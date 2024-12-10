Что полезнее – сельдь или красная рыба: ответ вас удивит

Сельдь и красная рыба – это два популярных продукта в Украине. Чем ценны эти виды рыбы и какая из них более полезна?

Чем полезна сельдь

Сельдь – это доступная и популярная рыба в Украине. Кроме этого, сельдь является отличным источником:

Витамина D. Это один из самых высоких показателей среди продуктов витамина, необходимого для прочности костей и иммунитета.

Витамина B12, который обеспечивает нормальное функционирование нервной системы и синтез ДНК.

Йода, необходимого для работы щитовидной железы.

Омега-3 жирных кислот, поддерживающих здоровье сердца, сосудов и мозга.

100 граммов сельди содержат примерно 160-200 ккал, что делает ее калорийным, но сытным продуктом.

Благодаря низкому уровню ртути сельдь является безопасной для регулярного употребления даже для детей и беременных.

Польза красной рыбы – лосося, форели или горбуши

Красная рыба содержит Омега-3. Омега-3 способствуют здоровью сердца, снижают уровень воспаления и поддерживают функции мозга.

Также содержит антиоксиданты, в частности астаксантин, что способствует замедлению старения клеток.

В ней много белка, необходимого для восстановления мышц и тканей.

Красная рыба полезна для женщин во время беременности благодаря высокому содержанию DHA (докозагексаеновой кислоты), что способствует развитию мозга ребенка.

В 100 г красной рыбы содержится примерно 140-180 ккал.

Что полезнее – сельдь или красная рыба

Несмотря на распространенное мнение, что именно красную рыбу нужно выбирать из-за высокого содержания Омега-3, исследования утверждают, что сельдь может быть даже полезнее красной рыбы, учитывая содержание Омега-3 жирных кислот. Например, в 100 г сельди содержится 2,4 г Омега-3, тогда как в 100 г атлантического лосося — 2,1 г.

Красная рыба известна высоким содержанием астаксантина — мощного антиоксиданта, защищающего клетки от старения и окислительного стресса. Также она имеет высокий уровень Омега-3 жиров, хотя немного уступает сельди по этому показателю.

Итак, при выборе между сельдью и красной рыбой нужно ориентироваться на ваши потребности, сельдь – бюджетный, доступный и богатый питательными веществами вариант, а красная рыба является источником антиоксидантов, дорогим деликатесным продуктом. Для сбалансированного питания диетологи советуют включать оба вида рыбы в рацион. Это обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами и полезными жирными кислотами.

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