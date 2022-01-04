Что происходит с вашим организмом, если вы регулярно добавляете куркуму в блюда

Что происходит с вашим организмом, если вы регулярно добавляете куркуму в блюда

Когда вы узнаете о пользе куркумы, желтый станет вашим новым любимым цветом.

Археологи, работающие в Индии, обнаружили остатки куркумы в глиняных горшках, датированных 2500 годом до нашей эры. На протяжении всей истории человечества золотой желто-оранжевый корень, член семейства имбиря, ценился за его якобы целительные свойства и использование в религиозных церемониях.

А вот современная медицина обратила внимание на эту специю всего 25 лет назад. За это время более трех тысяч научных работ исследовали потенциальные лечебные преимущества куркумы.

Мы просмотрели несколько последних исследований, чтобы узнать, что говорит наука об этом продукте.

Исследователи считают, что именно противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумы делают специю целебной. Воспаление и окислительный стресс причастны ко многим хроническим заболеваниям.

Узнайте, как куркума может повлиять на ваш организм.

Одна оговорка: прежде чем принимать добавки с куркумой, проконсультируйтесь со своим врачом.

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Куркума облегчает боль при артрите

Остеоартроз коленного сустава является одним из наиболее болезненных и распространенных возрастных заболеваний. Типичной терапией артрита являются нестероидные противовоспалительные препараты.

В небольшом исследовании в журнале Trials ученые назначили 139 пациентам с остеоартрозом коленного сустава 500 мг куркумина (противовоспалительный ингредиент куркумы) трижды в день, или 50-миллиграммовую таблетку диклофенака дважды в день в течение 28 дней. На 14 и 28 дня пациенты, получавшие куркуму, сообщили о 50% улучшении, подобном облегчению боли, что отмечали люди, принимавшие лекарства по рецепту. Удивительно, но исследователи также заметили, что те, кто употребляли куркумин потеряли в среднем 2% веса за четыре недели.

Куркума помогает потерять лишний вес

Исследования на животных показали, что куркумин помогает в похудении и уменьшении процента жировой массы.

Эксперимент 2015 года среди людей с лишним весом, которые имели проблемы с похудением на 30-дневной диете и программе изменения образа жизни, показало, что употребление 800 миллиграмм куркумина в течение 30 дней привело к значительному уменьшению веса, жира, а также окружности бедер и талии.

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Уменьшает риск развития диабета

Несколько исследований показали, что куркума может быть эффективной в предотвращении диабета и диабета 2 типа, включая исследование 2009 года, проведенное Программой изучения диабета и метаболических заболеваний в Университете Оберна.

В работе сравнивали куркумин с обычными средствами от диабета, и обнаружили, что противовоспалительная специя является даже более мощной, чем отпускаемые по рецепту лекарства по снижению уровня глюкозы в крови.

Другое исследование, опубликованное в 2012 году в Diabetes Care, проверило прием добавок куркумина в группе из 240 человек с преддиабетом. Субъекты были случайным образом распределены, чтобы принимать либо капсулы куркумина, либо капсулы плацебо в течение девяти месяцев. После периода тестирования более чем у 16% людей в группе плацебо развился диабет 2 типа, а в группе, получавшей куркумин, не бло ни одного такого случая.

Эксперимент показал, что куркумин улучшает функцию β-клеток, производящих инсулин в поджелудочной железе.

Сахарный диабет является результатом потери или дисфункции этих важнейших клеток.

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Защищает мозг

Исследования также показали, что куркумин может блокировать определенные воспалительные раздражители и подавлять воспаление, связанное с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз.

Исследователи в 2018 году пришли к выводу, что «дополнение диеты куркумином, противовоспалительным полифенольным соединением с куркумами специй карри является потенциальным подходом для предотвращения ускоренного снижения когнитивных функций путем противодействия хроническим воспалительным процессам».

Другие исследования показывают, что куркумин может защищать мозг от токсинов, в частности, алюминия, который ухудшает память и пространственное восприятие. Этот металл может попадать в организм человека в желудочно-кишечный тракт и легкие через посуду, косметику и фармацевтические продукты.

В исследовании на животных, опубликованном в январе 2021 года в Biomed Research International, исследователи вводили хлорид алюминия мышам, которым давали пероральные дозы экстракта куркумы и эфирного масла экстракта куркумы. В исследовании, часть которого провела мышей через сложный лабиринт, куркума, казалось, значительно изменила когнитивные симптомы токсического алюминия. Более того, куркума, которую добавляли в корм мышей, защищала клетки их мозга в гиппокампе от повреждений.

Куркумин может вызвать диарею

Хотя большинство исследований показывают, что куркума хорошо переносится, некоторые люди испытывают из-за нее изжогу и ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), расстройство желудка и диарею.

Другие потенциальные побочные эффекты включают в себя низкий уровень сахара в крови, снижение свертывания крови, дефицит железа и несовместимость с рецептурными препаратами.

Нужно помнить, что куркумин плохо усваивается, быстро метаболизируется и выводится. Но другая специя - черный перец, которую вы можете добавить одновременно, уберет эту проблему. Обзор исследований в журнале Foods показал, что сочетание пиперина, ключевого активного ингредиента черного перца, с куркумином увеличивает биодоступность на 2000%.