23 г белка;

5 г жира.

Дикий лосось содержит немного больше белка и омега-3, чем выращенный на фермах.

Пищевая ценность курицы

Порция запеченной куриной грудки без кожи (85 г) содержит:

126 калорий;

25 г белка;

3 г жира.

Куриная грудка — постный, легкий источник белка. Темное мясо (бедра) тоже богато белоком, но имеет больше жира и калорий, что делает его более сочным и насыщенным по вкусу.

Порция печеных куриных бедер (85 г) содержит:

152 калории;

21 г белка;

7 г жира.

Диетологи отмечают: по питательности темное и белое мясо курицы очень похожи, и не стоит бояться бедер.

Жиры и польза для здоровья

Жиры — важная составляющая рациона, но не все они одинаково полезны. Трансжиры следует избегать, а насыщенные жиры следует употреблять осторожно. Ненасыщенные жиры, в том числе омега-3 и омега-6, поддерживают сердце и мозг, а мононенасыщенные — полезны для холестерина и сердечно-сосудистой системы.

Куриная грудка — самый песенный вариант: 3 г жира на порцию, менее 1 г насыщенного. Лосось содержит около 5 г жира, преимущественно полезного, а куриные бедра — 7 г, частично насыщенного.

Другие полезные вещества

Лосось — один из немногих продуктов, богатых витамином D, который большинство украинцев получает недостаточно, особенно зимой. Он также содержит B12 для здоровья нервной системы и кроветворения.

Курица тоже богата минералами: железо, фосфор, цинк, а также B12 и холин, важные для работы мозга, памяти и настроения.

Что выбрать: лосось или курица

Оба продукта — отличные источники белка и могут быть частью здорового питания. Лосось и темное мясо курицы содержат больше калорий и жира, но большинство этих жиров в лососе полезны для сердца и мозга.

Если ваша цель — максимальное количество белка за минимум калорий, выбирайте куриную грудку. Если же важна польза омега-3 и более насыщенный вкус — лосось или куриные бедра тоже отличный вариант.

Взрослые должны потреблять не менее двух порций рыбы в неделю, особенно жирной, как лосось. Это полезно для сердца, мозга и общего здоровья.

Смешивание источников белка помогает получить больше питательных веществ и поддерживать здоровье, а не только наращивать мышцы.