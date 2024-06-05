Что произойдет с вашим телом, если каждый день есть кешью: кому эти орехи противопоказаны

Орех кешью — это вкусное и сытное закусывание. К тому же они содержат большое количество питательных веществ, таких как калий, фосфор, магний, марганец, витамин К и селен.

В ежедневном употреблении орехов кешью есть как преимущества, так и серьезные недостатки. Прежде всего, как и с любым другим продуктом, важно соблюдать правильное количество.

Интересный факт: кешью на самом деле совсем не орех. Орехами называются сухие плоды, имеющие твердую скорлупу и содержащие семена. А вот кешью на самом деле является семенами "костянки". Это фрукт, имеющий мясистый наружный слой и твердую оболочку, защищающую семена.

Семена растут внутри "яблока кешью", и чтобы съесть, их нужно сначала вынуть оттуда. Эта работа чрезвычайно опасна, ведь кешью защищает оболочка, содержащая токсичное масло. Это то же вещество, которое также можно найти в ядовитом плюще, сумасе, дубе и т.д. Она вызывает сильное раздражение кожи. Вот почему кешью в скорлупе невозможно увидеть.

Сначала яблоко нагревают, затем удаляют скорлупу, кешью вытаскивают, упаковывают и продают в магазинах.

Кешью: польза для здоровья

Вот такой вид имеет яблоко кешью / Фото: Unsplash

Кешью называют третьим по популярности в США древесным орехом. Ученые утверждают, что в нем содержится слишком большое количество насыщенных жиров, поэтому они теоретически не могли бы войти в сбалансированную диету. Однако опубликованные в Американском журнале питания исследования показывают, что это далеко не так.

По результатам исследования стало понятно, что перекус орехами кешью вместо картофельных чипсов помогает снизить уровень "плохого" холестерина на 5%. Поэтому на самом деле, ежедневное потребление кешью может оказаться полезным. Итак, если вам захочется перекусить чем-нибудь хрустящим, выбирайте именно этот продукт. Согласно исследованию 2017 года в American Journal of Clinical Nutrition, в кешью содержится стеариновая кислота. Это жирная кислота, не увеличивающая уровень холестерина. Хотя эти орехи технически могут содержать больший уровень жира по сравнению с другими, благодаря стеариновой кислоте они не вредят здоровью.

Кешью содержит большое количество питательных веществ, в частности магний, который может помочь снизить риск развития ишемической болезни сердца. Она возникает, когда прилив крови к сердцу слишком низкий. Также магний нужен для регулировки работы сердца, из-за его дефицита может ускориться сердцебиение. А еще он предотвращает геморрагические инсульты. В частности, одно из исследований, опубликованное в Американском колледже кардиологии и проводившееся в течение 32 лет, показало, что те люди, которые съедали 28 г орехов 5 или более дней в неделю, снизили риск развития ишемической болезни сердца на 14%, а сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

Важной частью любой диеты белок, который тело использует для создания и поддержания мышц, тканей, волос, ферментов, крови, антител и т.д. В Harvard Health Publishing указывают, что рекомендуемая норма белка составляет около 0,36 г на 450 г веса. Конечно, здесь все зависит от физической активности и других факторов. Употребление кешью – это отличный способ получить часть этого белка. Ведь в одной порции вы получаете 5,16 г белка. А это отличная новость для вегетарианцев и веганов, не употребляющих в пищу мясные продукты.

Кешью помогут контролировать аппетит, потому что насыщены белком, клетчаткой и полезными жирами. Такая закуска достаточно сытная, поэтому вы сможете с легкостью перейти от завтрака к обеду и от обеда к ужину. А еще они помогут сохранить уровень энергии. Поэтому их рекомендуют использовать перед тренировкой, чтобы сохранить свою выносливость. Это все потому, что кешью содержат белок и здоровый жир, придающий телу энергию.

Эти орехи не только помогают чувствовать сытость в течение дня, но и значительно улучшают пищеварение. Все это благодаря клетчатке, которая в них содержится. Ешьте их, чтобы бороться с запорами, обеспечить правильное движение пищеварительного тракта. В журнале Nutrients было опубликовано исследование, показавшее, что кешью помогают поддерживать здоровье кишечника, увеличивая количество полезных бактерий.

Дополнительно в кешью содержится много полифенолов и каротиноидов, считающихся мощными антиоксидантами. Эти соединения способны уменьшать воспаление в мозге, а полифенолы также снижают вероятность развития деменции и в целом улучшают когнитивные способности. Они улучшают память и обучаемость, а еще улучшают настроение и психическое здоровье, ведь содержат витамин В6 и триптофан, которые используются мозгом для образования нейромедиатора серотонина.

В чем жалко кешью и кому его нельзя употреблять

Прежде всего, следует отметить, что кешью – это достаточно калорийный продукт. В одной порции содержится 157 калорий. Поэтому эти орехи не стоит употреблять тем, кто находится на диете или пытается сбросить лишний вес.

Хотя орехи кешью очень полезны, но они не помогают снизить или поддерживать уровень сахара в крови. Это отметили результаты исследования 2021 года. Поэтому они не могут помочь контролировать диабет 2 типа.

Если вы пытаетесь добавить кешью к сбалансированной диете, выбирайте несоленые или имеющие низкое содержание натрия. На 100 г соленых орехов приходится примерно 300 мг натрия. А это эквивалент 15% от рекомендуемой ежедневной дозы.

Что касается того, сколько штук кешью можно съедать в день, то врачи сходятся во мнении, что одна порция должна составлять не более 18 орехов.

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