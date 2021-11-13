Что сделает овсянку полезнее и вкуснее. Диетологи составили варианты удачного сочетания ингредиентов

5 лучших комбинаций завтрака с овсяной кашей.

Для похудения и здоровья трудно назвать лучший завтрак, чем овсянка. Цельнозерновые свойства овса насыщают организм клетчаткой и белком, обеспечивая сытость в течение всего утра. К тому же, при 150 калориях на полстакана, овес не отягощает желудок.

Исследование 2016 года, проведенное в журнале Американского колледжа питания, показало, что овсянка эффективно подавляет аппетит.

Тем не менее, если вы часто готовите овсяную кашу на завтрак, для похудения, вам пора попробовать новые рецепты полезной овсянки.

Овес сам по себе не обладает ярко выраженным вкусом, поэтому является идеальным полотном для всевозможных гастрономических вариаций.

Дополните свою утреннюю овсянку ингредиентами из следующих питательных комбинаций.

Черника + миндаль

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Вы можете подумать, что богатый калориями миндаль – не очень диетический ингредиент, но исследования показывают, что люди, которые часто едят орехи, как правило, имеют более низкий индекс массы тела (ИМТ).

Добавьте небольшую горсть измельченного миндаля к завтраку с овсянкой. Затем для сладости – ягоды (свежая или замороженная черника подойдет).

Некоторые исследования показывают, что антоцианы, флавоноиды, придающие чернике фирменный цвет, могут обладать природными свойствами, способствующими похудению.

Груши+корица

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Уютный аромат осени зазвучит громче и четче при сочетании груши и корицу в овсянке. Половина богатой клетчаткой средней груши добавляет всего 50 калорий, а калории в корице незначительны. Поэтому такое сочетание особенно низкокалорийно и удачно по вкусу.

Мелко нарезанную спелую грушу припустите на огне или добавьте твердые кусочки груши к запеченной овсяной каше.

Льняные семечки + банан + арахисовая паста

Лучшие добавки к каше на завтрак

Банан и арахисовое масло являются классическим сочетанием неспроста. Эта комбинация не только вкусна, но и полезна. Столовая ложка арахисового масла содержит 4 г белка, а бананы добавляют сладость, поэтому здесь не нужен мед или коричневый сахар.

Добавьте столовую ложку семян льна для дополнительной текстуры, клетчатки и полезных для сердца жирных кислот омега-3.

Тыква + куркума + гранат

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Приправьте кашу тыквенным пюре, куркумой с зернами граната. Тыква содержит много клетчатки и может похвастаться важными микроэлементами, такими как витамин А, витамин С и калий.

Между тем антиоксидантные свойства куркумы делают ее полезным дополнением к вашему рациону в любое время. Ее пряный вкус отлично сочетается с тыквой.

Завершите подачу гранатовыми зернами. Четверть стакана содержит всего 36 калорий!

Тертая морковь + грецкие орехи + кленовый сироп или сироп агавы

Rachel Linder/ Eat This, Not That!

Фрукты являются лучшим дополнением к овсянке, но и овощи достойны того, чтобы попасть в вашу тарелку. Приготовьте завтрак, вдохновленный пирогом с грилированной овсянкой, добавив в запеченную овсяную кашу измельченную морковь, кусочки грецкого ореха и кленовый сироп.

Запекание смягчит морковь и грецкие орехи. Клетчатка моркови, белок и полезные жиры орехов – лучшее сочетание.

По материалам: eatthis

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