Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву — исследования

Побалуйте себя этим классическим осенним продуктом. Узнайте о преимуществах тыквы.

Прежде чем мы поговорим о преимуществах тыквы, давайте рассмотрим распространенные способы употребления тыквы. Но существует много разновидностей этого овоща, из которых наиболее распространенным (и самым простым) для употребления и приготовления является сахарная тыква — маленький, округлый плод, который встречается чаще всего в это время года.

Пищевая ценность готового тыквенного пюре (200 г)

Калории: 83

Жиры: 0,7 гр

Белок: 2,7 г

Углеводы: 19,8

Клетчатка: 7

Сахар: 8

Пищевая ценность сырой тыквы (200 г)

Калории: 126

Жиры: 0 грамм

Белок: 1 грамм

Углеводы: 7,5 гр

Клетчатка: 0,5 г

Сахар: 3 грамма

Пищевой состав тыквы, включая высокий уровень витаминов, минералов и антиоксидантов, делает этот овощ незаменимым ингредиентом осенних рецептов. Читайте дальше, чтобы узнать некоторые невероятные преимущества употребления тыквы.

Тыква — пищевая ценность Фото: unsplash

Вы получаете ценную клетчатку

"Тыква содержит клетчатку, и это отличный способ удовлетворить ежедневную норму клетчатки, которая составляет около 28 граммов при плане питания из 2000 калорий", — говорит американская исследовательница и диетология Элизабет Уорд.

Из-за содержания клетчатки добавление тыквы в ваш рацион может улучшить регулярность и здоровье кишечника.

Клетчатка также полезна для выведения холестерина из организма и для баланса сахара в крови и более длительного сохранения ощущения сытости.

Один из типов клетчатки, содержащейся в тыкве, называется пребиотической клетчаткой, помогающей питать полезные бактерии в вашем кишечнике, поддерживающие оптимальное пищеварение и его работу.

Согласно отчету, опубликованному в Current Developments in Nutrition, наряду со здоровьем кишечника пребиотические волокна (как содержащиеся в тыкве) также могут способствовать усвоению кальция, снижению риска аллергии и улучшению иммунитета.

Тыква — пищевая ценность Фото: unsplash

Улучшает состояние кожи

Тыква содержит тройку витаминов, поддерживающих кожу — витамин А, витамин С и витамин Е. В одной чашке пюре из тыквы вы получите примерно 10 микрограмм витамина С (суточная норма составляет от 75 до 90 микрограмм), примерно 1900 микрограмм витамина А (ДВ составляет 700-900 микрограмм) и 2,5 микрограмм витамин Е (ДВ составляет 15 мкг).

Бета-каротин превращается в организме в витамин А и помогает защитить клетки кожи от повреждения вредными УФ-лучами, витамин С необходим для производства коллагена и увлажнения, а витамин Е является мощным антиоксидантом, помогающим защитить от повреждения свободными радикалами.

Помогает здоровью глаз

Тыква полна полезных витаминов, минералов и мощных антиоксидантов. Например, тыква содержит специфический антиоксидант под названием бета-каротин, являющийся соединением, придающим продукту насыщенного оранжевого цвета, а также обеспечивающим пользу для здоровья ваших глаз.

Бета-каротин – это мощный растительный пигмент, который в организме превращается в витамин А, а витамин А играет решающую роль в поддержании здоровья глаз.

Бета-каротин – не единственный антиоксидант, который содержится в тыкве и полезен для глаз. Тыква также является одним из лучших источников лютеина и зеаксантина, двух соединений, связанных со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.

Тыква — пищевая ценность Фото: unsplash

Укрепляет иммунитет

Благодаря высокому содержанию в тыкве витаминов А и С тыква также является овощем, известным тем, что помогает укрепить вашу иммунную систему. Тыква обладает высоким содержанием антиоксидантов и витаминов А и С, которые по-разному помогают укрепить нашу иммунную систему. Это еще одна причина добавить его в рацион в холодное время года.

В отчете за 2022 год, опубликованном в Applied Food Research, в котором рассматривались возможные функциональные пищевые продукты, эффективные для укрепления иммунитета во время COVID-19, говорится, что через витамины, минералы и содержащиеся в тыкве соединения его следует добавлять. в ежедневный рацион для повышения иммунитета.

Тыква снабжает калием

Теперь мы знаем, что мы можем получить витамины A, C и E, а также мощные антиоксиданты и дополнительное количество клетчатки, потребляя тыкву, но вдобавок ко всему этому вы также можете получить большую дозу калия. В одной чашке тыквы содержится примерно 500 микрограмм калия. Поскольку суточная норма составляет 4700 микрограмм, это, конечно, не покроет всего, но для начала подойдет.

Калий необходим организму для поддержания нормального АД, сердцебиения и работы мышц. Калий необходим для здорового сокращения мышц.

Дефицит калия может привести к образованию камней в почках и обмену костной ткани (или разрушению костной ткани).

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Польза для сердца

Когда вы посмотрите на сочетание витаминов и антиоксидантов, содержащихся в тыкве, вы увидите, что эти свойства сочетаются в идеальной смеси для здоровья сердца. Калий, витамин С, клетчатка и высокое содержание антиоксидантов в тыкве защищают его.

Калий необходим для снижения и контроля уровня артериального давления, непосредственно влияющего на здоровье сердца, поскольку слишком сильное давление на артерии может препятствовать кровотоку.

Пищевые волокна имеют решающее значение для снижения уровня холестерина и контроля риска сердечно-сосудистых заболеваний. Помогите своему сердцу, добавив этой осенью больше тыквы в свой рацион.

Семена тыквы также имеют питательную ценность

Тыквенные семена очень питательны. Оно содержит растительный белок, клетчатку и здоровые жиры, а также хороший источник цинка, который полезен для здоровья кожи и иммунитета.

Напомним также, что мы знаем, как приготовить тыкву вкусно. Вот семь вкусных блюд от Андрея Величко.

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