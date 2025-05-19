Что полезно в свинине: почему диетологи рекомендуют обязательно добавить это мясо в рацион

Чем полезна свинина / © Pixabay

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Недавнее исследование, проведенное в Университете штата Южная Дакота, подтвердило, что употребление постной свинины вместе с овощами способствует сбалансированному рациону, обеспечивая организм высококачественным белком и поддерживая длительное соблюдение здорового питания.

В ходе исследования сравнивали две диеты с одинаковым содержанием белка и питательных веществ: одна была основана на постной свинине, а другая — на растительных белках, таких как чечевица и нут.

Преимущество свинины заключается не только в ее пользе, но и в непревзойденном вкусе. Участники исследования отмечали, что блюда со свининой были более питательными, вкусными и простыми для ежедневного употребления. Особенно им по нраву пришлись знакомые с детства комбинации мяса с овощами, в частности тушеная свинина с томатами.

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Кристен Хикс-Руф из Национального совета по свинине подчеркивает, что свинина не должна соперничать с растительными продуктами, а наоборот — идеально дополняет их, делая рацион более разнообразным и насыщенным вкусом.