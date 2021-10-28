Что произойдет с вашим телом, если вы будете пить достаточно воды каждый день

Что произойдет с вашим телом, если вы будете пить достаточно воды каждый день

6 преимуществ нормального ежедневного водного баланса.

Тело человека состоит на 60% воды. Все органы также состоят из воды. Легкие – на 85%, мышцы и почки – на 79%, мозг и сердце – на 73%, а кости содержат 32% воды.

Употребление достаточного количества воды улучшит процесс дефекации, позволит избавиться от мигрени и даже риска возникновения других заболеваний.

Налейте себе стакан чистой водички (можно с лимоном) и начнем.

Ваши суставы будут лучше смазываться

Хрящи в суставах, благодаря которым движение кости становится более плавным, на 80% состоят из воды. Вот почему недостаточное количество воды может снизить способность суставов к амортизации и привести к боли в коленях.

Кроме того, потребление достаточного количества воды поможет организму вывести токсины, вызывающие воспаление суставов, что защитит от подагры – болезни суставов.

Вода поможет предотвратить инфекцию мочевыводящих путей и мочекаменную болезнь

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Почки отвечают не только за выработку мочи. Они накапливают мочу и выводят ее через мочевыводящие пути. Избыток воды и токсины от обменных процессов вместе с мочой выводятся из организма как через фильтр. Итак, если вы пьете недостаточно воды, эти отходы вместе с кислотами накапливаются и блокируют почки белком, который называется миоглобином. Кроме того, камни в почках и инфекции мочевыводящих путей могут быть вызваны обезвоживанием.

Ваше настроение, память и концентрация улучшатся

Уровень гидратации оказывает большое влияние на наш мозг. Даже легкое обезвоживание усугубит некоторые аспекты функции мозга.

Согласно исследованию, потеря жидкости у женщин на 1,4% ухудшает концентрацию, настроение и даже увеличивает частоту приступов головной боли. У мужчин потеря жидкости на 1,6% вредна для памяти и вызывает усталость и тревогу.

Ваше сердце будет работать лучше

Если вы пьете достаточно воды, вашему сердцу не придется работать так сильно, как когда вы экономите на жидкости. Легкое обезвоживание может привести к уменьшению количества крови в вашем организме, что повысит частоту сердечных сокращений и одновременно снизит кровяное давление.

Количество приступов головной боли уменьшится

Исследование, проведенное с участием 102 человек, показало, что потребление дополнительных 1,5 литров воды ежедневно привело к улучшению качества жизни. 47% респондентов, которые пили больше воды, сообщили о значительном улучшении состояния.

Вы будете чаще посещать туалет

Увеличение потребления жидкости облегчит/предотвратит запоры, особенно у людей, обычно не употребляющих воду. В этом случае минеральная вода особенно полезна, поскольку натрий и магний в ее составе улучшают частоту опорожнения кишечника.

Некоторые специалисты рекомендуют формулу, по которой рассчитывают, сколько воды нужно пить в день.

brightside.me

Количество воды в литрах, которое вы должны выпить за день, равно вашему весу в килограммах, умноженном на 0,033.

Но помните как избыток, так и дефицит воды в организме может привести к проблемам.

Вода влияет на наши физические и умственные способности, независимо от того, занимаемся ли мы спортом, учимся или целый день сидим перед ноутбуком под кондиционером. Для достижения наилучших результатов, а также для хорошего самочувствия и крепкого здоровья потребление воды должно быть сбалансированным.

Сбалансированное – не чрезмерное, не принудительное, но и не слишком малое.

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