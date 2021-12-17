Что происходит с вашим организмом, когда вы принимаете магний

Что происходит с вашим организмом, когда вы принимаете магний

Поскольку постоянно соблюдать идеально сбалансированную диету сложно, люди (особенно с возрастом) нередко принимают определенные добавки, чтобы обеспечить себя питательными веществами.

И хотя добавки помогут устранить некоторые проблемы, связанные с дефицитом питательных веществ, они также способны привести к некоторым проблемам.

Магний – это жизненно важный минерал и макроэлемент. Он участвует в более 600 функциях на клеточном уровне.

Однако принимать добавки магния просто так - на всякий случай не стоит.

Итак, узнайте больше о некоторых побочных эффектах, вызванных добавками магния.

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Добавки могут вызвать тошноту, спазмы в животе и диарею

Как электролит, магний взаимодействует с натрием в организме, что способно повысить моторику желудка вплоть до диареи.

Но если вы страдаете запорами, магний улучшит регулярность дефекации. Цитрат магния (препарат в форме соли с лимонной кислотой в соотношении 1:1) позволяет расслабить мышцы кишечника.

Магний улучшает качество сна

Сезонная хандра, снижение кровяного давления, плохой сон – состояния, поддающиеся урегулированию. Магний активирует парасимпатические гормоны и нейромедиаторы, помогающие мозгу перейти в состояние расслабления и лучше подготовиться к отдыху.

А недостаток магния почти всегда приводит к бессоннице.

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Неконтролируемый прием добавок магния или его избыток могут вызвать ряд побочных эффектов

Пониженное кровяное давление, рвота, задержка мочи, депрессия и мышечная слабость – такие побочные эффекты называют врачи, но добавляют, что является следствием неконтролируемого приема препаратов или нарушением функции почек.

Магний помогает поддерживать АД в норме

Это минерал, играющий важную роль в поддержании надлежащего уровня кровяного давления и укреплении наших костей. Магний содержится в темной листовой зелени, лососе, орехах и семенах.

Препараты магния несовместимы с некоторыми лекарствами

Если вы лечитесь, особенно антибиотиками, медики призывают быть осторожными с дополнительным магнием, поскольку он может влиять на действие других препаратов. Важно проконсультироваться с семейным врачом.

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