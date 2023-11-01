Что произойдет с нашим телом и здоровьем, если каждый день есть черный шоколад

Черный шоколад, содержащий какао 70% и более, богат витаминами и полезными микроэлементами, поэтому положительно влияет на наше здоровье. Это лакомство способно предупредить болезнь сердца, предотвратить онкологию, улучшить работу центральной нервной и пищеварительной системы. Поэтому от его употребления много плюсов. Однако следует помнить, что шоколад – это очень высококалорийный продукт, поэтому следует быть внимательными тем, кто придерживается жестких диет. Рассказываем, чем полезен темный шоколад и что он лечит, ссылаясь на исследование ученых, о котором пишет health.

Черный шоколад – источник антиоксидантов, защищающих от заболевания раком

В исследовании говорится, что какао-продукты включают в себя большую долю антиоксидантных и противовоспалительных соединений. Антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов, которые могут спровоцировать рак. Если количество свободных радикалов в организме превышает антиоксидантную защиту, то возникает окислительный стресс. Это состояние провоцирует возникновение онкологии и заболеваний сердца. Антиоксиданты нивелируют возможность повреждения клеток, предотвращая появление опухолей и повреждение ДНК.

Черный шоколад имеет флавоноидные соединения – катехины, антоцианы и проантоцианидины, поэтому он оказывает мощное противовоспалительное действие.

Черный шоколад богат минералами

Темный шоколад содержит большую часть железа и магния. Магний – это минерал, регулирующий уровень сахара в крови и нормирующий артериальное давление. Налаживает процессы сокращения мышц, функционирования центральной нервной системы и синтез ДНК. Поэтому очень важно ежедневно употреблять продукты, богатые магнием – черный шоколад, фасоль, овощи и т.д.

Железо – это минерал, способствующий производству белка, переносящего кислород по организму – гемоглобина. Еще железо важно для роста и функционирования клеток и синтеза некоторых гормонов.

Черный шоколад способствует здоровью сердечно-сосудистой системы

Этот вкус является эффективным способом для поддержания здоровья сердца. Благодаря содержанию антиоксидантов черный шоколад предупреждает атеросклероз, нормализует повышенный уровень липидов и артериального давления.

Ученые доказали, что употребление черного шоколада уменьшает образование бляшек в крови. Поэтому снижает риски ишемической болезни сердца, инфаркта и инсульта.

Также доказано, что при употреблении черного шоколада снижается уровень «плохого» холестерина в крови. Нормируется уровень сахара, улучшается работа сосудов и кровотока, что является показателем понижения болезней сердца.

Темный шоколад поддерживает здоровье кишечника

Черный шоколад содержит живые бактерии – пробиотики, которые являются топливом для полезных бактерий, живущих в кишечнике. Поэтому употребление этой вкусности способствует увеличению полезных бактерий в организме, чем налаживает оптимальную работу пищеварительной системы, и улучшает настроение.

Также черный шоколад содержит клетчатку, медь, цинк, фосфор, калий и витамин D. Поэтому он оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья, укрепляя иммунитет. Однако черный шоколад очень калорийный, поэтому его следует употреблять небольшими порциями.

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