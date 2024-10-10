Что полезнее пить – чай или кофе, целебные свойства напитков

После воды чай – самый популярный напиток в мире. Его производят путем заваривания высушенных листьев растения Camellia sinensis и обычно называют черным чаем. Чайные листья измельчают, сушат и ферментируют, чтобы высвободить некоторые природные химические вещества, называемые полифенолами.

Зеленый, белый и улун – все они происходят из растения камелии, но листья обрабатывают по-разному. Травяные чаи отличаются и изготавливаются из высушенных листьев, корней, семян или плодов различных других растений.

Кофе также является популярным напитком. Его варят из молотых, обжаренных семян кофейной вишни, которые обычно называют кофейными зернами. Одна чашка кофе содержит тысячи природных химических веществ. Каждая чашка может отличаться в зависимости от того, как ее заваривают, способа обжаривания кофейных зерен и способа помола.

Потенциальные преимущества и риски для вашего здоровья обоих напитков читайте на ТСН.ua.

Полезные свойства чая для здоровья

Чай / Фото: Unsplash

Исследования показывают, что регулярное употребление чая может снизить риск преждевременной смерти, инсульта, сердечных заболеваний и диабета 2 типа.

Чай содержит много полифенолов, являющихся большой группой из тысяч природных растительных соединений. До конца не понятно, как действует чай, но исследования показывают, что растительные соединения могут помочь:

снизить уровень холестерина

снизить кровяное давление

уменьшить воспаление

регулировать сахарный и жировой обмен

регулировать чувствительность к инсулину

регулировать температуру тела

Чай также богат аминокислотой l-теанин, которая может проникать через гематоэнцефалический барьер. Теанин обладает защитными свойствами для мозга и может помочь предотвратить потерю памяти, называемую когнитивным снижением.

Исследования на животных также показывают, что зеленый и черный чай обладают противораковыми свойствами против рака желудка, пищевода, полости рта, простаты и толстой кишки. Однако исследования на людях показывают смешанные или нечеткие результаты. Хотя чай может обладать этими свойствами, это не обязательно означает, что он предотвращает рак

Полезные свойства кофе для здоровья

Кофе / Фото: Credits

Употребление кофе связано с понижением риска заболеваний печени, сердца, некоторых заболеваний мозга, диабета 2 типа и смерти. Доподлинно неизвестно, как кофе помогает вашему здоровью, но исследования показывают, что он может обладать некоторыми полезными свойствами. Среди них:

временное снижение уровня сахара в крови

защищение клеток мозга

уменьшение воспаления

снижение стресса, который может повредить клетки

Кофе может снизить риск развития болезни Паркинсона. Основной причиной болезни Паркинсона является низкий уровень дофамина, а исследования на животных показывают, что кофе защищает клетки мозга, производящие дофамин.

Исследования на людях показывают связь между регулярным употреблением кофе и снижением уровня развития болезни Паркинсона.

Это также поможет снизить риск развития болезни Альцгеймера, хотя исследования показывают неоднозначные результаты. По всей вероятности, кофе защищает ваш мозг, но не факт, что он предотвращает болезни. Однако благодаря высокому содержанию кофеина она способствует повышению энергии, концентрации и бдительности.

Что полезнее пить: чай или кофе

Так что лучше: кофе или чай? Чай в целом безопасен, даже в больших количествах. Кофе также можно пить, но в больших количествах он может вызвать определенные проблемы.

Чай содержит больше антиоксидантов

И чай, и кофе содержат много полифенолов, но в чае их больше. Полифенолы обладают антиоксидантными свойствами, которые помогают организму избавиться от свободных радикалов, которые наносят вред и могут привести к заболеваниям.

Зеленый чай имеет высокое содержание одного из антиоксидантов, называемый эпигаллокатехин-3 галлат, или ЭГК, тогда как черный чай имеет высокое содержание теафлавинов. Оба эти вещества могут защитить от хронических заболеваний.

Кофе содержит много антиоксидантов, таких как хлорогеновая кислота и кофейная кислота, но ваш организм расщепляет их на другие соединения, обладающие более низкой антиоксидантной активностью. Эти антиоксиданты могут быть не столь полезными для вашего организма, как содержащиеся в чае соединения.

Кофе / Фото: Unsplash

Чай содержит меньше кофеина

Хотя вы можете прибегать к кофеину, чтобы начать свой день или помочь себе сконцентрироваться на работе, чрезмерное количество кофеина может иметь побочные эффекты, например:

раздражительность

беспокойство

головная боль

проблемы со сном

нервозность

тремор

Большинство взрослых могут безопасно употреблять до 400 миллиграмм кофеина ежедневно, но беременным женщинам следует употреблять менее 200 миллиграмм в день. Исследования связывают повышенное содержание кофеина с низким весом при рождении и потерей веса во время беременности, хотя результаты исследований неоднозначны.

И чай и кофе содержат кофеин, но в чае его вдвое меньше, чем в кофе. В 225-граммовой чашке заваренного черного чая содержится 47 миллиграмм кофеина, тогда как в такой же чашке заваренного кофе – 96 миллиграмм.

Зеленый чай содержит еще меньше кофеина – 28 мг на 225 г. Употребление чая может дать вам мягкий заряд энергии и бодрости, но с меньшим содержанием кофеина, чем кофе.

Зеленый чай / Фото: Unsplash

В общем и кофе, и чай безопасны для здоровья и имеют потенциальную пользу для здоровья. Чай может иметь больше преимуществ, чем кофе, но вам нужно следить за употреблением кофеина в обоих напитках. Ваш выбор напитка может зависеть от ваших личных предпочтений и культуры.

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