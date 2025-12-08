- Дата публикации
Что полезнее для организма: лосось или курица — диетологи объясняют о белках и жирах
Когда вы сдаете свой рацион с высоким содержанием белка, на первое место в списке покупок обычно попадают два продукта: лосось и курица. Оба — отличные источники белка, но между ними есть определенные отличия, о которых стоит знать.
Больше об этом рассказали в издании Today.
Что касается белка, лосось и курица почти одинаковы. За порцию (примерно 85 г) вы получите около 20–25 г белка, независимо от того, это лосось, куриная грудка или бедра.
“Основная разница — в жирах”, — объясняет диетолог Натали Риццо. Лосось содержит больше жира, но это преимущественно полезные ненасыщенные жиры, включая омега-3, которые встречаются только в морепродуктах и положительно влияют на работу мозга и сердца.
Пищевая ценность лосося
Порция свежего дикого лосося (85 г) содержит:
133 калории;
23 г белка;
5 г жира.
Дикий лосось содержит немного больше белка и омега-3, чем выращенный на фермах.
Пищевая ценность курицы
Порция запеченной куриной грудки без кожи (85 г) содержит:
126 калорий;
25 г белка;
3 г жира.
Куриная грудка — постный, легкий источник белка. Темное мясо (бедра) тоже богато белоком, но имеет больше жира и калорий, что делает его более сочным и насыщенным по вкусу.
Порция печеных куриных бедер (85 г) содержит:
152 калории;
21 г белка;
7 г жира.
Диетологи отмечают: по питательности темное и белое мясо курицы очень похожи, и не стоит бояться бедер.
Жиры и польза для здоровья
Жиры — важная составляющая рациона, но не все они одинаково полезны. Трансжиры следует избегать, а насыщенные жиры следует употреблять осторожно. Ненасыщенные жиры, в том числе омега-3 и омега-6, поддерживают сердце и мозг, а мононенасыщенные — полезны для холестерина и сердечно-сосудистой системы.
Куриная грудка — самый песенный вариант: 3 г жира на порцию, менее 1 г насыщенного. Лосось содержит около 5 г жира, преимущественно полезного, а куриные бедра — 7 г, частично насыщенного.
Другие полезные вещества
Лосось — один из немногих продуктов, богатых витамином D, который большинство украинцев получает недостаточно, особенно зимой. Он также содержит B12 для здоровья нервной системы и кроветворения.
Курица тоже богата минералами: железо, фосфор, цинк, а также B12 и холин, важные для работы мозга, памяти и настроения.
Что выбрать: лосось или курица
Оба продукта — отличные источники белка и могут быть частью здорового питания. Лосось и темное мясо курицы содержат больше калорий и жира, но большинство этих жиров в лососе полезны для сердца и мозга.
Если ваша цель — максимальное количество белка за минимум калорий, выбирайте куриную грудку. Если же важна польза омега-3 и более насыщенный вкус — лосось или куриные бедра тоже отличный вариант.
Взрослые должны потреблять не менее двух порций рыбы в неделю, особенно жирной, как лосось. Это полезно для сердца, мозга и общего здоровья.
Смешивание источников белка помогает получить больше питательных веществ и поддерживать здоровье, а не только наращивать мышцы.