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ТСН в социальных сетях

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Что происходит с организмом, если ежедневно пить пиво: объяснение экспертов

Ежедневное употребление пива кажется многим привычной привычкой, однако эксперты отмечают: даже умеренные дозы алкоголя ежедневно могут влиять на организм комплексно — от печени до мозга.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Что будет, если пить пиво каждый день

Что будет, если пить пиво каждый день / © pexels.com

Современные исследования показывают, что последствия регулярного употребления пива зависят от количества, продолжительности и индивидуальных особенностей организма.

Как ежедневное употребление пива влияет на организм

Печень и риск заболеваний

Печень является основным органом, который перерабатывает алкоголь. При регулярном употреблении пива даже в небольших дозах она работает с повышенной нагрузкой.

Исследования показывают, что хроническое употребление алкоголя может вызвать жировую болезнь печени, фиброза и цирроза, особенно при длительном ежедневном потреблении.

Сердечно-сосудистая система

Некоторые старые исследования предполагали, что умеренное потребление алкоголя может оказать нейтральный или даже легкий защитный эффект для сердца. Например, в пределах 1–2 напитков в день иногда фиксировали снижение риска сердечных заболеваний.

Однако современные масштабные анализы показывают более сложную картину: риски сердечно-сосудистых заболеваний могут расти даже при низких уровнях потребления алкоголя.

Мозг и психическое здоровье

Регулярное употребление алкоголя влияет на нейромедиатор мозга. Поначалу это может вызвать кратковременное чувство расслабления, но с течением времени организм начинает понижать свою выработку дофамина.

Это может приводить к:

  • повышенной тревожности;

  • снижение настроения;

  • формирование психологической зависимости.

Также новые исследования связывают даже низкое потребление алкоголя с отрицательными изменениями мозговых структур и снижением кровоснабжения с возрастом.

Вес и обмен веществ

Пиво содержит калории и углеводы, поэтому регулярное употребление часто связывают с:

  • набором веса;

  • накоплением висцерального жира;

  • нарушением метаболизма.

Общие риски алкоголя

Международные медицинские организации отмечают: алкоголь является канцерогеном, который связан с риском развития рака полости рта, печени, кишечника и молочной железы даже при небольших дозах.

Есть ли польза от ежедневного пива

Некоторые исследования предполагают, что умеренное потребление может иметь потенциальные эффекты:

  • легкое улучшение липидного профиля;

  • наличие антиоксидантов из хмеля;

  • небольшие дозы витаминов группы B

Однако эксперты отмечают: эти преимущества не превалируют риски регулярного употребления алкоголя.

Ежедневное употребление пива даже в небольших количествах может казаться безопасным, но современные исследования свидетельствуют: алкоголь влияет на все системы организма — от печени до мозга. Наибольший риск заключается в формировании привычки, постепенно повышающей нагрузку на организм и может привести к долгосрочным последствиям для здоровья.

FAQ

Что будет, если пить пиво каждый день?

Ежедневное употребление пива может приводить к набору веса, нагрузке на печень, повышению риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Безопасно ли пить одну бутылку пива каждый день?

Даже одна бутылка пива ежедневно может влиять на организм при длительном употреблении, особенно из-за накопительного эффекта алкоголя.

Есть ли польза от ежедневного пива?

Возможны незначительные метаболические эффекты, но они не перекрывают доказанные риски для здоровья при регулярном употреблении алкоголя.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
11
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