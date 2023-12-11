Что произойдет с вашим организмом, если вы будете есть только фрукты в течение трех дней

Хотя фрукты, безусловно, богаты необходимыми питательными веществами, сбалансированная и разнообразная диета имеет решающее значение для общего состояния здоровья.

Часто люди прибегают к детокс-диете, когда хотят избавиться от лишних килограммов. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что голодание на одних фруктах может помочь достичь цели без лишнего вздутия живота и усталости? Возьмем, например, 72-часовую голодовку.

Об этом пишет The Indian Express.

Что известно о диете

Начало 3-дневной фруктовой диеты, также известной как фрукторианская диета, может показаться многообещающим способом насытить организм витаминами, минералами и антиоксидантами. Согласно посту, на который издание наткнулось на странице meditationbynature в Instagram, вот что происходит.

Через 12 часов вы почувствуете улучшение пищеварения

Ваш организм начнет переваривать и усваивать питательные вещества, содержащиеся во фруктах, пищевые волокна уменьшают вздутие живота и облегчают боли в желудке.

Через 24 часа вы начнете сжигать плохие жиры

Ваш организм войдет в состояние пищевого кетоза, то есть начнет использовать накопленные жиры как источник энергии.

Скриншот /Instagram

Является ли этот анализ достоверным?

Доктор Панкадж Верма, старший консультант по внутренней медицине, говорит, что потребление только фруктов в течение 72 часов может оказать как положительное, так и негативное влияние на ваш организм.

“С положительной стороны, фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые могут способствовать улучшению пищеварения, повышению уровня энергии и укреплению иммунной системы. Высокое содержание воды во фруктах также способствует увлажнению организма», – говорит доктор Верма.

Однако очень важно быть осторожным, поскольку возложение исключительно на фрукты может привести к различным проблемам со здоровьем, считает Шивани Баджва, основатель YogaSutra Holistic Living.

В рационе, состоящем исключительно из фруктов, может не хватать основных питательных веществ, таких как белки, жиры, а также определенных витаминов и минералов. Доктор Верма объяснил, что белок имеет решающее значение для восстановления и поддержания мышц, тогда как жиры необходимы для разных функций организма, в том числе для выработки гормонов. По его словам, длительное отсутствие этих питательных веществ может привести к потере мышечной массы, усталости и потенциальному дефициту питательных веществ.

Кроме того, исключительно фруктовая диета может повлечь за собой колебания уровня сахара в крови из-за высокого содержания природного сахара во фруктах. "Это может привести к всплескам энергии с последующим упадком сил, что потенциально может вызвать раздражительность и трудности с концентрацией внимания", — сказал доктор Верма.

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Потенциальные риски

Увеличение веса

Хотя некоторые люди могут сначала ощущать потерю веса, природный сахар во фруктах может способствовать увеличению веса, особенно если употреблять их в больших количествах.

Проблемы с диабетом

Люди с диабетом или преддиабетом должны с осторожностью относиться к фруктовой диете из-за высокого содержания природного сахара, которое может отрицательно повлиять на уровень сахара в крови. Она также может представлять риск для людей с заболеваниями поджелудочной железы и почек.

Кариес

Высокое содержание сахара во фруктах в сочетании с их кислотностью повышает риск развития кариеса. Некоторые фрукты, например апельсины, могут разрушать зубную эмаль, что подчеркивает важность заботы о здоровье зубов.

Дефицит питательных веществ

Фрукторианская диета может привести к дефициту жизненно важных питательных веществ, таких как витамин B12, кальций, витамин D, йод и жирные кислоты омега-3. Эти дефициты могут привести к анемии, усталости, дисфункции иммунной системы, а в случае низкого уровня кальция – к остеопорозу.

Режим голодовки

Преимущественное употребление фруктов может спровоцировать голодную реакцию, поскольку организму не хватает необходимых витаминов, жиров и белков. Это может привести к замедлению метаболизма в попытке сохранить энергию для жизненно важных функций, говорит Байва.

Проблемы со вздутием живота

Фрукты, богатые фруктозой, могут вызвать вздутие живота, особенно у людей с мальабсорбцией фруктозы. Ферментация непереваренной фруктозы кишечными бактериями может привести к неприятным газам и вздутию живота.

Неэффективно для похудения

Несмотря на то, что фрукты являются более здоровой альтернативой многим перекусам, избыток фруктов, особенно в каждом приеме пищи, может способствовать перенасыщению организма углеводами, что препятствует похудению.

Поезд к сахару

Потребление фруктов само по себе может привести к временному удовлетворению, но недостаток полноценных белков и жиров может привести к скачкам уровня сахара в крови, провоцируя голод и тягу к сладкому вскоре после потребления.

Выводы

Умеренность и разнообразие в выборе рациона питания имеют важное значение для использования полезных свойств фруктов и избегания потенциальных ловушек, связанных с экстремальными фруктовыми диетами.

Хотя фрукты, безусловно, богаты необходимыми питательными веществами, сбалансированный и разнообразный рацион имеет решающее значение для общего состояния здоровья. По словам Байвы, длительное соблюдение фруктовой диеты может не обеспечить необходимый набор питательных веществ и не следует недооценивать потенциальные риски.

“Упорно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем рассматривать такую диету. Включение фруктов в полноценный, питательный рацион является ключевым для того, чтобы наслаждаться его преимуществами без ущерба для здоровья”, — отмечает Баджва.

Хотя краткосрочные фруктовые диеты могут иметь определенные преимущества, сбалансированное и разнообразное питание, как правило, считается более устойчивым и обеспечивающим необходимыми питательными веществами общее состояние здоровья, добавил доктор Верма.

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