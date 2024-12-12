Что съесть, чтобы уснуть: фрукты, которые в этом помогут

Многие украинцы сегодня страдают из-за недостатка сна, проблемы, которая безусловно лишает их здоровья. Что делать, как решить эту проблему. Прежде чем потянуться к снотворному с их возможными побочными эффектами, стоит попробовать вкусные, натуральные решения. Речь идет о фруктах. Ведь употребление определенных фруктов перед сном может помочь быстрее заснуть, выспаться и проснуться бодрыми.

Не все знают, что многие фрукты содержат не только витамины, например, но и разнообразные вещества и соединения, которые поддерживают крепкий сон. Например, некоторые фрукты содержат минералы, такие как калий и магний, которые расслабляют мышцы. Другие содержат триптофан – аминокислоту, которая способствует успокоению и сонливости. Некоторые фрукты обеспечивают организм умеренной дозой гормона сна – мелатонином.

Какие фрукты съесть для лучшего сна

Следует попробовать бананы. Они содержат магний и калий, расслабляющий мышцы, триптофан для успокоения мозга. Перед сном можно смешать и выпить банан с молоком или йогуртом.

Они содержат магний и калий, расслабляющий мышцы, триптофан для успокоения мозга. Перед сном можно смешать и выпить банан с молоком или йогуртом. Мало кто знает, но пищевым источником мелатонина являются обычные вишни. Выпейте немного вяжущего вишневого сока или добавьте замороженные вишни в полосе, чтобы вкусно повысить уровень мелатонина перед сном.

Выпейте немного вяжущего вишневого сока или добавьте замороженные вишни в полосе, чтобы вкусно повысить уровень мелатонина перед сном. Чтобы лучше спать, перекусите кусочками ананаса в конце вечера. Ананас содержит магний и клетчатку для улучшения сна, а также фермент под названием бромелайн, снимающий воспаление и способствующий расслаблению мышц.

в конце вечера. Ананас содержит магний и клетчатку для улучшения сна, а также фермент под названием бромелайн, снимающий воспаление и способствующий расслаблению мышц. Киви продемонстрировали поразительный эффект улучшения сна. Как показали исследования, поедание одного или двух киви перед сном значительно улучшило качество и продолжительность сна для многих людей. Киви содержит витамин С и серотонин, два питательных вещества, которые помогают расслабиться и отдохнуть в конце дня.

продемонстрировали поразительный эффект улучшения сна. Как показали исследования, поедание одного или двух киви перед сном значительно улучшило качество и продолжительность сна для многих людей. Киви содержит витамин С и серотонин, два питательных вещества, которые помогают расслабиться и отдохнуть в конце дня. Апельсины известны своим содержанием витамина С, но они также содержат природный сахар, который может дать вам успокаивающий заряд энергии рано вечером. Наслаждайтесь маленьким стаканом апельсинового сока или свежего апельсина как часть вашей вечерней закуски.

известны своим содержанием витамина С, но они также содержат природный сахар, который может дать вам успокаивающий заряд энергии рано вечером. Наслаждайтесь маленьким стаканом апельсинового сока или свежего апельсина как часть вашей вечерней закуски. Если вы любите экзотические фрукты и у вас есть возможность их покупать, попробуйте папая на ужин. Одним из уникальных ингредиентов папайи для сна является холин, питательное вещество, поддерживающее работу мышц и деятельность нервной системы. Вы также получите требуемое количество калия, фолиевой кислоты и витаминов С и Е.

на ужин. Одним из уникальных ингредиентов папайи для сна является холин, питательное вещество, поддерживающее работу мышц и деятельность нервной системы. Вы также получите требуемое количество калия, фолиевой кислоты и витаминов С и Е. Но даже если вы не можете позволить купить себе экзотику, не расстраивайтесь, хрустящее яблоко может стать идеальным перекусом перед сном. Яблочная клетчатка и природный сахар не дадут вам проснуться ночью, поддерживая равномерный уровень сахара в крови.

Можно начать с одного фрукта, который вам нравится, и если это поможет, продолжите его потреблять и экспериментируйте с другими.

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