Что полезнее для улучшения зрения

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В народном воображении черника прочно закрепилась как главное средство для глаз, тогда как черная смородина чаще воспринимается как источник витамина С. Однако современные сравнительные обзоры доказывают, что обе ягоды являются мощными союзниками для здоровья, но действуют они по-разному. Выбор между ними зависит от того, ищете ли вы быстрое облегчение для усталых глаз или долгосрочную защиту сетчатки.

Что полезнее для зрения — черника или черная смородина

Хотя черника считается классикой в офтальмологии, черная смородина содержит в два раза больше антоцианов — особых пигментов, отвечающих за прочность капилляров сетчатки. Научные обзоры свидетельствуют, что благодаря высокой концентрации этих веществ черная смородина демонстрирует значительно более высокую эффективность в долгосрочной защите зрения. Она лучше помогает замедлить возрастные изменения, укрепляя сосудистую сетку глаз, что в результате предотвращает развитие многих дегенеративных процессов.

Черника, в свою очередь, незаменима, когда речь идет о быстром результате. Она проявляет себя как лучшее средство для восстановления зрительных функций после нагрузок. Антоцианы этой ягоды помогают более активно регенерировать родопсин — светочувствительный пигмент сетчатки, отвечающий за качество видения в условиях низкого освещения. Именно поэтому чернику следует считать приоритетным выбором для водителей, часто ездящих в сумерках, или для людей, чья работа связана с длительной фокусировкой на мониторах. Исследования подтверждают, что она скорее адаптирует зрение к темноте и ощутимо уменьшает усталость глаз.

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Как употреблять ягоды для наибольшей пользы

Для того чтобы обеспечить максимально полную поддержку зрительной системы, специалисты рекомендуют не выбирать между этими ягодами, а совмещать их. Идеальным подходом является чередование черники и черной смородины в рационе, ведь это позволяет получить быстрый эффект устранения усталости, так и глубокую защиту сосудов сетчатки от возрастных разрушений. Оптимальной нормой для достижения профилактического эффекта является употребление 100-150 г каждой из этих ягод дважды или трижды в неделю.

Чтобы ягоды работали эффективно, их следует употреблять только в свежем или замороженном виде без добавления сахара. Любая термическая обработка, например варка варенья или компотов, разрушает большинство полезных соединений, из-за чего ценный продукт теряет свои лечебные свойства.

Кроме того, важно помнить, что ни черника, ни смородина не способны излечить близорукость, хотя могут существенно замедлить ее прогрессирование.

Также следует развенчать распространенный миф об отбеливании зубов ягодами: на самом деле кислота только размягчает эмаль, поэтому после их потребления следует прополоскать рот чистой водой, а от использования зубной щетки удержаться в течение 40 минут.

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Наконец, следует понимать, что натуральные ягоды усваиваются организмом значительно лучше аптечных витаминных таблеток, поэтому они должны стать основой вашего рациона, тогда как добавки могут служить только дополнительным источником полезных веществ. При наличии серьезных глазных заболеваний эти ягоды следует воспринимать как дополнение к профессиональному лечению, согласованному с офтальмологом.

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