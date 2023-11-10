Что произойдет, если каждый день есть груши: исследования ученых показали впечатляющие результаты

Все груши, независимо от сорта, формы и цвета богаты питательными веществами. Эти фрукты являются отличными помощниками в борьбе с болезнями. А также отлично насыщают наш организм полезными веществами, пишет Сleveland Сlinic.

Чем полезны груши для здоровья человека

«Груши очень полезны для здоровья каждого из нас, фактически все люди могут их есть. Эти фрукты улучшают пищеварение и обладают множеством преимуществ для здоровья. Если вам хочется чего-нибудь сладкого, они станут идеальной закуской», — говорит доктор медицинских наук Бет Червони.

Груши принадлежат к семье розоцветных, как и яблоки, вишни, абрикосы и персики. Фрукты могут отличаться текстурой, цветом, формой и вкусом, несмотря на это абсолютно все сорта полезны. Они служат источником антиоксидантов, клетчатки, витамина С и калия, благодаря чему снижают риск появления многих заболеваний.

Груша среднего размера обеспечит 9% суточной нормы витамина С, 7% суточной нормы витамина К, 5% – витамина В6 и 4% суточной нормы калия.

Что лечат груши

Помогают контролировать уровень сахара в крови и снижают риск развития диабета ІІ типа. В средней груше содержится четверть суточной нормы клетчатки, стабилизирующей уровень глюкозы в организме. Исследователи определили, что съеденные груши за неделю снижают риск заболевания диабетом ІІ типа на 3%.

В средней груше содержится четверть суточной нормы клетчатки, стабилизирующей уровень глюкозы в организме. Исследователи определили, что съеденные груши за неделю снижают риск заболевания диабетом ІІ типа на 3%. Снимают запоры и улучшают пищеварение. Клетчатка, содержащаяся в груше, улучшает способность каловых масс двигаться кишечником. Чтобы извлечь наибольшую пользу от фрукта, не стоит его чистить.

Клетчатка, содержащаяся в груше, улучшает способность каловых масс двигаться кишечником. Чтобы извлечь наибольшую пользу от фрукта, не стоит его чистить. Уменьшают воспаление в организме. Так как груши богаты антиоксидантами, то они способны уменьшить воспалительные процессы благодаря флавоноидам – антиоксидантным соединениям. Антиоксиданты снижают риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Также груши способны предотвратить болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменцию.

Так как груши богаты антиоксидантами, то они способны уменьшить воспалительные процессы благодаря флавоноидам – антиоксидантным соединениям. Антиоксиданты снижают риск рака, сердечно-сосудистых заболеваний, бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Также груши способны предотвратить болезнь Альцгеймера, Паркинсона и деменцию. Способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы. Эти фрукты очень полезны для сердца. Они содержат пигменты – антоцианы, защищающие от ишемической болезни сердца. А содержащийся во фруктах калий способен снижать высокое кровяное давление.

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