Что происходит с телом после отказа от мяса

Диетологи советуют отнестись к этому со всей серьезностью – прежде чем стать вегетарианцем, веганом.

Отказ от мяса в настоящее время в тренде, и многие принимают такое решение необдуманно, без подготовки и четкого плана. В случае необдуманного подхода решение стать вегетарианцем может оказаться губительным для организма, и наоборот — при правильном подходе определенные виды вегетарианства подходят практически всем взрослым людям.

Итак, что произойдет с организмом, если вы откажетесь от мяса

Отказ от мяса может изменить качество тела и улучшить фигуру

Отказ от мяса не только помогает решить проблему сложнейшего – висцерального жира, но также успешно способствует выведению токсинов из организма.

Здоровый кишечник

Вегетарианцы по сравнению с мясоедами имеют более чистый пищеварительный тракт, показало исследование. Диета, основанная на растительной пище, способствует росту здоровых бактерий.

Снижение риска диабета ругого типа

Согласно данным исследований риск диабета второго типа гораздо выше у мясоедов по сравнению с вегетарианцами, что связано с гормонами, содержанием железа и нитратов в мясе.

Сниженный уровень холестерина в крови

Пища на основе мяса очень богата насыщенными жирами, повышающими уровень холестерина в крови. Он, со своей стороны, может привести к серьезным заболеваниям, таким как ожирение, инсульт, сердечные заболевания и т.д.

Снижен риск инфекций

По мнению экспертов, отказ от невегетарианской пищи может снизить количество инфекций и воспалений, возникающих в нашем организме. Если животное инфицировано, эта инфекция может передаваться человеку непосредственно после употребления мяса в пищу. Кроме того, вегетарианство оказывает положительное влияние на заживление ран.

Больше энергии

Когда люди перестают есть мясо, они начинают замечать меньшую усталость в течение дня. Диета без мяса помогает избавиться от лишнего веса и токсинов, а также дает ощущение легкости и энергии.

Однако следует учитывать, что полный отказ от мяса может привести к дефициту йода, железа, витамина D и B12, поэтому, прежде чем принять такое решение, нужно посоветоваться с врачом или диетологом.

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