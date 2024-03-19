Что происходит с вашим организмом, когда вы переедаете

Нет, ваш желудок не разразится. Читайте дальше, чтобы узнать, что происходит в вашем организме после чрезмерного потребления пищи.

Переедание может быть фактором риска серьезных проблем со здоровьем, таких как заболевания сердца, диабет 2 типа, тревога и депрессия, если присутствуют другие факторы риска.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Eating Well, авторы которого взяли интервью у двух диетологов, чтобы узнать, что происходит с пищеварением и вашим телом, когда вы едите слишком много.

Краткосрочные последствия переедания

Кислотный рефлюкс или изжога

Чувство вялости

Дискомфорт в желудке

Повышенный уровень сахара в крови

Когда вы едите, ваш желудок расширяется, чтобы вместить то, что вы употребили. Растянутый или полный желудок посылает сигналы к мозгу о том, что вы сыты. Слишком много пищи может привести к тому, что желудок растянется сверх нормальной вместимости, что приведет к ощущению чрезмерного насыщения. Это может привести к давлению и дискомфорту, поскольку содержимое желудка попадает в тонкий кишечник.

В краткосрочной перспективе чрезмерно большая порция пищи может вызвать пищеварительный дискомфорт и, возможно, кислотный рефлюкс, что может быть очень неприятно, говорит диетология, доктор медицинских наук Лорен Гаррис-Пинкус. — Кислотный рефлюкс возникает, когда желудочный сок попадает обратно в пищевод и вызывает кислый вкус или жжение. Это особенно проблематично, когда пища потребляется перед сном, потому что лежание ухудшает эффект и мешает сну”.

Говоря о сне, “пища, превышающая вашу сытость, может также вызвать чувство сонливости или вялости, поскольку организм переустремляет свое внимание на переваривание излишков пищи”, говорит Гаррис-Пинкус.

Уровень сахара в крови также может повыситься, особенно если вы употребляете большое количество углеводов, говорит диетология, доктор медицинских наук Лорен Манакер. Уровень сахара в крови (глюкозы) повышается после еды, но рафинированные углеводы повышают его больше по сравнению с углеводами с высоким содержанием клетчатки или углеводами в сочетании с белками и жирами.

Когда уровень сахара в крови повышается, поджелудочная железа выделяет гормон инсулин, переносящий глюкозу из крови в клетки для получения энергии. Избыток глюкозы сохраняется в виде гликогена в печени и мышцах. Когда печень и мышцы больше не могут накапливать, остатки глюкозы откладываются в виде жира.

Долгосрочные последствия переедания

Увеличение веса

Повышенный риск развития диабета 2 типа

Резистентность к инсулину

Резистентность к лептину

Повышенный уровень триглицеридов

«Потребление большего количества калорий, чем вы тратите, приведет к увеличению веса в долгосрочной перспективе, — говорит Гаррис-Пинкус. — Это также может привести к скачку уровня сахара в крови, особенно если большие порции пищи содержат много обработанных углеводов и сахара”.

Переедание, даже в краткосрочной перспективе, может привести к инсулинорезистентности, когда клетки не воспринимают глюкозу, которую пытается доставить инсулин. Согласно исследованию Journal of Eating Disorders за 2022 год, переедание жирной и калорийной пищи приводит к повышению уровня сахара в крови натощак и усилению инсулинорезистентности. Это, в свою очередь, удерживает уровень сахара в крови на высоком уровне и со временем может привести к таким состояниям, как ожирение и диабет 2 типа.

Слишком частое употребление пищи со временем может привести к резистентности к лептину, согласно статье в журнале Nutrients за 2019 год. Лептин – это гормон, который вырабатывается жировыми клетками и сообщает мозгу, что вы сыты. Чем больше жира в организме, тем больше лептина он производит. Однако при лептинорезистентности мозг не получает сигнала от лептина о прекращении приема пищи. Поэтому аппетит остается высоким, что приводит к замкнутому кругу переедания, которое может привести к еще большему увеличению жировой массы.

Переедание также может повысить уровень триглицеридов, особенно если вы потребляете слишком много продуктов с высоким содержанием сахара или пьете слишком много алкоголя.

Что касается вашего желудка: “Один большой прием пищи, например, во время праздничного застолья, не приведет к тому, что ваш желудок “растянется” [навсегда], поскольку он предназначен для того, чтобы расширяться и сокращаться, чтобы вместить ежедневное потребление пищи”, – говорит Гаррис-Пинкус, но “постоянное употребление пищи после того, как вы насытились, может привести к тому, что ваш желудок расширится, чтобы справиться с хроническим избытком пищи. Это приведет к тому, что вам придется каждый день съедать больше еды, чтобы насытиться. Лучший способ избежать этого – прислушаться к своему телу и его сигналам голода и сытости, чтобы избежать переедания”.

Что делать, если вы съели слишком много

Прежде всего, не стоит корить себя за это, говорит Манакер. То, что вы делаете большую часть времени, имеет большее значение, чем то, что вы делаете время от времени: Чтобы получить кратковременное облегчение, вы можете пожевать имбирь, выпить имбирный чай или съесть корень черной солодки. Прогулка может помочь облегчить состояние”.

“Нахождение в вертикальном положении и избегание лежания также может быть хорошим шагом для уменьшения риска возникновения изжоги. Не пейте газированные напитки, вместо этого отдавайте предпочтение негазированной воде”, — добавила она.

«Если вы заметили, что постоянно переедаете, обратите внимание на то, провоцирует ли что-то такое поведение, — говорит Манакер. — Например, физически ли вы голодны, или едите из-за стресса? Часто люди переедают вечером, потому что они не съели достаточно в течение дня, намеренно или ненамеренно. Старайтесь получать белок, клетчатку и здоровые жиры во время каждого приема пищи и ешьте каждые три-четыре часа. Приходите на прием пищи голодными, но не умирайте от голода”.

“Если вы проголодались, то, скорее всего, съедите быстро, а затем переедите, потому что не дадите желудку времени сообщить мозгу, что вы насытились. Вы также скорее всего потянетесь к простым углеводам, потому что уровень сахара в крови упал настолько низко, что ваше тело стремится к самому быстрому источнику энергии — сахару. Используйте шкалу голода от 1 до 10, которая позволяет оценить чувство голода и сытости в течение дня. Замедляйте темп во время еды и старайтесь есть за 20 минут до окончания еды”, — отметила диетология.

“Помня о порциях, вы можете предотвратить продолжение такого поведения. Перекус, например, горстка орехов, перед едой поможет вам чувствовать себя менее голодным во время еды и, возможно, поможет вам контролировать размер порций”, — говорит Манакер.

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