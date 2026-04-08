Что полезнее: творог или йогурт / © pexels.com

Реклама

Чаще украинцы едят два самых популярных варианта — творог или йогурт. В издании Martha Stewart рассказали, чем они отличаются и как получить от каждого максимум пользы.

По содержанию белка безоговорочное преимущество получает греческий йогурт. В одной его порции содержится около 10–17 г белка. В обычном йогурте этот показатель составляет 8-12 г, а в классическом твороге — 12-15 г.

Такая разница объясняется особенностями производства. В греческом йогурте концентрируются питательные вещества в процессе фильтрации.

Реклама

В то же время, если говорить о содержании натрия, творог значительно опережает йогурт. Иногда его количество в девять раз больше. Этот аспект важно помнить людям, которые пытаются употреблять меньше соли или контролируют артериальное давление.

Если же говорить о преимуществе именно для пищеварения, греческий йогурт выигрывает. Он проходит обязательный процесс ферментации, содержит полезные живые бактерии. С творогом ситуация несколько более сложная: пробиотики присутствуют, но не всегда. Чтобы выбрать продукт, который действительно полезен для кишечника, ищите наличие в составе бактерий Bifidobacterium или Lactobacillus или маркировку «живые и активные культуры».

Специалисты советуют обратить внимание именно на греческий йогурт, который имеет более высокое содержание белка, пробиотики и более низкий уровень натрия. Впрочем, творог более практичен, ведь его можно совмещать с разными продуктами. Самое оптимальное решение: не ущемлять себя конкретным продуктом, а чередовать их в своем ежедневном рационе.