Что полезнее: гречка или рис — кому лучше есть определенную крупу, их сравнение

Гречка и рис – два распространенных гарнира, которые мы часто потребляем. Но какой из них приносит больше пользы?

Питательная ценность: скрывающие рис и гречка

Среди этих круп белый рис является наиболее калорийным и содержит больше углеводов. Если организму нужен дополнительный белок, лучше обратить внимание на гречку. А вот коричневый рис – это своеобразный компромисс для колеблющихся в выборе, ведь сочетает в себе баланс питательных веществ.

Чем полезны рис и гречка

Рис:

Энергетическая ценность – высокое содержание углеводов обеспечивает долгое чувство сытости.

Легкое усвоение – идеальный вариант для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Безглютеновый продукт – безопасен для тех, кто имеет непереносимость глютена (целиакия).

Источник витаминов группы B – поддерживает здоровье нервной системы.

Минус: белый рис при чрезмерном потреблении может провоцировать повышение уровня сахара в крови.

Гречка:

Высокое содержание белка содержит все необходимые аминокислоты, способствует наращиванию мышечной массы.

Много клетчатки – улучшает работу кишечника и пищеварение в целом.

Обогащенная железом и магнием – положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Низкий гликемический индекс помогает контролировать уровень сахара в крови.

Содержит антиоксиданты – укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения.

Минус: может быть более тяжелым для пищеварения, особенно если потреблять в больших количествах.

Кому лучше есть рис, а кому – гречку

Рис рекомендуется:

Тем, кто имеет чувствительный желудок или проблемы с пищеварением (белый рис мягкий и легко усваивается). Людям с непереносимостью глютена (целиакией) или аллергией на него. Спортсменам и активным людям, которым нужен быстрый источник энергии.

Гречка больше подходит:

Людям с сахарным диабетом (низкий гликемический индекс помогает контролировать уровень сахара). Тем, кто хочет похудеть (гречка дольше дает ощущение сытости, что уменьшает риск переедания). Людям с железодефицитной анемией (благодаря высокому содержанию железа).

Обе крупы обладают уникальными полезными свойствами. Если нужна быстрая энергия и легкость в усвоении лучше подходит рис. Если важнее клетчатка, белок и польза для сердца – стоит отдать предпочтение гречке. Лучшее решение – не выбирать между ними, а чередовать в рационе оба продукта, чтобы получать максимум пользы!

Читайте также: