Что происходит с вашим организмом, когда вы едите консервированный тунец

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите консервированный тунец

Так ли полезен этот продукт, как некоторые утверждают? Мы обратились к исследованию.

Консервированный тунец устойчив к хранению, недорогой и считается полезным ингредиентом многих блюд: от салатов до бутербродов.

Вы увеличиваете потребление белка

Добавление белка к рациону может быть чрезвычайно ценным, поскольку так вы дольше будете ощущать сытость и потреблять меньше калорий. Одна банка тунца в масле содержит 46,6 г белка. Учитывая тот факт, что вы должны потреблять 0,36 г белка на 0,45 веса тела, это, несомненно, эффективный способ получить свой протеин.

Поддерживаете здоровье мозга и глаз

Благодаря жирным кислотам омега-3, содержащимся в консервированном тунце, вы укрепите свой мозг и слизистую глаз. Известно, что DHA, жирная кислота омега-3, имеет свойства улучшать память. Кроме того, она также уменьшает воспаление и устраняет симптомы сухости глаз.

Рискуете набрать вес

Несмотря на то, что консервированный тунец в масле имеет некоторые преимущества, например, больше белка, тунец в масле имеет больше калорий, жира и может привести к увеличению веса.

Посмотрим на цифры: тунец в растительном масле содержит 56 калорий на 30 г и 2 г жира, тогда как тунец в воде содержит менее половины калорий и жира. Итак, если не хотите поправиться, выбирайте консервированный тунец в воде.

Тунец вызывает вздутие

Одним из ингредиентов, содержащихся во всех консервах с тунцем, является натрий, а он в большом количестве может привести к вздутию живота. Банка тунца – независимо от того, в масле он или в воде – содержит в среднем примерно четверть вашей ежедневной нормы соли. Несмотря на то что натрий необходим для регуляции жидкости в организме, чрезмерное потребление может привести к вздутию живота. Поэтому важно помнить о количестве консервированного тунца, которое вы едите каждый день, чтобы оставаться в пределах нормы соли.

Вы можете получить отравление ртутью, если съедите слишком много

Консервированный тунец содержит гораздо меньше ртути, чем свежий, а значит, вы можете есть его чаще. В банке с тунцом с надписью «легкий» содержится меньше ртути, чем в тунце белого цвета. Употребляйте тунец раз в неделю.